Verlinden en Van Quickenborne voeden flikofobie van moslimmalloten

Vincent Van Quickenborne was bijna ontvoerd, maar nu wordt hij best afgevoerd. Wie een potentieel gevaarlijke terrorist met moordneigingen met een briefje naar de dokter stuurt, is het niet waardig om minister te zijn. Annelies Verlinden geeft haar politieagenten een slappe worst van sociaal woke-aaien om het Brusselse tuig van de richel in toom te houden. Poppemie Verlinden keert best terug naar de poppenkast van de advocatuur, waar het verliezen van rechtszaken door onbekwaamheid dagelijkse kost is.

De moslimdiaspora ontspoort

De zandstuiverterreur slaat weer toe in ons land. Voor de eerste erkende moslimterreur en meteen ook het eerste uniform hatend incident moeten we terug naar 2012. Toen de politie in Molenbeek een vrouw in nikab van Zorrosluier wou ontdoen om haar te identificeren, deelde de vrouw een forse kopstoot uit aan een politieagent. Omdat de politie het aandurfde een moslimvrouw te identificeren, stak de volgende dag een geradicaliseerde salafist twee politieagenten neer in het metrostation Beekkant.

Op 6 augustus 2016 hakte in Charleroi een moslimmaniak met machete in op twee politieagenten. Op 5 oktober 2016 stak een IS-aanhanger twee agenten neer in Schaarbeek, één agent kreeg drie messteken in de nek, een ander een messteek in de buik. Hij kreeg in 2018 vijftien jaar gevangenisstraf, maar werd in augustus van dit jaar al terug vrijgelaten. Dank u, Quickie. Eeuh, not. Zelfs na de salafistische bomaanslagen in Zaventem en Maalbeek kunnen ‘Allahu akbar’- genootschappen nog steeds vrij en ongestoord moslimmalloten radicaliseren. Wanneer. Stopt. Die. Waanzin.

Hoeveel doden moeten er nog vallen vooraleer dit rood-groen-blauw gedrocht van een regering de uitwasemen van een homo hatende, andersgelovigen hatende, westerse cultuur hatende, uniformen hatende en vrouwen denigrerende geloof tot de orde wordt geroepen. De moslimdiaspora is ontspoord en die terug op de rails zetten, kan enkel nog met de harde hand. Jarenlang links wegkijken, met aaigedrag van buurt- en straathoekwerkers, heeft niks opgeleverd behalve een infestatie van geradicaliseerd terrorisme, zinloos geweld, en een kaalslag van onze Vlaamse cultuur. Wanneer groeit Vivaldi een paar ballen?

Liesje en de linkiewinkies

Na elk gemediatiseerd flikofoob voorval horen we stoere statements van politici. Na de parasolrellen in Blankenberge bezwoer Pieter De Crem: ‘nooit meer geweld tegen de politie’. Hij zou met zijn paternoster en wijwatervat dat gespuis eens een lesje leren. In 2020 zei criminologe Els Van Hellemont in De Morgen ‘gewelddadige incidenten tussen de politie en jongeren gebeuren in Brussel bijna wekelijks. Het levert hooguit een paar regels in de lokale media op.’ In Brussel is de flikofobie genormaliseerd en een onderdeel van het dagelijkse leven geworden. Schande!

Annelies Verlinden is in dezelfde kribbe ziek als De Crem. Als wijsneuzig blaagje jengelt ze wat drammerige oneliners op tv, maar verder komt ze niet. Het zijn waardeloze woorden. Want haar drie wijzen zijn moslims en haar partij kijkt tegenwoordig meer naar Mekka dan naar Rome en al zeker niet naar Brussel, Gent of Antwerpen. Liesje is gedegradeerd tot de vazal van haar paus Sammy Mahdi, die zijn tapijt dagelijks vijf keer richting Mekka legt. Elke dure eed van bescherming van politieagenten zal door de linkiewinkies van Groen, Ecolo, PVDA, PTB, PS en Vooruit vakkundig de nek omgewrongen worden. Deze partijen zijn dermate omvolkt door sluierpolitici dat hun multiculturele droom stilaan een moslimnachtmerrie geworden is. Liesje’s onmacht voedt de flikofobie en westerse haat van de moslimgemeenschap.

Blinde en lamme justitie

De lamlendige justitie van Vincent Van Quickenborne is al jaren o zo lief voor straatkrapuul dat politieagenten werkonbekwaam schopt of slaat. Er bestaat in België geen snelrecht voor kopschoppend straatkrapuul, maar wel voor parkeerboetes en snelheidboetes. Van Quickenborne haal olympisch goud voor het supersnel innen van boetes van de gewone Vlamingen.

Maar als gaat om kleurpotloodbendes die flikken in elkaar slaan en stampen, bindt hij zelf zijn schoenen niet aan. Vincent Van Quickenborne en zijn togabrigades van justitie voeden zo de haat en agressie van flikofoben. De haat tegen het uniform wordt gecultiveerd op sociale media, satelliet tv, en in moskeeën. Quickie kijkt toe en laat begaan.

Voor de minister van Justitie is het prioriteit nummer 1 om Vlamingen die grappige meme’s en cartoons uitwisselen, correctioneel te vervolgen. Een politiek electorale strijd die niets te maken heeft met de maatschappelijke realiteit. Het is een voor Vlamingen discriminerend tweesporenbeleid. Intussen in Brussel krijgen politieagenten meer slaag dan boterhammen en worden ze aan hun lot overgelaten. Het gevolg van dit wegkijkgedrag heeft zijn dieptepunt bereikt met het dodelijk neersteken van een jonge politieagent door een flikofobe moslimmalloot.

