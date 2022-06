Vergeten vragen van de voorbije week (184)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld - en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals: Wie durft nog zeggen dat iets géén racisme is? (Aan rector Herman Van Goethem (UAntwerpen), die gaat optreden tegen 2 medewerkers omdat ze in een privégesprek 'denigrerende taal' gesproken hebben over Marokkanen. In de media werd unisono gesproken over 'racisme', terwijl de…

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Wie durft nog zeggen dat iets géén racisme is?

(Aan rector Herman Van Goethem (UAntwerpen), die gaat optreden tegen 2 medewerkers omdat ze in een privégesprek ‘denigrerende taal’ gesproken hebben over Marokkanen. In de media werd unisono gesproken over ‘racisme‘, terwijl de professor en haar assistente alleen maar vrij onschuldige observaties over taalgebruik deelden. De druk om voortdurend vanalles te veroordelen is verpletterend. Wie weerstaat er nog aan?)

Hoe gaat dat concreet verlopen?

(Aan PVDA-leider Raoul Hedebouw, die wil dat de overheid een inventaris maakt van privébezit zoals wijnen, kunst en juwelen: ‘De mensen moeten hun vermogen te goeder trouw aangeven in hun aangifte. Dan zijn er controles om te zien of ze de waarheid spreken’. Om koude rillingen van te krijgen, maar toch wordt er niet doorgevraagd. Haast nooit worden de communisten gedwongen om hun toekomstplannen heel concreet te maken. Hoe moeten we ons die huisbezoeken voorstellen? Gaan ambtenaren zilverwerk natellen?)

Wie wordt er beter van dit soort symboolwetgeving?

(Aan Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld), die werkt aan een wet tegen ‘ecocide’ om ‘grootschalige vernietigers van het milieu’ uit de hele wereld voor het Belgisch gerecht te slepen. Het debacle van de Genocidewet van Verhofstadt, maar nu in een groen jasje. Dit is wat een Justitieminister dus doet, als hij er niet eens meer in slaagt om straffen behoorlijk uit te voeren. De dirigenten van Vivaldi beginnen duidelijk te denken aan hun toekomst in internationale sferen. Daar hoort wat profileren bij.)

Wat voor mensen prijst u aan?

(Aan journalist Filip Rogiers, die in een zoveelste opiniestuk tegen ‘het rechtse spreekkoor’ verwijst naar ‘Het Observatorium’, volgens Rogiers ‘een nieuwssite die zich toelegt op ­informatie over hedendaagse ­vormen van fascisme en extreemrechts’. Dat ‘Observatorium’ bestempelt bijvoorbeeld de brave hoogleraar Koen Lemmens, de politiek-correcte rector Rik Van de Walle, en charmezanger Jo Vally als ‘normaliseringsbrigade voor extreem-rechts’. Het zijn paranoïde paniekzaaiers, maar in De Standaard worden ze dus heel serieus genomen.)

Wie vindt er nog genade in jullie ogen?

(Aan politicologe Nadia Nsayi, die vindt dat de naam van de Francqui-prijs voor academici ter discussie moet staan. Emile Francqui was onder meer voorzitter van het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit tijdens WOI en oprichter van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, maar hij vocht ook als 21-jarige onderluitenant in een koloniale oorlog tegen Arabische slavenhandelaars. Waar stopt dit eigenlijk?)

Wat is dit voor intimidatie van een collega?

(Aan Bart Eeckhout, die een heel editoriaal van De Morgen wijdt aan een interview in van De Zevende Dag, dat ’toxische elementen uit de omvolkingstheorie als uitgangspunt neemt’. De vele hysterische reacties op één zinnetje van VRT-presentator Lieven Verstraete zijn een heel duidelijk signaal. De razendsnelle vervreemding in sommige stadswijken moet absoluut een taboe-onderwerp blijven. Iedereen die er zelfs maar naar verwijst, zal doodgeslagen worden met een nieuwe doodzonde: een omvolkingsdenker zijn. U weet hoe het afliep: Verstraete moest door het stof.)

