Vergeten vragen van de voorbije week (82)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Welke gemeente wil ballonnen verbieden?

(Aan goochelaar Ivo Van Camp, die van een niet nader genoemde gemeente de volgende boodschap kreeg: ‘Het schepencollege heeft beslist dat er geen ballonplooier aanwezig mag zijn omwille van het milieu. Het wil werken aan een verbod op het oplaten en gebruiken van ballonnen. Het zou dus geen goed signaal zijn naar de bevolking toe’. Voor wie er nog aan twijfelde dat de klimaathysterie compleet ontspoord is.)

Hoe lang blijft racisme nog een hype onder politici?

(Aan Conner Rousseau, die op twitter scoorde met een aanklacht tegen racisme. De SP.a-voorzitter verzamelde een handvol racistische reacties onder een nieuwsbericht over vermiste transmigranten. Trappen naar beneden op mensen die trappen naar beneden. Zodat andermaal het beeld verspreid wordt dat Vlaanderen vol racisten loopt. Politici die het bericht niet deelden, waren terstond verdacht. Een zeer doorzichtig manoeuvre, maar het blijft wel werken.)

Welke trollen zijn de goeie trollen?

(Aan de vele journalisten die de anonieme twitteraar @Arbiteroftweets op handen dragen. Wie anoniem op twitter voortdurend één partij viseert, heet al snel ‘een trol’ en dient zo snel mogelijk geblokkeerd te worden. Behalve als die partij N-VA en/of Vlaams Belang is. Dan ben je – zie ook @Pensioenspook – de chouchou van elke weldenkende journalist met een twitteraccount. Volgens Maarten Boudry is de zogenaamde ‘Arbiter’ in werkelijkheid Rien Emmery, ex-hoofdredacteur van het Gentse studentenblad Schamper. Zou dat geen goeie factcheck waard zijn?)

Hoe lang gaat u half Vlaanderen als racistisch afschilderen?

(Aan Dalilla Hermans, die beweert dat ze stopt met de antiracistische strijd. Half februari verschijnt van haar hand Het laatste wat ik nog wil zeggen over racisme en daarna wil ze ‘andere dingen’ gaan doen. Kroniek van een aangekondigde comeback. Vroeg of laat beschuldigt Hermans weer de helft van Vlaanderen van racisme. Wij gokken eerder vroeg dan laat.)

Wat is nog het verschil tussen de ‘kwaliteitsmedia’ en ‘de boekskes’?

(Aan alle kranten die zich verlekkerd hebben aan de scheiding van Koen Wauters. In De Morgen was het de aanleiding voor een uitgebreid interview met een relatietherapeute. In De Standaard lieten ze een communicatiestrateeg aan het woord. Paginagrote berichtgeving in alle kranten. Dit bovenop de eveneens paginagrote berichtgeving over de ‘Megxit’, want blijkbaar zijn de bokkensprongen van de zesde in lijn voor de Britse troon heel maatschappelijk relevant. Van ons mag het allemaal, maar doe alsjeblief niet alsof onze kranten beter zijn dan de eerste de slechtste pulppers.)

Hoeveel vrijheid reserveer je voor burgers?

(Aan Inge Ghijs van De Standaard, die een huiveringwekkend wereldbeeld koestert: ‘Hervormingen en evoluties in de samen­leving worden gestuurd door de politiek. Het zijn politieke beslissingen, al dan niet fiscaal,die het gedrag van de burger bepalen’. Laat niets over aan de gemeenschap: de overheid moet met dwang en belastingen de burger in de pas laten lopen. Dat komt uit de pen van een journaliste. Waakhond van de democratie of schoothondje van het staatsapparaat?)

Hoe reëel zijn de reële stiptheidscijfers op het spoor?

(Aan de NMBS, waar de treinen volgens de stiptheidscijfers 90% op tijd rijden. Dat betekent dat de vertraging beneden de 6 minuten blijft. Daarnaast zijn er nu de ‘reële stiptheidscijfers’, die aanduiden hoeveel treinen de vertraging beneden 1 minuut houden. Maar in beide gevallen wordt de vertraging genoteerd bij aankomst in het eindstation. Een trein kan zo in de statistieken genoteerd worden als ‘stipt’, omdat de vertraging die 75% van de passagiers parten speelde goedgemaakt werd op het allerlaatste deel van het traject. De NMBS is niet te beroerd om bij grote vertraging een hele reeks geplande haltes te schrappen, zodat de trein min of meer op tijd aankomt in het eindstation.)

Hoeveel subsidies voor jullie linkse agenda van de Vlaamse Overheid?

