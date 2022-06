Vergeten vragen van de voorbije week (182)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld - en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals: Waar is de Vlaamse oppositiestem? (Aan De Morgen, die de balans opmaakt van afscheidnemend staatssecretaris Sammy Mahdi samen met (vooral) Vluchtelingenwerk Vlaanderen, de Ligue des Droits Humains, een Waalse rechter en een Brusselse open-grenzen-advocate. Allemaal geluiden uit dezelfde hoek. Totaal afwezig: de (rechtse) Vlaamse oppositie,…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Waar is de Vlaamse oppositiestem?

(Aan De Morgen, die de balans opmaakt van afscheidnemend staatssecretaris Sammy Mahdi samen met (vooral) Vluchtelingenwerk Vlaanderen, de Ligue des Droits Humains, een Waalse rechter en een Brusselse open-grenzen-advocate. Allemaal geluiden uit dezelfde hoek. Totaal afwezig: de (rechtse) Vlaamse oppositie, die van Asiel en Migratie nochtans een speerpunt maakt. Hoe normaal is dit nog?)

Wat is er gebeurd met de academische vrijheid?

(Aan filosoof Jean Paul Van Bendegem, die wil dat de VUB onderzoeker Michael Woodley ontslaat. De artikels van Woodley verschijnen in wetenschappelijke tijdschriften met peerreview, maar één van zijn standpunten is dat er genoeg genetische verscheidenheid is onder mensen om te spreken over verschillende rassen. Dat is voor sommigen al genoeg om gecanceld te worden.)

Wie moet er voor uw droom betalen?

(Aan de jonge filosoof Anton Jäger (28), die vertelt wat zijn grote droom is: ‘Een ambtenarenjob aan de universiteit. Ik hoop op een vast contract voor het leven, zodat ik daarnaast kan blijven schrijven en lezen’. Jäger is verfrissend eerlijk. Hij is ook een zelfverklaarde marxist, dus wij gokken dat hij vroeg of laat zijn droombaantje krijgt.)

Over welke politici mag je dit soort toespelingen maken?

(Aan kandidaat-Groen-voorzitter Jenna Boeve, die in De Krant van West-Vlaanderen zinspeelt op de vermeende geaardheid van parlementslid Filip Brusselmans (Vlaams Belang). Ook De Morgen publiceerde eerder diezelfde suggestie. U dacht misschien dat speculeren over iemand geaardheid tegenwoordig taboe was? Maar dat geldt natuurlijk niet voor Vlaams Belangers: politici over wie men zomaar alles mag beweren, privé of niet.)

Wie help je hiermee?

(Aan minister van Ambtenarenzaken De Sutter (Groen), die een handleiding ‘Genderinclusief schrijven‘ liet verspreiden bij het overheidspersoneel: ‘Een advies is om uitdrukkingen te vermijden waarin het woord ‘man’ voorkomt. Zoals ‘als één man’ of ‘op de man af’, wat best wordt vervangen door ‘unaniem’ en ‘zonder omwegen’. Wie oh wie werd zo vreselijk geteisterd door deze uitdrukkingen?)

Hoe diep is de kloof tussen opiniemakers en publieke opinie?

(Aan filmwebsite Rotten Tomatoes, die besprekingen van krantenrecensenten én gewone bioscoopgangers verzamelt. De nieuwe comedy-special ‘SuperNature’ van Ricky Gervais heeft er momenteel een score van 20% bij de officiële recensenten en 92% bij het grote publiek. Gervais lacht namelijk ook met transgenders. Politieke redacties zijn niet representatief maar cultuurredacties misschien nóg minder.)

Wat is er mis met een kwinkslag?

(Aan de Financial Times, die de titel van haar magazine ‘How To Spend It’ verandert naar ‘HTSI’ omdat de volledige versie ‘niet meer kies’ zou zijn ‘in tijden van oorlog en inflatie’. Toch veel liever zo’n leuke kwinkslag als ‘How To Spend It’ dan ‘De Standaard Weekblad’ of ‘De Morgen Magazine’, net zo goed glanstijdschriften vol reclames voor luxeartikelen, die vloeken met de linkse praatjes van de journalisten.)

Wie schept er nu op over succes bij minderjarigen?

(Aan Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert, die België wil versterken: ‘De enige optie is om meer samen te werken. Als ik dat zeg tijdens schooldebatten, krijg ik altijd applaus. Jongeren begrijpen niet hoe ingewikkeld wij dit land hebben gemaakt’. Misschien heeft Lachaert hier het laatste doelpubliek gevonden dat de lulkoek van Open Vld nog slikt: pubers die nog geen belastingen betalen.)

Hoe goed kennen jullie Aleksej Navalny?

(Aan journalisten die zwijmelen voor de Russische oppositieleider. Voor veel Vlaamse verslaggevers volstaat het dat Navalny niet Poetin is. Ze lijken er van uit te gaan dat zijn oppositierol van hem een soort liberaal maakt. De grap is dat Navalny, zeker naar West-Europese normen, een harde nationalist is, met onder meer uitgesproken anti-migratiestandpunten.)

Wanneer vraagt u subsidies aan?

(Aan de uitbaatster van ‘Rokko’, een Gentse boekhandel met ‘alleen ‘queer en feministische’ boeken’ en geen werken van blanke hetero mannen. Niet zo gek lang geleden werd je gek verklaard als je cultuur selecteerde op basis van geaardheid of huidskleur, maar in deze heerlijke nieuwe tijd ontvangt Rokko vast spoedig een eerste subsidie.)

Hoe oud waren uw kinderen op dat moment?

(Aan schrijfster Anne Provoost, die prat gaat op haar persoonlijke pedagogie: ‘Ik heb mijn kinderen vegetarisch gemaakt door ze filmpjes te sturen van dierenmishandeling of van hoe slachthuizen er van­binnen uitzien. De gruwelweg, ja, geen pardon’. Gezellig zal groen nooit zijn…)

Wanneer wordt journalistiek platte vriendjespolitiek?

(Aan de journalisten (meervoud) die N-VA aanmanen om de negatieve beoordeling van het Toneelhuis te negeren. Een commissie van onafhankelijke experts uit de cultuurwereld zelf heeft het Toneelhuis gebuisd, maar onze media roepen de bevoegde N-VA-politici openlijk om toch met een zak geld over de brug te komen. Waarom dan nog beoordelingen doen? Waarom de schijn ophouden van een professioneel proces, als het toch gewoon de bedoeling is om steeds dezelfde mensen steeds meer belastinggeld toe te stoppen?)

Wat is dit voor veralgemening?

(Aan tabaksexpert Suzanne Gabriëls, die vindt dat het ‘nog te gemakkelijk‘ is om te blijven roken: ‘De grootste groep rokers komt uit de lagere sociaal-economische klasse. Die hebben vaak negatieve levenservaringen en zien roken als een soort uitlaatklep’. Er zijn nog maar een paar groepen waar je lekker over mag veralgemenen: rokers, blanke mannen en ‘de lagere sociaal-economische klasse’.)

Wat voor politicus solliciteert er nu openlijk voor zoiets?

(Aan Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert, die niet wil deelnemen aan The Masked Singer omdat hij niet kan zingen: ‘Voor sportieve programma’s zoals The Container Cup mogen ze me wel vragen. Iets als Peking Express zou ik ook graag doen. Drop mij aan de andere kant van de wereld en ik kom wel terug’. Misschien moeten we dat inderdaad toch eens proberen met Lachaert? Hij heeft zichzelf al eerder overschat.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.