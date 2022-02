Vergeten vragen van de voorbije week (168)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld - en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals: Waar zit jullie Guy Verhofstadt nu? (Aan Alexander De Croo (Open VLD) en Egbert Lachaert (Open VLD), die nooit eens aangesproken worden op de rol die Guy Verhofstadt gespeeld heeft in Oekraïne. En OK: Open VLD wordt - om een of andere reden -…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Waar zit jullie Guy Verhofstadt nu?

(Aan Alexander De Croo (Open VLD) en Egbert Lachaert (Open VLD), die nooit eens aangesproken worden op de rol die Guy Verhofstadt gespeeld heeft in Oekraïne. En OK: Open VLD wordt – om een of andere reden – zo goed als nóóit aangesproken op het Verhofstadt-verleden. Maar de Maidan-episode verdient echt wel meer aandacht.)

Wat als dit onder Trump was gebeurd?

(Aan de salonstrategen die al 100 giftige analyses zouden geschreven hebben als Poetin Oekraïne had aangevallen met Trump in het Witte Huis. Nu hoor je niet zoveel mensen over ‘falend Amerikaans leiderschap’ in de Oekraïne-kwestie. Alsof de Biden-administratie het allemaal perfect heeft aangepakt. Alsof Vlaamse journalisten fysiek niet in staat te zijn om een Democratische VS-president af te vallen.)

Waar houdt u zich toch allemaal mee bezig?

(Aan UGent-rector Rik Van de Walle, die na de invasie van Oekraïne een mail stuurde naar zijn personeelsleden: ‘Het zou incorrect en ongepast zijn indien veralgemenend over acties van ‘de Russen’ en/of ‘Rusland’ zou worden gesproken. Stigmatisering van een land moet worden vermeden’. Enkel een clown vindt in oorlogstijd nog kansen om politiek correct te zijn. De tweede universiteit van Vlaanderen wordt geleid door iemand die zichzelf heel graag bezig hoort – maar hij is stilaan de enige.)

Hoe lang kan je deze leugen nog volhouden?

(Aan dr. Marleen Finoulst, die in Het Belang van Limburg blijft volhouden dat de corona-sterftecijfers correct zijn. In een ‘factcheck’ – misschien de meest misbruikte term in de Vlaamse media – beoordeelt ze de beschuldiging dat de cijfers werden opgeklopt zelfs als “0% waar”. Elders in de mainstreammedia begint men nu net wél toe te geven dat de sterftecijfers opgepompt werden door ook iedereen die overleed mét corona mee te tellen. Het is schandalig dat men dit pas na 2 jaar durft toegeven – en in Limburg dus zelfs nu nog niet.)

Waar haalt u de idee dat dit OK is?

(Aan docent Jonas Van der Slycken (UA), die op een examen vraagt om de ‘klimaatdooddoeners’ van Maarten Boudry op te lijsten. Studenten moeten daarbij het begrippenkader van activiste Tine Hens hanteren. Van der Slycken is zo trots op zijn manier van examineren dat hij erover opschept op Twitter. Het is dus meer dan gewoon een klimaatpastoor die studenten wil indoctrineren: het is een heel academisch milieu waarin dit blijkbaar geen probleem is.)

Wie houdt dit land eigenlijk recht?

(Aan armoede-expert Wim Van Lancker (KUL), die nog meer geld wil geven aan mensen die minder bijdragen: ‘De middenklasse kan het zeker stellen met minder kinderbijslag’. De Vlaamse middenklasse wordt loodzwaar belast, maar mag daar vooral niets voor terugkrijgen. Voor elk voordeel dat de middenklasse ontvangt, is er wel een weldenkende wetenschapper die het wil afschaffen.)

Wat is er mis met een liefdevolle karikatuur?

(Aan pedagoog Judi Mesman, die af wil van de het Spaanse klasfeestje of de India-dag op school: ‘Het werkt exotiserend en neigt het naar oriëntalisme. De vieringen maken een karikatuur van bepaalde culturen en kunnen zo problematisch zijn’. En ja: culturele evenementen in basisscholen reduceren rijke buitenlandse culturen soms tot ‘kaas en klompen’ of ‘sombrero’s en taco’s’, maar dat zijn steeds vrolijke en liefdevolle karikaturen. Moet dan elke folklore uit het leven van kinderen verdwijnen?)

Welke betogers mogen geweld gebruiken?

