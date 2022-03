Vergeten vragen van de voorbije week (172)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld - en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals: Wat als een rechtse minister dit zou proberen? (Aan Vooruit-vriendelijke verslaggevers, nu minister Meryame Kitir de nacht heeft doorgebracht 'als dakloze'. Stel u het hoongelach voor, maar ook de striemende kritiek als iemand ter rechterzijde zich zou bezondigen aan dit clochard-cosplay.) Vanwaar komt…

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Wat als een rechtse minister dit zou proberen?

(Aan Vooruit-vriendelijke verslaggevers, nu minister Meryame Kitir de nacht heeft doorgebracht ‘als dakloze’. Stel u het hoongelach voor, maar ook de striemende kritiek als iemand ter rechterzijde zich zou bezondigen aan dit clochard-cosplay.)

Vanwaar komt dit waanidee?

(Aan Walter Pauli, die Meyrem Almaci postuum op het schild heft: ‘Almaci werd, geheel tegen wil en dank, het levende bewijs van hoe racistisch en misogyn een deel van het Vlaamse electoraat is. Er is niet één politica die zó’n lading smerige schuttingwoorden over zich heen heeft gekregen als zij, zeker op sociale media’. Pauli verwart Twitter met Vlaanderen. Maar vooral: hij verwart zijn persoonlijke ervaringen met de realiteit. Linkse journalisten krijgen natuurlijk alleen maar rechtse trollen over zich heen – waardoor ze denken dat er geen linkse trollen bestaan. De waarheid is dat rechtse politici evenveel smerige schuttingswoorden over zich heen krijgen. Hoe vaak is Bart De Wever bijvoorbeeld al fascist genoemd? Niet alleen op sociale media, trouwens.)

Hoe doorzichtig kan cliëntelisme zijn?

(Aan staatssecretaris voor Diversiteit Sarah Schlitz (Ecolo), die geld uitdeelt aan projecten tegen racisme: ‘Dagelijks komen verenigingen in actie tegen racisme, hun werk moet gesteund worden’. Versta: enkele bevriende clubjes krijgen dra wat extra geld toegestopt. Zou dit een van de troostprijsjes voor Ecolo zijn, na het openhouden van 2 kerncentrales?)

Wat als dit in Antwerpen zou gebeuren?

(Aan Marc Heughebaert (Groen), voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent: ‘Het klopt dat er zo’n 1.200 sociale woningen leegstaan, maar verhuren gaat trager dan in de private sector’. Daarnaast heeft WoninGent ook nog een put van 2 miljoen euro – het personeel vreest de dupe te worden. Kort regionieuws – niet eens in alle kranten. Het had net zo goed een wekenlang schandaal kunnen zijn – als het zou gebeuren in het rechtse Antwerpen.)

Wanneer past u uw titel aan?

(Aan de Gentse ‘feestenschepen’ Bram Van Braeckevelt (Groen), die minstens de helft van de eetkramen op de Gentse Feesten verplicht veggie maakt: ‘Ook bij de vorige aanbesteding voor de eetkramen moest al 1 op de 3 kramen verplicht veggie zijn. Dat resulteerde onder meer in geen eetkraam op de Kouter, want niemand wilde daar een veggie-aanbod voorzien. ‘Nu zullen we de Kouter als cluster verkopen’, klinkt het. Er is niets feestelijks aan Groenen zoals Van Braeckevelt. Noem hem wat hij wil zijn: mijnheer de schepen van Maakbaarheid.)

Wat is hier moeilijk aan?

(Aan Sporza-journalist Dirk Gerlo, die de zaak van Will Thomas omschrijft als ‘een moeilijk vraagstuk’. Thomas is geboren als man en domineert nu zwemkampioenschappen voor vrouwen. Een complete farce die georkestreerd wordt door een militante miniminderheid, die niemand durft tegenspreken. De VRT bewijst wel lippendienst aan vrouwensport, maar durft zich niet uitspreken als vrouwensport zo wordt beschadigd.)

Welke mediaminister supportert er nu voor verschraling?

