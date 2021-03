Vergeten vragen van de voorbije week (132)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Hoe smaakt zo’n koekje van eigen deeg?

(Aan Brussels minister van Mobiliteit Elke Van Den Brandt (Groen), die de Leopold II-tunnel liet omdopen tot Annie Cordy-tunnel. Nu blijkt dat ook Annie Cordy niet zuiver genoeg is: één van haar liedjes zou stereotypen bevatten over Afrika. Daar sta je dan, met al je politieke correctheid.)

Welke religie moeten Vlaamse holebi’s het meeste vrezen?

(Aan het provinciebestuur van Limburg, dat geen advies wou geven over de homofobe imam van de Groene Moskee in Houthalen-Helchteren. Diezelfde dag stonden de kranten vol lof voor bisschop Bonny, die zich afzette tegen zijn eigen ‘homofobe’ paus. Het is in Vlaanderen nog altijd makkelijker en populairder om te schaduwboksen tegen het Vaticaan, dan om de confrontatie aan te gaan met de islam.)

Wat heet nog een ‘taboe’?

(Aan Hema, dat het ‘taboe’ op stoma’s doorbreekt in een nieuwe reclamecampagne. Wij wisten niet eens dat er een taboe was op medische hulpmiddelen. Reclamebureaus jagen al jaren op gratis pers door in advertenties te spelen met ‘taboes’. Nu wordt de spoeling wel erg dun. Zou het kunnen dat de taboes stilaan op zijn?)

Wanneer verscheen de eerste onthoofdingsvideo?

(Aan terreuranalist Thomas Renard, die de Syriëstrijders rehabiliteert: ‘Velen zochten het avontuur en de actie op. Het kalifaat had een beetje het aura van Club Med. Zwemmen en met jeeps rondrijden’. Islamitische Staat kwam vanaf 2014 met onthoofdingsvideo’s: de honderden jihadi’s die daarna nog vertrokken uit België hadden het ware gelaat van hun kalifaat al gezien. Dit is een interessant verschil met de Oostfronters waarmee Syriëstrijders gretig vergeleken worden: in 1942 waren er geen internetfilmpjes die de nazigruwel viraal deden gaan.)

Wie slikt dat Vivaldi-verkoopspraatje nog?

(Aan schepen Sofie Bracke (Open Vld), die de bedrijfsbelastingen in Gent verhoogt: ‘We rekenen op 1,5 miljoen euro extra inkomsten door een betere inning en een rechtvaardige belasting’. Het wordt ook allemaal ‘eenvoudiger’ en ‘duurzamer’. Vlaamse ondernemers weten intussen: ‘rechtvaardig’ en ‘duurzamer’ betekent altijd ‘hoger’ en ‘duurder’. Elke belastingverhoging dezelfde marketing. In Gent is ook een Vivaldicoalitie aan de macht: schrik niet als er straks ook federaal een ‘rechtvaardige’ ‘maatregel’ komt.)

Welke partij had u graag de verkiezingen zien winnen?

(Aan ondernemer Piet Colruyt, die terugblikt op zijn ‘Sign for my future’-petitie vlak voor de verkiezingen van 2019: ‘Die verkiezingen zijn dan gewonnen door de extremen. Dat was het omgekeerde van wat we beoogd hadden’. Er waren dus partijpolitieke doelstellingen. Precies wat Colruyt en zijn Klimaatzaak-kornuiten altijd bij hoog en bij laag ontkennen.)

Wat moeten boeken doen?

(Aan de Stad Mechelen, die zich wil moeien met de inhoud van jeugdboeken: ‘6 op 10 Mechelse kinderen herkennen zich niet in jeugdboeken’. We kunnen ons zorgen maken om de woke obsessie met kinderen. We kunnen lachen met de ‘racismevrije kleurpotlodensets’ die Mechelen in de cultuurstrijd gooit. Maar we kunnen ook een fundamentele vraag stellen: moeten jeugdboeken dan spiegels zijn, die zoveel mogelijk de leefwereld van kinderen nabootsen? Of moeten kinderboeken juist poorten zijn naar andere werelden, nieuwe dimensies of het verleden? Waren onze jeugdhelden ons dierbaar omdat ze precies waren zoals wij, of juist omdat ze heerlijk ánders waren?)

Waar was u de voorbije 172 dagen?

(Aan journaliste Ann De Boeck, die in De Morgen poneert: ‘Sinds Egbert Lachaert voorzitter werd, heeft de rechterflank binnen Open Vld het voortouw genomen’. Misschien is de paars-groene regering De Croo De Morgen ontgaan? Over welke rechterflank hebben ze het in Godsnaam?)

Bij wie moet ik mij verontschuldigen voor mijn regendans?

