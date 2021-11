Vergeten vragen van de voorbije week (157)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld - en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals: Hoe succesvol was u in uw job? (Aan Zelfa Madhloum, die vertrekt als woordvoerster van Open VLD: 'Ze bedankt voor de dagelijkse racistische bagger'. Open VLD moet inderdaad spitsroeden lopen op sociale media, maar dan vooral omwille van inhoudelijke redenen - racistische reacties zijn slechts…

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Hoe succesvol was u in uw job?

(Aan Zelfa Madhloum, die vertrekt als woordvoerster van Open VLD: ‘Ze bedankt voor de dagelijkse racistische bagger’. Open VLD moet inderdaad spitsroeden lopen op sociale media, maar dan vooral omwille van inhoudelijke redenen – racistische reacties zijn slechts een fractie van alles wat VLD (en Egbert Lachaert!) dagelijks over zich heen krijgt. De media schrijven graag het verhaaltje van het allochtone slachtoffer in het boze blanke Vlaanderen. Maar misschien is Madhloum er gewoon niet in geslaagd om Open VLD goed en duidelijk te profileren. De partij staat communicatief nergens en moet zich wanhopig vastklampen aan haar premier.)

Waar is deze kritische zin bij andere stakingsacties?

(Aan De Morgen-commentator Bart Eeckhout – maar hij is niet alleen – die blijkbaar iets kritischer is voor politievakbonden dan voor pakweg spoorvakbonden. Pendelaars ontrieven van hun bus of tram is nochtans evengoed ‘machtsmisbruik’. Zouden de politievakbonden minder goede perscontacten hebben dan de grote bonden? Of is het omdat de flikken ietsje rechtser zijn?)

Hoeveel loodgieters liggen hier echt van wakker?

(Aan schrijver David Van Reybrouck, die een nieuwe steen des aanstoots gevonden heeft: ‘De term ‘masters’ veronderstelt een nieuwe klasse van onderdanen. De hoogopgeleiden beseffen onvoldoende hoeveel symbolisch geweld er van hen uitgaat’. Al die masters in de genderstudies, die nog geen nagel in een muur krijgen, maken nu ook weer niet zo veel indruk.)

Wat is het gemiddelde BMI op Intensieve Zorgen?

(Aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, nu de coronaschroeven weer worden aangedraaid. Er wordt veel geschermd met de beperkte capaciteit op Intensieve Zorgen – en toch blijft het vrij vaag welke groepen er nu veel druk leggen op de ziekenhuizen. Over werkelijk elk aspect van de crisis worden kranten volgeschreven, behalve dan over de olifant in de kamer: de factor overgewicht. Niet-gevaccineerden mag je stigmatiseren, dikke mensen niet.)

Waar zou die indruk toch vandaan komen?

(Aan Brussels burgemeester Philippe Close (PS), die zich ergert aan het buurtprotest tegen de ‘gebruikersruimte’ voor junkies: “Stop met het een spuitruimte te noemen. Zo lijkt het alsof we drugsgebruik aanmoedigen”. Ter herinnering: het gaat om een ruimte waar verslaafden zonder vrees voor vervolging hun verboden producten mogen inspuiten. Maar noem het vooral niet wat het is.)

Zou het kunnen dat Guy Verhofstadt nog de eerlijkste is?

(Aan Kris Hoflack, die met alle recente premiers gesproken heeft voor een nieuw boek. Daarin liegt Alexander De Croo (Open VLD): ‘Ik heb nooit de ambitie gehad premier te worden. Ik heb ook nooit aan politiek gedaan of allerhande manoeuvres uitgehaald om het te worden’. Ook Herman Van Rompuy (CD&V) huichelt: ‘Dat ik mezelf geen premier zag worden, heeft voor een stuk met mijn gebrek aan zelfvertrouwen te maken’. En ook Yves Leterme (CD&V) is schaamteloos: ‘Mijn zelfbeeld liet me zelfs niet toe te denken dat ik ooit premier zou worden’. Alleen Verhofstadt geeft toe dat hij altijd macht wou: ‘Ik wou als kind al premier worden’. Wat zegt het over Belgische regeringsleiders als Verhofstadt misschien nog de minst hypocriete van het stelletje is?)

