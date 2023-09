Verkiezingen Nederland: nog twee maanden te gaan

De twee maal per maand gehouden peiling van Eén Vandaag (AVRO-TROS) door het bureau Ipsos is op 26 september gepubliceerd en bevat opmerkelijke resultaten. Hier volgt de uitslag (met tussen haakjes het verschil met de uitslag van de laatste Tweede Kamerverkiezingen). In totaal zijn er 150 zitjes in de Tweede kamer..

VVD 27 (-7) NSC 26 (+25) Links kartel 21 (+7) PVV 18 (+1) BBB 13 (+12) D66 9 (-15) PDD 7 (+ 1) SP 5 (- 4) Christen Unie 5 (–) CDA 4 (-10) SGP 3 (–) VOLT 3 (–) denk 3 (–) Ja 21 3 (–) Forum 3 (-5) BY1 1 (–)

De volgende lessen zijn te trekken uit deze peiling:

Pieter Omtzigt (NSC) is voor het eerst zijn leidende positie kwijt in een peiling, de VVD met lijsttrekster Dilan Yesilgoz komt op één.

De nieuwe partijen NSC en BBB halen in de verste verte niet meer de hoge resultaten van enige tijd geleden.

Het linkse kartel van PvdA en GroenLinks moet achter volgen op de NSC en de VVD. Het blijkt al enige tijd uit de Nederlandse peilingen dat Frans Timmermans niet de opvolger gaat worden van Mark Rutte.

Desalniettemin is dit linkse kartel wel een probleem voor andere linkse partijen zoals de SP en vooral D66.

Het CDA zakt volledig weg en is even groot als de traditionele christelijke partijen: de ChristenUnie en de SGP. Maar nogal wat oud-CDA-volk vindt men terug op de BBB- en vooral de Omtzigt-lijst.

Zeer veel partijen situeren zich in de groep van 3, 4 of 5 zetels.

Alleen 50plus zou uit de Tweede Kamer verdwijnen.

Het ziet er dus naar uit dat deze verkiezing geen electorale schoonmaak gaat houden in het aantal partijen in de Tweede Kamer.

De strijd om de eerste plaats en het torentje wordt er dus een tussen de vrouwelijke lijststrekster van de rechts-liberale VVD versus de klokkenluider Pieter Omtzigt. Het linkse kartel heeft nog maar drie zetels voor op een sterk terugkerende Geert Wilders, die ook een goede beurt maakte bij de parlementaire bespreking van de miljoenennota. De BBB zakt verder weg en Mona Keizer slaat niet aan als kandidaat-regeringsleidster. Het is maar de vraag of de BBB en de NSC een goede keuze hebben gemakt door te stellen dat hun lijsttrekkers geen minister-president willen worden. Het verschil tussen D66 en de BBB is nog niet zo klein geweest.

De volgende weken zal de manier van campagne voeren en de thema’s doorslaggevend zijn

De huidige vier partijen van het kabinet in lopende zaken doen het erg verschillend. De VVD verliest wel, maar staat in pole position voor het torentje. De ChristenUnie doet het meer dan behoorlijk. Maar voor het CDA en het links-liberale D66 dreigt de afstraffing.

De drie grootste partijen behalen samen 74 zetels op 150 of net niet de helft. Met de PVV en de BBB erbij komt de top vijf uit op 105 zetels en dus genoeg om het kiesstelsel te wijzigen.

De race naar 22 november is nu echt gestart.