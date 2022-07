Vergeten vragen van de voorbije week (186)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld - en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals: Hoeveel moet de middenklasse nu weer ophoesten? (Aan Groen-voorzitter Nadia Naji, die wil dat alle scholen warme maaltijden aanbieden aan kansarme kinderen: 'Ouders die de schoolrekening wel de baas kunnen, zouden dan een solidariteitsbijdrage moeten betalen'. Hoe komt het dat dit soort…

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Hoeveel moet de middenklasse nu weer ophoesten?

(Aan Groen-voorzitter Nadia Naji, die wil dat alle scholen warme maaltijden aanbieden aan kansarme kinderen: ‘Ouders die de schoolrekening wel de baas kunnen, zouden dan een solidariteitsbijdrage moeten betalen’. Hoe komt het dat dit soort linkse ideetjes altijd zo vaag mogen blijven? Hoeveel moeten middenklasse-ouders juist betalen voor andermans kinderen?)

Hoe is uw relatie met het activistisch middenveld?

(Aan kersvers staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor, die ooit nog gewerkt heeft voor het Vlaams Minderhedencentrum – later omgedoopt tot het Kruispunt Migratie-Integratie. Het migratie-middenveld is activistisch, en dan zijn we nog vriendelijk. Organisaties zoals het Vlaams Minderhedencentrum houden zich vaak bezig met bezwaren bedenken tegen elke integratiepolitiek. Is Nicole de Moor wel zo streng en rechts als Sammy Mahdi ons wil laten geloven? Wat is haar ‘Thatcher’-gehalte nu echt?)

Wie heeft Annik Penders verkozen?

(Aan premier Alexander De Croo (Open Vld), wiens echtgenote Annik Penders aan tafel schoof met de Amerikaanse ‘first lady’ en de echtgenote van de Griekse premier. De dames bespraken onder meer de situatie in Oekraïne. Welk mandaat heeft mevrouw Penders-De Croo? Elk nepotisme is uit den boze, maar het is blijkbaar wel normaal dat echtgenotes van regeringsleiders diplomatieke taken opnemen.)

Hoe kan je sensibiliseren als je niet eens kan benoemen?

(Aan staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo), die de verviervoudiging van het aantal genitaal verminkte vrouwen tegengaat met ‘sensibilisering in de betrokken gemeenschappen’. Het gaat vooral om vrouwen afkomstig uit islamitische landen, omdat de praktijk vooral in islamitische families nog welig tiert. En toch zal u in alle artikels geen keer ‘islam’ of ‘moslim’ lezen. Meisjes worden in ons eigen land gruwelijk verminkt, en ons establishment heeft niet eens de moed om man en paard te noemen.)

Wat is de ecologische voetafdruk van een Marokkaanse tomaat?

(Aan De Morgen-commentator Bart Eeckhout, die meer handel wil drijven met ‘opkomende landen’: ‘Als we geen tomaten uit de Maghreb willen, zullen we moeten aanvaarden dat de mensen uit de Maghreb zelf naar hier komen’. De globalisering als oplossing voor migratie, terwijl het veeleer oorzaak is van vele problemen met migratie. En altijd grappig om te zien waar de prioriteiten echt liggen. Nog voor het milieu: de Maghreb!)

Hoeveel Walen klagen over l’état Belgo-Flamand?

(Aan Waals viceminister-president Christie Morreale (PS), die vindt dat Wallonië te weinig hulp kreeg na de overstromingen vorig jaar: ‘De lening van de federale overheid… dat was gewoon kwetsend. Mocht dit in Vlaanderen gebeurd zijn, zou het heel anders gegaan zijn’. In Vlaanderen ervaren we de federale regering vaak als anti-Vlaams, maar we vergeten soms dat de Walen met een soortgelijk gevoel zitten. België maakt eigenlijk niemand gelukkig.)

Hoe creatief is deze rekenkunde?

(Aan de ‘creatief directeur’ van De Morgen, die in De Morgen zegt dat De Morgen nog nooit eerder zoveel abonnees had. Er waren ook nog nooit eerder zoveel flexibele formules: van gratis abonnementen, of proefabonnementen, of eendagsabonnementen, …. Wie heeft er eigenlijk zicht op reëele oplagecijfers, die op geen enkele manier opgesmukt werden?)

