Vergeten vragen van de voorbije week (159)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet werden gesteld. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Wat hadden jullie anders verwacht?

(Aan Vlaams parlementslid Nadia Sminate (N-VA), die het ‘Hannah Arendt’-instituut van Bart Somers (accuraat) omschrijft als ‘een veredeld communicatiebureau van de links-liberale visie op stedelijkheid en burgerschap’. Lezers van deze rubriek zagen dat al voorspeld in onze 100ste editie , anderhalf jaar geleden. Het was volstrekt voorspelbaar voor iedereen die Somers een béétje kent.)

Wie trapt hier nog in?

(Aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), die het geslacht schrapt op onze identiteitskaarten. Typerend voor een regering die tekortschiet in álle fundamentele dossiers, en dan maar de aandacht afleidt met lege symbolen. Dat was het handelsmerk van paars-groen in de Verhofstadtjaren – en nu doet ook de CD&V eraan mee.)

Wat is het gevaar van vaccineren op school?

(Aan professor Jan De Maeseneer, die mobiele vaccinatieteams naar scholen wil sturen en ook de CLB’s wil inschakelen om kinderen te prikken. Zo importeer je de vaccinatiediscussie in de scholen. Je maakt in de klas zichtbaar welke kinderen geprikt zijn en welke niet. Je legt hogere druk op kinderen om het vaccin te nemen. Als kinderen gevaccineerd moeten worden, doe het dan aub op vrijwillige basis in vaccinatiecentra.)

Hoeveel geld wil u uit onze zakken slaan?

(Aan senaatsvoorzitter Modeste Bahati Lukwebo, die blij is dat België kunstvoorwerpen terug gaat geven aan Congo: ‘Wel voegde hij er aan toe dat extra geld nodig zou zijn om een goede bewaring van het patrimonium, dat nu nog grotendeels in het AfricaMuseum wordt tentoongesteld, te verzekeren’. Lukwebo begon zijn carrière onder Mobutu, diende de Kabila’s en blijft belangrijk onder Tshisekedi. Zo’n Congolese krokodil mist nooit een kans om te hengelen naar extra geld.)

Wat is dat nu voor moraal?

(Aan moraalfilosoof Patrick Loobuyck, die wil dat niet-gevaccineerden een speciale belasting betalen en dat ze in een officieel document afzien van elke voorrang in de zorg. Loobuyck is iemand die in onze media erg serieus genomen wordt. Wat genoeg zegt over onze media.)

Wie hanteert het telraam dan in uw plaats?

(Aan de directeur Publieke Opdracht van de VRT, die beweert : ‘Ik zit niet met een telraam voor de TV’. Waarna ze zegt dat ze tegen 2025 zal zorgen dat meer dan 9,5% van iedereen die op de VRT komt een buitenlandse herkomst heeft en zeker 48% een vrouw is. De staat wil je vrouwelijkheid niet meer op je identiteitskaart zetten, maar de staatszender zal het wel nog voor u bijhouden.)

Hoe leeg is de functie ‘commissaris voor gelijkheid’?

(Aan Europees Commissaris voor Gelijkheid Helena Dalli, die een brochure over ‘inclusieve communicatie’ moest intrekken na felle kritieken in de Italiaanse en Franse pers (van de Vlaamse pers hoeft men dat niet te verwachten). In de brochure onder meer adviezen als: ‘Ga er niet van uit dat iedereen christen is. Zeg daarom beter ‘de vakantie is stresserend’ in plaats van ‘Kerstmis is stresserend”. Dit is stupide en misplaatst – maar het is geen ongelukje: het vloeit logisch uit de functie ‘commissaris voor gelijkheid’, die geheel en al stupide en misplaatst is.)

Wie mag deze redenering hanteren?

(Aan Liesbet Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, die de organisatie van ‘veilige ruimtes’ verdedigt: ‘Het is helaas niet zo simpel om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven uit te roeien. Het is altijd heel cru om dat te doen door een groep uit te sluiten, vanwege een kenmerk waar ze niets aan kunnen doen. Maar in een acute situatie heb je soms geen andere mogelijkheden’. Tiens, dat is krek hetzelfde wat portiers van discotheken zeggen als ze Marokkanen tegenhouden aan de deur.)

Welke ‘publieke geheimen’ zijn er zo nog?

(Aan iedereen die blijkbaar al jaren op de hoogte was van het seksueel grensoverschrijdend gedrag van Nicolas Hulot, een groen icoon in Frankrijk. Achteraf – altijd pas achteraf – blijkt het dan te gaan om een ‘publiek geheim’, dat dus door talloze mensen werd toegedekt. Hulot is een ex-journalist en had als klimaatactivist veel vrienden in de media: helpt dat om zo lang je gang te kunnen gaan?)

Hoeveel olifanten zijn er nog op aarde?

(Aan landschapsarchitect Jan Vilain, die het vreselijk vindt dat echte sparren gebruikt worden als kerstboom: ‘Als levend wezen is een boom niet ondergeschikt aan een olifant’. Experts schatten het totaal aantal olifanten op aarde op minder dan een half miljoen en het aantal bomen op zo’n 3 triljoen. Bomen zouden bovendien makkelijker aan te planten zijn dan olifanten. Maar ernstig: waarom moet de kerstboom-traditie in De Standaard (letterlijk!) ‘massamoord’ genoemd worden?)

Sinds wanneer is het klimaat Belgisch?

(Aan staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS), die miljoenen vrijmaakt voor een Belgisch ‘Climate Center’. Wat is de meerwaarde? In het beste geval is dit een paars-groen prestigeprojectje, in het slechtste geval een politieke handpop: glijmiddel voor groene belastingen. Klimaat heet altijd een wereldwijde uitdaging te zijn, dus wat baat zo’n Belgische barak?)

Kan buitenlandberichtgeving zonder duidelijke voorkeur?

(Aan alle kranten die Éric Zemmour omschreven hebben als ‘ de Franse Trump ‘ of die ‘ stokebrand ‘. Dat zijn dan nog de voorbeelden uit onze zogeheten ‘kwaliteitspers’. De buitenlandberichtgeving is even ziek als de binnenlandberichtgeving. In de verslagen van elke buitenlandse race kan je de voorkeuren van onze journalisten zo aflezen. Ze weten niet alleen hoe de Vlamingen moeten stemmen, maar ook wat het beste is voor de Fransen, de Amerikanen, de Britten … )

Welke andere woonst wordt zo vaak geviseerd?

(Aan de politie van Antwerpen, die voor de zoveelste keer naar de privé-woning van Bart De Wever en zijn gezin moest trekken. Om de zoveel tijd wordt dit huis geviseerd. Geen enkele andere politicus in dit land maakt dit zo vaak mee. Ooit gaat dat eens minder goed aflopen. En dan zal het “onverwacht” heten.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.