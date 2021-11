Vergeten vragen van de voorbije week (158)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld - en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet werden gesteld. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals: Hoe opgelucht bent u? (Aan Alexander De Croo (Open VLD), nu een gepland staatsbezoek aan Italië wordt uitgesteld. Dat betekent dat de premier volgende week niet geconfronteerd wordt met de Italiaanse pers en hun vragen over pornoster Eveline Dellai. In Vlaanderen zijn daar al een paar keer…

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet werden gesteld. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Hoe opgelucht bent u?

(Aan Alexander De Croo (Open VLD), nu een gepland staatsbezoek aan Italië wordt uitgesteld. Dat betekent dat de premier volgende week niet geconfronteerd wordt met de Italiaanse pers en hun vragen over pornoster Eveline Dellai. In Vlaanderen zijn daar al een paar keer schuchtere vragen over gesteld, maar Italiaanse journalisten zouden het onderwerp weleens kunnen aansnijden op een minder hoofse en omfloerste manier.)

Welk ander Kamerlid krijgt zoiets voor elkaar?

(Aan de journalisten die de succesvolle betoging tegen de coronamaatregelen zo negatief mogelijk voorstellen: ‘Het is Dries Van Langenhove die aan de touwtjes trok bij de uit de hand gelopen coronabetoging van vorige zondag in Brussel’. OK, stel dat het allemaal het werk van Van Langenhove was. Hoeveel andere politici zouden zoiets georganiseerd krijgen? Of nog beter: waarom doet geen enkele andere politicus ooit iets soortgelijks?)

Hoeveel Vlamingen hebben al hetzelfde meegemaakt?

(Aan Humo-journaliste Stefanie De Jonge, die een anekdote deelt: ‘In de ‘women only‘ Basic Fit waar ik train komen veel moslima’s. Toen twee van hen hun mondmasker niet droegen en ik zei dat ze zich aan de regels moesten houden, hebben ze me aangeklaagd voor racisme. Ik viel van mijn stoel’. Zou racisme dan toch relatief zijn?)

Hoe goed werkt het monopolie van de NMBS?

(Aan minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), die geregeld heeft dat de NMBS ook de komende 10 jaar geen concurrentie krijgt. Opnieuw een decennium zonder stevige stimulans tot betere dienstverlening. Waarom is er in dit land zo weinig debat over dit soort grote beslissingen?)

Hoeveel gaat dit grapje nog kosten?

(Aan de Limburgse burgemeesters, die ’twee en wellicht zelfs drie extra preventieadviseurs’ willen voor het ‘Wolf Fencing Team’, om ondersteuning te bieden bij het plaatsen omheiningen tegen de wolf. Hoe doet onze overheid het ondertussen op de echte kerntaken?)

Welk nepnieuws circuleert er over migratie?

(Aan staatssecretaris voor Migratie Sammy Mahdi (CD&V), die klaagt over nepnieuws: ‘Veel burgemeesters worden geconfronteerd met onwaarheden en nepnieuws op sociale media als er in hun gemeente een asielcentrum staat of komt’. Bij die ‘onwaarheden’ denkt hij aan kritiek op het asielcentrum. Terwijl er over migratie ook veel ándere onwaarheden verspreid worden: dat het wel meevalt met de toestroom, dat de integratie al bij al een succes is, dat het allemaal mensen zijn die we hier goed kunnen gebruiken, dat het best betaalbaar blijft …)

Hoeveel drugs worden er ons land binnen gesmokkeld?

(Aan minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR), die de douane opdracht gaf om meer controles uit te voeren op alle producten uit Israël en de bezette gebieden. Nog los van de eenzijdige focus op Israël (wat met andere conflictgebieden?): zou dit in de top 10 van de douane-prioriteiten moeten staan? Of zelfs de top 20?)

Wat heeft die paars-groene pronkzucht ooit opgeleverd?

(Aan staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS), die duizenden kunstwerken wil teruggeven aan het corrupte regime in Congo: ‘Dermine klopt zich op de borst dat ons land hiermee ver vooroploopt op andere westerse landen met een koloniaal verleden’. In dit soort ‘ethische discussies’ ver voorop willen lopen: het is vintage paars-groen. Er is een woord voor: deugdpronken.)

Hoeveel racisme is er in Saudi-Arabië, Ethiopië, Thailand …?

(Aan advocate Laura Uwase, die in De Afspraak het koloniaal verleden verbond aan racisme vandaag. Dan zou je denken dat het wel meevalt met racisme in landen die nooit gekoloniseerd zijn of zelf gekoloniseerd hebben. Toch heb je maar beter geen te donkere huid in Thailand, behoor je maar beter niet tot de Agazian-minderheid in Ethiopië en blijf je als buitenlander liefst helemaal weg uit Saudi-Arabië. Hoelang gaan we blijven doen alsof racisme een Westers fenomeen is?)

Welke herstelbetalingen moet Vlaanderen krijgen?

(Aan kunsthistorica Anne Wetsi Mpoma, die pleit voor herstelbetalingen aan ‘Afrodescenten’ en vertelt over de impact van kolonialisme: ‘Toen missionarissen mijn ouders in Congo grootbrachten, kregen ze te horen dat ze maar beter Frans konden spreken, de ‘beschaafde taal’. Ze keken neer op mijn grootmoeder, die in een eenvoudig dorp woonde’. Nou, zowat alle autochtone Vlamingen kunnen krek hetzelfde vertellen over hun grootouders. Waar is ons smartengeld?)

Wat voor slangenkuil is CD&V toch?

(Aan ex-premier Yves Leterme, die in Humo terugblikt op zijn laatste jaren in de Belgische politiek: ‘Als ik heel egoïstisch was geweest, had ik net zoals mijn partijgenoten Kris Peeters en Marianne Thyssen op de tafel kunnen slaan: ‘Ik wil federaal mijn verantwoordelijkheid nemen, zolang ik daarna een vangnet krijg als lijsttrekker voor het Europees Parlement of als Europees commissaris’. Je partijgenoten wegzetten als zelfzuchtige angsthazen: qua natrappen kan dat tellen.)

Welke commerciële successen hebt u al geboekt?

(Aan professor Media Sofie Van Bauwel (UGent) die verbaasd is dat alleen blanke meisjes de finale van K2 zoekt K3 gehaald hebben: ‘Studio 100 kan zich zo’n selectie eigenlijk niet meer permitteren’. Zouden dit soort academici beseffen hoe belachelijk ze klinken, met hun eeuwige kritiek op een succesvol bedrijf dat honderdduizenden kinderen (van elke kleur) gelukkig maakt?)

Wist u dat u een culturele aasgier bent?

(Aan Paul Baeten Gronda, woke columnist en geestelijke vader van ‘Over Water’. Acteur Saïd Boumazoughe zegt daarover in Humo: ‘Series als ‘Over water’ lijken me soms culture vultures, die elementen van onze cultuur stelen voor commerciële doeleinden’. Kijk, dat vinden wij altijd leuk. Hoe hard zo’n Gronda ook probeert mee te zijn, uiteindelijk is ook hij een zondaar.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.