(Aan DJ Netsky, die door het stof ging omdat hij een filmpje had verspreid waarin hij met vrienden een Haka-dans deed: ‘Ik schaam me. Ik moet bijleren over culturele toe-eigening. Ik bied mijn excuses aan bij iedereen die ik beledigd heb’. We stevenen af op een heerlijke nieuwe wereld waarin enkel etnische Tsjechen de Polka mogen dansen, waarin de Sirtaki alleen voor autochtone Grieken is en waarin je al 3 generaties binnen de ring van Wenen moet wonen voor je mag walsen.)

Hoeveel VB’ers moeten er dan in elke Raad van Bestuur?

(Aan VRT-bestuurder Bart Caron (Groen), die de beheersraden van cultuurinstellingen anders wil samenstellen: ‘Bij de verdeling van bestuursposten zou meer rekening moeten gehouden worden met een goede sociaal-maatschappelijke mix’. U weet wat Caron eigenlijk bedoelt: nog meer bestuursleden uit de socio-culturele sector, die allemaal precies denken zoals Caron zelf. Maar als je hem letterlijk op zijn woord neemt, als je de maatschappelijke verhoudingen écht doortrekt, dan gaan voortaan 1 op 5 van alle bestuurszitjes naar Vlaams Belang.)

Wat is er zo geweldig aan Sigrid Kaag?

(Aan iedereen in de media die helemaal weg is van D66-lijsttrekker Sigrid Kaag: ‘de mirakelvrouw’. De overwinningen van de VVD en zeker Forum voor Democratie waren spectaculairder, maar D66 is linksliberaal en dat is ook de ideologische grondstroom op de Vlaamse redacties. Kleine voorspelling: in de komende jaren gaan Vlaamse journalisten hun stinkende best doen om hun nieuwe heldin naar het Torentje te schrijven.)

Wie heeft die foto genomen?

(Aan alle kranten die – ook in Vlaanderen – dezelfde foto overnamen: Kaag juichend op een tafel. Nochtans waren er geen persfotografen welkom op dat feestje. Het beeld werd gemaakt en goedgekeurd door D66: het was een campagnefoto. In Nederland zijn de kranten daar achteraf tenminste nog eerlijk beschaamd over. Oja: die foto werd genomen toen D66 virtueel op 8 zetels winst stond. Het werd uiteindelijk net de helft.)

Hoeveel Britten waren écht boos op Charlie Hebdo?

(Aan de media die weer veel volkswoede zagen: ‘Britten woest over cover van Charlie Hebdo’. In de artikels blijken ‘de Britten’ dan telkens 1 of 2 twitteraars van ‘denktanks’ die elke week ergens anders racisme zien.)

Wat is er lollig aan een non-profit kunstencentrum?

(Aan de makers van Monopoly, die een ‘meer woke’ versie van het bekende bordspel uitbrengen. Zo zijn er nieuwe ‘Algemeen Fonds’-kaarten, zoals: ‘Je beheert als vrijwilliger de socialemediapagina’s voor een non-profit kunstcentrum en ontmoet er een aantal mensen met veel talent! Je krijgt 100 M’. Zo gegrepen uit het zoutloze leven van een Dansaertvlaming, maar wij vonden ‘de tweede prijs in een schoonheidswedstrijd’ minder blasé en gewoon een stuk grappiger.)

Hoeveel vermogen mag ik nog vergaren?

(Aan brouwer Charles Leclef, die leurt met een eigen vorm van communisme: ‘Als we naar een faire samenleving willen evolueren, moeten we er voor zorgen dat het eigen vermogen niet onbeperkt kan groeien’. Elke cent boven een bepaald vermogen – Leclef verduidelijkt natuurlijk nooit precies hoeveel – moet afgestaan worden aan ‘fondsen voor algemeen belang’. Want in België bewijst de Staat elke dag hoe efficiënt er gehandeld wordt voor het algemeen belang.)

Waar hebt u die artiestennaam gestolen?

(Aan de Nederlandse rapper Olivier Locadia, die ‘vals woke‘ op de korrel neemt: ‘Als jij zegt dat je tegen kinderarbeid bent, maar je hebt wel een iPhone, dan ben jij voor mij fake woke. De vraag is dan: moet je je gedrag aanpassen of gewoon stoppen met doen alsof je zo woke bent?’. De artiestennaam van Locadia is ‘Willy Wartaal’, maar hij zegt in 1 interview meer zinnige dingen dan veel van zijn collega-artiesten. Geeft ook vlakaf toe dat niet alleen blanke mensen racistisch kunnen zijn – een heel banaal inzicht, dat tegenwoordig al verfrissend klinkt.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.