(Aan de linkse activiste Martha Balthazar (dochter van Nic), die net ‘How To Blow Up A Pipeline‘ kocht: ‘ Het is nog zo gek niet, een pijplijn opblazen. Dit is géén oproep tot agressie. Maar ik krijg het op mijn heupen van de hypocrisie van de middenklasse, van haar afkeer van fysiek geweld op betogingen, maar het intussen volledig aanvaarden van mentaal en economisch geweld. De mensen die op het einde van een betoging relletjes veroorzaken, zijn vaak de mensen die nergens anders gehoord worden. Zij worden iedere dag belaagd door het systeem, door de ongelijkheid. Als er dan een paar steps op een roltrap belanden is dat geen ramp’. Kan u zich even voorstellen dat een rechtse betoger dit zou zeggen?)

Hoe failliet kan het Brussels model zijn?

(Aan Fahim De Leener (Vooruit), die pleit voor een extra OCMW in Brussel speciaal voor de Nederlandstaligen: ‘De dienstverlening voor Nederlandstaligen in de 19 bestaande OCMW’s is ondermaats’. Als de officiële tweetaligheid een grap geworden is, dan blijft Apartheid over. Maar ook een zoveelste extra structuur kan dit Babylon niet redden.)

Waar is er in Brussel allemaal géén geld voor?

(Aan de Stad Brussel, die ‘fondsen voorziet om personeel in nachtclubs op de hoogte te brengen van het nieuwe protocol: zie je een vrouw alleen omringd door mannen, vraag dan even of het haar vrienden zijn’. Vrouwen zijn inderdaad niet veilig in de Brusselse nacht, maar halfzachte sensibilisering gaat dat niet oplossen. Elke discotheek moet nu (verplicht!) een ‘veilige ruimte’ hebben, maar wanneer maken de Brusselse bestuurders van hun stad een veilige ruimte?)

Wat moeten wij dan zeggen van úw columns?

(Aan Knack-pen Peter Casteels, die de opiniestukken van Joachim Pohlmann (N-VA) omschrijft als ‘pesterige columns’. Dat zegt meer over Casteels dan over Pohlmann. Als de sardonische speldenprikjes van Pohlmann al ‘pesterig’ zijn, hoe moeten we dan spreken over het bombardement van linksige opiniestukken dat elke dag neervalt op Vlaanderen? Casteels zelf schrijft aldoor dat soort progressieve provocatietjes bij elkaar.)

Hoeveel miljardenbedrijven krijgen miljoenen subsidies?

(Aan Mediahuis, dat nu een miljardenbedrijf geworden is. Bij elk hoerabericht over een van onze grote mediabedrijven moet opnieuw de vraag gesteld werden: waarvoor hebben jullie nog die vele miljoenen euro postsubsidie nodig?)

Wie spit dit zaakje eens uit?

(Aan elke onderzoeksjournalist, nu Studio 100 zegt dat er geknoeid is bij de toekenning van de radiolicenties. De aantijgingen van Studio 100 zijn concreet én riskant. Dat doet vermoeden dat het bedrijf beschikt over heel concrete aanwijzingen. Gefundenes Fressen voor onderzoeksjournalisten die niet bang zijn van DPG Media en Mediahuis – de conglomeraten die wél radiolicenties kregen. We zijn eens benieuwd.)

Wat zijn dat voor reflexen?

(Aan journalist Dominique Deckmyn, die in De Standaard een stuk schrijft over toxische twitter-gebruikers: ‘Goed (of toch hoog-) opgeleide, witte mannen. Die ‘witte’ voeg ik er wat reflexmatig aan toe, maar het heeft er in dit geval niet zo veel mee te maken’. Al lachend zegt de zot de waarheid: racisme is inderdaad een reflex geworden.)

Welke kolonie heeft Arno voor ons verworven?

(Aan de anarchistische actiegroep ‘De Stoeten ­Ostendenoare’, die na Leopold II nu ook zanger Arno viseert: ‘Arno verloochent zijn roots door in te gaan op de invitatie van de koning, door koningin Fabiola een vriendin te noemen en door als zelfverklaarde anarchist het ereburgerschap van Oostende te aanvaarden’. Nu lopen wij ook niet hoog op met Arno en zijn belgicisme, maar we zouden hem zeker niet indelen in dezelfde categorie als Leopold II. Zou het kunnen dat de anarchisten stilaan wat inspiratie missen?)

Wat gaat dat oplossen?

(Aan vicepremier De Sutter (Groen), die weet hoe we komaf kunnen maken met grensoverschrijdend gedrag: ‘Waarom geven we mannen aan universiteiten geen korte opleiding: ‘Hoe ga ik met vrouwen om?”. Eentje om te bewaren. Toen de Russen oprukten naar Kiev, waren ze in België hiermee bezig.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.