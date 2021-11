Vergeten vragen van de voorbije week (156)

Ook de voorbije week werden er veel vragen gesteld - en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals: Wie zijn de beste Europeanen? (Aan de Belgen die zich altijd voordoen als de beste Europeanen, maar dan alleen met woorden. Deze week stuurde het Britse leger een eenheid naar de Poolse grens om hekwerk te herstellen en te bewaken. In België komen…

Ook de voorbije week werden er veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Wie zijn de beste Europeanen?

(Aan de Belgen die zich altijd voordoen als de beste Europeanen, maar dan alleen met woorden. Deze week stuurde het Britse leger een eenheid naar de Poolse grens om hekwerk te herstellen en te bewaken. In België komen we niet tot daden. Nog erger: onze Vivaldi-regering ondermijnt de Polen en stelt voor om de Europese buitengrens open te zetten…)

Waarom bemoeit een viroloog zich met de Westelijke Sahara?

(Aan Marc Van Ranst, die ging dansen om de ‘Groene Mars’ te herdenken. Even los van de virologische hypocrisie (die is niet nieuw): die Groene Mars viert de Marokkaanse bezetting van de Westelijke Sahara – die omstreden blijft. Onder meer de Saharawi-bedoeïenen, de Algerijnen en de Verenigde Naties plaatsen er vraagtekens bij. Er laait nog regelmatig geweld op. Waarom steekt Van Ranst zijn neus in dat wespennest? Zou het kunnen dat hij gewoon een xenofiel is, en niet kan weerstaan aan een exotisch feestje?)

Wie beslist om dit níet te brengen?

(Aan de Vlaamse media die Vincent Van Quickenborne eerder dit jaar een forum gaven om aan te kondigen dat álle korte gevangenisstraffen uitgevoerd zouden worden vanaf 1 december 2021, maar vervolgens zwegen toen die belofte werd uitgesteld tot nu al minstens juni 2022. Veel Vlamingen vinden dit een uiterst belangrijk thema. Waarom laten onze media Quickie vaak zo makkelijk wegkomen?)

Welke huidskleur en geslacht had Jacques Brel?

(Aan de 100 Brel-bewonderaars en BV’s die willen dat de chansonnier meer gehuldigd wordt in de Vlaamse publieke ruimte. Bizar, want had de politiek correcte meute niet beslist dat er al veel teveel straten en pleinen genoemd waren naar blanke mannen? Behalve – zo blijkt opnieuw- als het een van de juiste blanke mannen is. Zoals een Belgicistisch icoon die zich kantte tegen les Flamingants.)

Wat riskeert een drugshandelaar?

(Aan het College van Procureurs-generaal, dat tot 5 jaar gevangenisstraf voorziet voor onverlaten die een coronapas vervalsen. Diezelfde dag las je verderop in dezelfde krant over drugshandelaars, die er met minder jaren vanaf kwamen. Je kan in dit land beter vergif verkopen aan kinderen vooraleer je begint aan échte misdaden, zoals de coronamaatregelen omzeilen.)

Hoe liberaal is Open VLD nog?

(Aan Patrick Dewael, die in een interview een hele reeks vragen over N-VA krijgt. Overbodig, want Dewael begint ook wel over N-VA als de vragen eens niet over N-VA gaan. In het hele interview geen enkele vraag over zijn eigen partij. Terwijl er steeds meer vragen te stellen zijn.)

Wat voor sterke dingen heeft ze al gedaan?

(Aan De Morgen, waar ze staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker omschrijven als een ‘sterkhouder’ voor haar partij. Deze bijna onzichtbare figuur beheert momenteel een tekort van meer dan 21 miljard euro.)

Welke mensen malen hier echt om?

(Aan De Tijd, waar ze vrezen voor onze internationale reputatie: ‘België dondert omlaag op internationale klimaatladder. De hetze over klimaatplannen straalt af op het internationale imago’. Wie volgt er de rankings die klimaatactivisten opmaken? Behalve dan andere klimaatactivisten. Er zijn genoeg andere dingen die afstralen op ons internationale imago… hellhole Brussel, om maar iets te noemen.)

Wat als het niet zomaar een kwestie van perceptie is?

(Aan minister Meyame Kitir (Vooruit), die een half miljoen investeert om haar bevoegdheid Ontwikkelingssamenwerking populairder te maken. Ze zou beter haar beleid bijsturen: ontwikkelingssamenwerking verbinden aan duidelijke doelen, voorwaardelijk maken, toespitsen op een beperkt aantal strategische partners, er een hefboom van maken voor ons migratiebeleid… Het is niet het imago, maar de inhoud die gecorrigeerd moet worden.)

Hoeveel heeft dit allemaal weer gekost?

(Aan de directeur van het Belgisch paviljoen op de Wereldexpo in Dubai, dat uitpakte met ’tot op de draad versleten clichés’: ‘Frieten en bier moesten het Belgisch paviljoen in Dubai redden’. België speelt elke Wereldtentoonstelling weer dezelfde cateraar, maar die makke marketing kost elke keer opnieuw een pak geld.)

Hoe vaak is dat al niet gedaan op een podium?

(Aan de cultuurredactie van De Standaard, waar ze snel onder de indruk zijn: ‘Naakte vrouwen die op het podium masturberen, zich aan een vleeshaak ophangen of hun gevoeg doen: in haar spektakeldans schuwt choreografe Florentina Holzinger geen enkel taboe’. Hoezo taboe? Dit zijn ondertussen zowat de clichés van moderne opvoeringen…)

Sinds wanneer staat Hippocrates boven het EVRM?

(Aan Barbara Debusschere, die in een edito een Vandenbroucke-voorstel steunt. Dat is niets nieuws: de Vooruit-vicepremier kan in de ogen van veel journalisten geen kwaad doen, ook niet als hij vaccintwijfelaars met Berufsverbot bedreigt. Maar één argument is wel nieuw: de privacy en het zelfbeschikkingsrecht in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens worden van tafel geveegd met … de eed van Hippocrates: ‘een nog veel oudere tekst dan het EVRM’. OK dan.)

Hoe feitenvrij mag een opiniestuk zijn?

(Aan politicoloog Louise Hoon, die een liefdesverklaring aan Brussel schreef. Daarin beweert ze dat Vlaanderen te weinig investeert in onderwijs en cultuur in Brussel en dat de pendelaars al hun inkomen meenemen naar hun eigen gewest. In werkelijkheid wordt Brussel op meerdere manieren financieel gecompenseerd voor de pendelaars en investeert Vlaanderen veel méér dan op basis van het aantal Nederlandstaligen in Brussel billijk is. Op sommige opiniepagina’s mag je echt n’importe quoi beweren.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.