Wie steunt filmmaker Milak Shlibak?

(Aan de Belgische bioscoopuitbaters, nu in Europa cinemacomplexen bestormd worden om de vertoning van ‘The Lady in Heaven’ tegen te houden. De film gaat over de jongste dochter van de profeet Mohammed, en ook de typering van enkele kaliefen zou moeilijk liggen bij veel moslims. Het beste antwoord zou zijn om de film uit solidariteit in elke bioscoop te screenen. Waar wachten we nog op?)

Wat hebben al deze landen gemeenschappelijk?

(Aan De Morgen, die bericht over de boycot tegen een film met een lesbische kus: ‘Tot nu toe weigeren 14 Arabische en Aziatische landen om de nieuwe animatiefilm te vertonen’. In een krant als De Morgen worden de landen niet opgesomd, maar het ging om Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Egypte, Syrië, Jordanië, Koeweit, Irak, Maleisië, Indonesië, Libanon, Oman, Qatar en de Palestijnse Gebieden. Waarom zeg je niet gewoon ‘moslimlanden’? Daar gaat het toch om.)

Hoeveel VB’ers mogen het Eindspel spelen?

(Aan Knack, dat PVDA-fractieleidster Sofie Merckx opvoert in de luchtige slotrubriek ‘Eindspel’. Ze is niet de eerste PVDA’er die een reeks persoonlijke vraagjes mag beantwoorden, met meer dan genoeg ruimte om wat partijpolitieke puntjes te poneren. In de archieven van de rubriek geen VB’ers terug te vinden. Een zoveelste illustratie van de bevoordeling van PVDA.)

Wat als N-VA’ers iets soortgelijk hadden geflikt?

(Aan Meryame Kitir (Vooruit) en Thomas Dermine (PS), die tijdens hun Congoreis met gebalde vuist poseerden achter het koningspaar. Dat gebeurde bij een bezoek aan de universiteit van Lubumbashi. Kitir postte de foto zelf, maar verwijderde die na negatieve reacties. Je zou denken dat het voer is voor op zijn minst enkele onlineartikels – maar blijkbaar wordt niet élke politieke uitschuiver een mediazaak. Stel je even voor dat Jan Jambon en Steven Vandeput achter de koning hadden geposeerd met het V-teken…).

Hoeveel geld willen jullie aannemen van racisten?

(Aan cultuurhuis Flagey, dat blijft weigeren om Vlaams Belang-leden op te nemen in de raad van bestuur, ook al is dat eigenlijk verplicht. Als men zich te goed voelt voor 1/5de van de Vlamingen, dan voelt men zich toch ook te goed om belastinggeld aan te nemen van hetzelfde vijfde van de Vlamingen? Subsidies kunnen zo met 20% omlaag. Het oude adagium is ‘no taxation without representation’, maar misschien is het in Vlaanderen tijd voor: ‘zonder vertegenwoordiging geen subsidiëring’.)

Aan welke ’tribunalen’ spiegelt u zich?

(Aan theatermaakster Martha Balthazar, die tribunalen (!) wil oprichten voor haar tegenstanders: ‘Het klinkt nu alsof ik uit ben op wraak, terwijl het voor mij alleen maar gaat over het stoppen van dit geweld tegen de planeet en tegen mensen op de vlucht’. Balthazar denkt spontaan aan de ceo van Shell en de directeur van het Europese grenzenagentschap Frontex. Als pakweg antivaxers fantaseren over tribunalen, dan zijn het wappies. Maar activisten voor het klimaat en de open grenzen kunnen om het even wat zeggen.)

Hoe zou dat nu komen?

(Aan professor Mediastudies Ike Picone, die vreest voor ‘polarisatie’ in het medialandschap: ‘19% van de rechtsgeoriënteerde nieuwsgebruikers wantrouwt het nieuwsaanbod van de openbare omroep’. Slechts 1 op 5 van de rechtsere Vlamingen? Dat valt reuze mee. Misschien zijn er toch nog enkele edities van deze rubriek nodig. Tot volgende week!)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.