(Aan Benjamin Dalle (CD&V), die enthousiast is over de fusie tussen GVA en ATV: ‘Een goede en zelfs noodzakelijke stap’. Onze Vlaamse minister van Media gaat iets te enthousiast mee in de plannetjes van de grote mediaspelers – zie ook de zaak van de radiolicenties , die nog een staartje kan krijgen. Uiteraard betekent elke ‘samenwerking’ in de media uiteindelijk verschraling van het nieuwsaanbod. En uiteindelijk ook minder journalisten, wacht maar af.)

Hoeveel vierkante meters hebt u beschikbaar?

(Aan Karel De Gucht (Open VLD), die geen Oekraïense vluchtelingen wil opvangen: ‘Dat gaat hier niet’. Zou De Gucht zo bescheiden wonen? Zou hij zijn Italiaanse buitengoed vergeten zijn? Zeg toch gewoon: dat wil ik niet. Dat is perfect legitiem, zelfs rationeel.)

Waarom werd deze vraag niet eerder gesteld?

(Aan iedereen die zich nu zorgen maakt over extra druk op de woningmarkt , nu er veel vluchtelingen uit Oekraïne naar ons land komen. De toestroom van vluchtelingen én migranten is al jaren een enorme factor op de woningmarkt. Toch ging het daar nooit over toen de toestroom nog hoofdzakelijk uit Syrië, Afghanistan en consorten kwam. Men verwijt de Vlamingen dat ze warmer zijn voor de Oekraïners dan voor andere vluchtelingen, maar je ziet soms het omgekeerde: sommigen zijn kritischer nu de vluchtelingen blank en christelijk zijn.)

Hoe geweldig vinden we Angela Merkel tegenwoordig nog?

(Aan de Merkel-maniakken die Mutti toch zo’n onnavolgbare staatsvrouw vonden. Vandaag blijkt dat haar energiepolitiek nefast was, dat haar Ruslandkoers verkeerd zat en dat haar defensiebeleid tekortschoot. Maar goed, ze zei ‘wir schaffen das’ en BDW vond haar niet zo leuk – op Vlaamse redacties zal ze dus voor altijd een halve heilige blijven.)

Bespeuren wij daar leedvermaak?

(Aan de journalisten die dolle pret hadden toen Boris Johnson alleen leek te staan na een NAVO-fotomoment. Zeker op sociale media vonden veel verslaggevers dat een reuzeleuke Brexit-metafoor. Terwijl je net zo goed kan denken: niet netjes, van die andere regeringsleiders. En kleintjes, van die Brexit-haters.)

Wat is het verschil tussen een activist en een kanarie?

(Aan schrijver Frank Van Laeken, die vindt dat je ‘beter te veel woke dan te weinig’ bent: ‘Woke mensen zijn zoals de kanaries in een kolenmijn. Ze laten zien dat er iets aan de hand is’. Een kanarie kiest niet hoe hij reageert op een gevaarlijk gas in de mijnschacht, maar een woker kan zich wel aanstellen. Of vergissen. Dit is echt fundamenteel: staan we toe dat subjectieve gevoelens van mensen aanvaard worden als objectieve bewijzen?)

Hoe urgent kan die klimaatcrisis zijn?

(Aan de klimaatjongeren van ‘Fridays for Future’, die een blanke artieste weerden omdat ze dreadlocks draagt: ‘We zijn antikoloniaal en antiracistisch en daarom is het voor ons niet te rechtvaardigen dat een wit persoon met dreadlocks op ons podium zou staan. Dreadlocks bij witte mensen zijn een vorm van ‘culturele toe-eigening’. Als die klimaatjongeren tijd hebben voor die antikoloniale en gender- en andere onzin, dan valt het blijkbaar nogal mee met die klimaatcrisis?)

Welke huidskleur hebben Jip en Janneke?

(Aan activiste Ikrame Kastit, die overal racisme ziet: ‘In de voorleesboekjes voor kleuters wordt zelden een diverse wereld getoond, wel een gezinnetje met witte kindjes en een witte mama en papa. Racisme zit diepgeworteld’. Nu is het dus ook racisme als je in een land met een blanke geschiedenis en een blanke meerderheid nog kinderverhalen hebt met blanke personages. Hoe verknipt moet je eigenlijk zijn om je racisme discours te projecteren op de onschuldige wereld van kinderen en kleuters?)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.