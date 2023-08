Verkiezingskoorts in Nederland. Update: Pieter Omtzigt komt op met eigen partij

De zomer loopt op zijn einde, tenminste op politiek vlak. In Nederland beginnen de politieke partijen zich warm te lopen voor de aanstaande Tweede Kamer verkiezingen. Peil.nl van Maurice de Hond heeft op 19 augustus een nieuw resultaat gepubliceerd van de peiling over de politieke voorkeur van het kiezersvolk. Belangrijk is dat in deze peiling twee resultaten zitten, één zonder Pieter Omtzigt en één met de lijst Omtzigt als kandidaat. Op zijn minst geeft dat opmerkelijke verschillen. Update: inmiddels heeft Pieter Omtzigt verklaard wel degelijk op te zullen komen met zijn eigen partij ‘Nieuw Sociaal Contract.’

Politiek Den Haag kijkt met spanning uit naar de plannen van Pieter Omtzigt. Die werd populair door zijn rol in het blootleggen van de Toeslagenaffaire, waarbij zo’n 26.000 ouders kindergeld en andere steun – geheel ten onrechte – moesten terugstorten. Een politiek schandaal van formaat. Hieronder de tabel met in de eerste kolom de peiling zonder de kandidatuur van het afgescheurde CDA kamerlid Omtzigt, vervolgens met hem en in de derde kolom staat het resultaat van de Tweede Kamer verkiezingen van 2021.

Zonder Omtzigt Met Omtzigt TK 2021 Lijst Omtzigt — 27 1 VVD 28 24 34 Pv/dA – GL 26 24 17 BBB 21 12 1 PVV 19 15 17 D’66 8 8 24 CDA 8 6 14 PDD 9 8 6 SP 8 6 9 Forum 5 5 8 CU 4 3 5 SGP 3 2 3 Ja 21 3 2 3 Denk 2 2 3 50 plus 2 1 1 BVNL 1 1 0 BJ 1 0 0 1

Op een totaal van 150 zetels in de Tweede Kamer moet een regerengsformatie een meerderheid te zoeken van 76 zetels. Omdat Nederland een nationale kieskring vormt en dat zonder kiesdrempel, geraakt een partij met 0,7% van de stemmen al aan één zetel in de tweede kamer.

Zonder Pieter Omtzigt in de politieke arena komt de linkse PvdA/GroenLinks lijst, met bijna gewezen EU commissaris Frans Timmermans, in de nabijheid van de rechts liberale VVD met Minister van Justitie en veiligheid Yesilgoz als lijststrekker. Beide partijen zouden licht verliezen aan de mogelijke opkomst van Omtzigt.

Zware klappen

De BBB met Caroline Van der Plas volgt als derde, maar zou zeer gevoelig verliezen bij de eventuele opkomst van de katholieke man uit Enschede. Uit de peilingen blijkt ook nog eens dat er nog maar vijf relatief grote partijen overblijven in de Nederlandse politieke arena. Wilders en zijn PVV winnen en komen juist achter de BBB, behalve bij de opkomst van de lijst Omtzigt, dan zouden ze groter blijven.

De klappen voor het CDA en het links-liberale D’66 zijn enorm. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de huidige kopstukken het daar voor bekeken houden. Wie heeft er nu zin om een lijst te trekken die zeker is van zwaar verlies ? Van de kleinere partijen kan alleen de PDD (Partij van de dieren ) zich nog profileren aan de winnende kant

Werkbare meerderheid

De lijst Omtzigt zou de winnaar van de aankomende verkiezingen kunnen worden. Maar een groot vraagteken blijft: waar staat Pieter Omtzigt voor? Zonder hem gaan D’66 en het CDA ook een historische nederlaag tegemoet en vooral de BBB lijkt het grootste slachtoffer te zullen worden van een opkomst van de lijst Omtzigt.

Het wordt ook uitkijken naar de campagne impact van VVD leidster Yesilgoz. Met haar veiligheidsprofiel en het migratie dossier op de agenda moet zij erin slagen om de VVD op één te houden. En dan de terugkeer van de ‘mest en stikstof EU commissaris’ Frans Timmermans naar de Haagse politiek. Kan hij erin slagen om een links kartel (Pv/dA en Groenlinks) terug te laten meedoen voor de Haagse macht ? Lopen de achterban van beide partijen gek? En wat gaat GroenLinks leider Jesse Klaver doen in dit verhaal? Opvallend was ook dat Pv/dA leidster Kuiken haar parlementaire loopbaan al opgeeft.

Kortom de race naar november is nog lang en vooral wordt het moeilijk om aan werkbare meerderheden te geraken. Mark Rutte gaat nog een lange tijd de ‘honneurs’ mogen waarnemen vanuit het Catshuis !