(Aan de vijf verenigingen die naar de Raad van Europa trekken tegen het Vlaams Woonbeleid. De kans is reëel dat het Netwerk tegen Armoede, Samenlevingsopbouw, Welzijnszorg, het Vlaams Huurdersplatform en Feantsa hun advocatenkosten deels betalen met subsidies die ze gekregen hebben van de Vlaamse Overheid. De verenigingen willen via de rechter afdwingen dat Vlaanderen nog meer sociale woningen bouwt en nog meer ingrijpt op de private huurmarkt. Kortom, met Vlaams belastinggeld een linkse agenda afdwingen.)

Wie zit er aan de knoppen bij de VRT?

(Aan de openbare omroep, waar vlak voor Terzake een boodschap van de vakbonden te zien was: ‘Het VRT-personeel eist een directie die de openbare omroep verdedigt tegen de besparingswoede’. Het VRT-personeel omvat ook zeer veel journalisten, die zich dus militant tegen het regeringsbeleid keren op een manier die deontologisch grote vragen oproept. Je verwacht over zo’n stunt minstens een paar opiniestukken, maar het haalde niet eens de papieren editie van een krant.)

Hoeveel halsbandmoorden zitten er in ‘Dear Winnie’?

(Aan de theaterrecensenten die weg zijn van de nieuwe voorstelling over Winnie Mandela: ‘Dit is een ­bijzonder meeslepend ritueel waarbij de levens- en strijdlust van het podium spát. Als bij het bisnummer ook de Zuid-Afrikanen in de zaal meezingen, houd je het niet droog’. Terwijl het gaat over een vrouw die ooit goedkeurend sprak over de halsbandmoorden: gruwelijke terechtstellingen van vermeende ‘collaborateurs’, die een autoband gevuld met benzine rond de nek kregen en dan in brand gestoken werden. Levenslust…)

Waarom hedendaagse normen opdringen aan oude meesterwerken?

(Aan Charlotte De Somviele van de UAntwerpen, die ook eens iets zal zeggen over de Klassieken: ‘Seksueel geweld, machtsmisbruik, misogynie, mansplaining: de Oresteia van Aischylos en Homeros’ Odyssee staan er bol van’. Er zijn misschien nog dommere manieren om de oude meesters te lezen, maar wij kunnen er niet meteen eentje opnoemen. En vooral: het is zo lui. Zo ontzettend lui.)

Hoe lang kan links de ogen nog sluiten?

(Aan de Venezolaanse schrijfster Karina Sainz Borgo, die zich ergert aan al wie wegkijkt van het leed in haar land: ‘Een bepaald soort links in Europa heeft de revolutionairen altijd afgeschilderd als romantische helden. Ze hebben zich vergist, maar kunnen zich daar moeilijk overheen zetten. Kennelijk is hun frustratie daarover sterker dan de waarheid en daarom blijven ze een revolutionaire epiek koesteren’. Sainz Borgo is nog vriendelijk voor deze linkse negationisten. Anno 2020 kan niemand nog naast de kolossale mislukking van het revolutionaire socialisme. De excuses zijn al lang op.)

Vanwaar kwamen al die onheilsberichten over de Brexit?

(Aan de tegenstanders van de Brexit, die al jaren economische rampspoed voorspellen als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt. Het IMF voorspelt nu een hogere economische groei in het Verenigd Koninkrijk dan in de Eurozone. Zou het misschien kunnen dat de apocalyptische voorspellingen er bij journalisten goed ingaan omdat zij allemaal als vanzelfsprekend verknocht zijn aan het Europese project?)

Wie zijn de laatste ‘goede Belgen’?

(Aan de Walen, nu het expertise- en promotieplatform voor mode en design zegt: ‘We merken dat er in Vlaanderen veel meer enthousiasme is voor bijvoorbeeld de ‘Ik Koop Belgisch’-promotiecampagne dan in Wallonië’. Zou je nu niet doodvallen? De Walen geloven in België als ze geld nodig hebben, maar niet als ze zelf geld uitgeven.)

Waar komen uw controlefantasieën vandaan?

(Aan professor Marc Van Ranst, die iets te veel fantasie heeft: ‘Je hebt wel wat virussen waarover je wat kunt fantaseren, het norovirus bijvoorbeeld, een grote verwekker van braken en diarree. Stel je voor dat ik daarvan ook maar het minste druppeltje in jullie glas zou doen, zouden jullie binnen dit en een uur of zes een innige relatie onderhouden met de grote witte telefoon. Daar kan ik me vrolijk over maken’. We snappen het wel: Van Ranst is een virus-nerd. Maar we kunnen ons ook voorstellen hoe Van Ranst op twitter zou reageren als iemand rechts van Che Guevara dit soort fantasietjes zou uitspreken…)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.