Wanneer was jullie laatste nachtshift op geriatrie?

(Aan het stadsbestuur van Gent, dat minder parkeerplaatsen wil bij het Maria Middelares-ziekenhuis: ‘Het stadsbestuur wil dat de 2.300 artsen en personeelsleden van het ziekenhuis meer met de fiets of het openbaar vervoer komen werken’. Zo’n stadsbestuur heeft geen benul van iets als een nachtshift. De Gentse schepenen en burgemeester stonden een paar jaar geleden ongetwijfeld te ‘applaudisseren voor de zorg’. Maar als puntje bij paaltje komt, primeren in Gent groene dogma’s op zorgmedewerkers.)

Hoe symptomatisch is dit voor de ‘liberalen’ in België?

(Aan staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR), die miljoenen euro’s belastingsgeld gebruikt om een overheidsalternatief te ontwikkelen voor de app ‘Itsme’: ‘We kunnen niet afhankelijk zijn van een privébedrijf. Wat als Itsme morgen overgenomen wordt door een bedrijf buiten Europa? Wat als het een maand in panne ligt?’. Itsme is nota bene een Belgisch bedrijf, en Mathieu Michel zogezegd een liberaal. Elke dag weer een nieuw bewijs dat het liberalisme morsdood is in België.)

Wat zijn dit voor publireportages?

(Aan de VRT, die weer uitgebreid verslag brengt van Rock Werchter. Het is hoerajournalistiek: over de ‘heilige bodem‘ van het festivalterrein, de eetkraampjes met lekkere lokale producten, de inspanningen van de organisatie om groene stroom op te wekken, ‘het kippenvelmoment van de dag’… Herman Schueremans wrijft zich in de handen met al die kritiekloze publiciteit. Waar in de opdracht van de openbare omroep staat dat ze gratis reclame moeten maken voor festivals waar journalisten gratis binnen mogen?)

Hoeveel gaat dit grapje kosten?

(Aan Groen-voorzitter Nadia Naji, die de huidige asielprocedure ‘onmenselijk’ vindt: ‘De federale overheid moet hotels afhuren voor asielzoekers’. Ook hier: geen vraag naar het kostenplaatje en andere implicaties. In de oren van journalisten klinkt dit blijkbaar allemaal zo goed dat het gewoon kan passeren. Naji is duidelijk een nieuwe ‘media darling’.)

Wie is er ook alweer president van de VS?

(Aan de buitenlandredacties, die geobsedeerd blijven door Donald Trump. Er zijn veel dagen dat er meer artikels verschijnen over de vorige president van de Verenigde Staten dan over de huidige. Nochtans is Joe Biden zowat elke dag goed voor pijnlijke vergissingen of versprekingen (de man is écht veel te oud voor zijn functie) – maar anders dan bij Trump haalt lang niet elke Biden-blunder de Vlaamse media. Journalisten, geef het gewoon toe: stiekem missen ook jullie ome Trump.)

Hoeveel schuld draagt een vrouw voor haar man?

(Aan iedereen die met veel genoegen Anna Jendrny cancelt: een jonge Duitse agente die op Instagram het politieberoep promoot. Haar partner zou immers in extreem-rechtse kringen verkeren. De artikels vermelden niet eens aanwijzingen tegen Jendrny zelf: het gaat over haar partner. De woke-bende heeft ‘guilty by association’ niet uitgevonden, maar ze drijven het wel flink door.)

Waar houden jullie zich toch mee bezig?

(Aan Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD), die sleutelt aan de strafwet: ‘Geslachtsverandering blijft een verzwarende factor bij discriminatie, maar daar komt nu ‘zogenaamde’ voor te staan, omdat het woord ‘geslachtsverandering’ niet langer ondersteund wordt door de wetenschap en de transgemeenschap’. Hoeveel vergaderingen zouden er geweest zijn over deze tekstuele ingreep? En welk verschil zal het maken?)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.