Hoe normaal moeten wij dit vinden?

(Aan Kamerlid Goedele Liekens (Open VLD), die opnieuw een TV-programma gaat presenteren. In Vlaanderen wordt dat niet geproblematiseerd, zelfs amper in vraag gesteld. Zolang het gaat om het juiste parlementslid van de juiste partij, natuurlijk. Een VB-parlementslid dat bijklust als presentator: zo gek zal het nooit worden.)

Is het nog wel OK om een Limburgs accent na te bootsen?

(Aan Ketnet, waar Zwarte Piet nu gewoon een blanke kerel is met hier en daar een vage veeg roet. Dat volstaat echter niet voor de woke-politie: “Is het anno 2021 nog te verantwoorden dat er in de Sinterklaassoap volledig Vlaamse acteurs zitten die een Spaans accent nabootsen?”, werpt een opiniestuk in De Morgen op. Het zal nooit goed genoeg zijn. Elke kwinkslag moet kleurloos worden.)

Wat is er mis met een knecht?

(Aan het muzikale duo Blitz, dat Sint-liedjes herschreef: ‘Woorden als ‘zwart’, ‘knecht’ en ‘roe’ zijn niet meer van deze tijd en worden vervangen door een gepast alternatief’. We wisten al dat Pieten niet meer zwart mogen zijn en dat kinderen alleen nog braaf kunnen zijn, maar nu leren we dat er ook iets oneerbaar is aan een knecht. Een ondersteunende, dienende rol is nu ook al iets vies.)

Wie heeft Harry Potter bedacht?

(Aan HBO Max, dat een grote Harry Potter-reünie organiseert 20 jaar na het verschijnen van de eerste film. De geestelijke moeder van het personage is ‘niet welkom’, en we citeren hier de reden: ‘Eind 2019 kwam ze onder vuur te liggen toen ze een artikel bekritiseerde waarin de omschrijving ‘mensen die menstrueren’ voorkwam. Ze grapte dat daar toch een woord voor was, doelend op vrouwen. Critici namen dat haar kwalijk omdat ook transgender mannen kunnen menstrueren’.)

Welke MP verdiende onlangs nog het meest?

(Aan De Morgen, waar ze niet te spreken zijn over de Britse Conservatieven: ‘Voor veel tory’s is parlement slechts bijbaantje’. Alsof alleen tory-parlementsleden bijklussen. In de meest recente rapportering was het anders wel Labour-MP Diane Abbott die de meeste inkomsten liet noteren, voor columns in The Guardian – een publicatie die ze bij De Morgen graag een zusterkrant noemen.)

Van welke strekking is die Maduro?

(Aan De Morgen, waar ze 2 volledige bladzijden wijden aan de puinhopen van de Venezolaanse president Maduro, die omschreven wordt als ‘autoritair’, ‘repressief’ en ‘corrupt’. Een rechtse potentaat zal altijd en zo vaak mogelijk als rechts bestempeld worden. Een socialistische tiran wordt ideologisch beter uit de wind gezet.)

Wanneer was het communisme ooit succesvol?

(Aan spoedarts Natalie Eggermont (PVDA), die zichzelf trots communist noemt: “Er kleeft helaas een negatieve connotatie aan die term. Dat is een gevolg van slechte ervaringen”. Kunnen we deze nomineren als understatement van de eeuw?)

Moeten wij dit charmant vinden?

(Aan presentator Axel Daeseleire, die naar eigen zeggen ‘geil’ wordt van veilingen: ‘Het is opwindend, ik word er geil van. Een veilinghuis is een soort hoerenkast, een grote legale hoerentent. Uiteraard niet met levende hoeren, maar met schoonheid’. Heel innemend, wij verliezen meteen al onze goesting in ‘Eenmaal, Andermaal’.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.