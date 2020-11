Versneld coronavaccin tijdens testfase? Niet als het van de Hoge Gezondheidsraad afhangt

Vier miljoen mensen in België kunnen prioritair een Covid-19-vaccin krijgen. Dat is het officiële Belgische vaccinatiebeleid van de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Vorige maand nog raadde de HGR versneld vaccineren tijdens de ontwikkelingsfase van een vaccin af. Dat was een officiële vraag van voormalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). ‘Om versneld vaccineren tijdens de testfase uit te sluiten’, zo reageert de woordvoerder van De Block. Maggie De Block De Block vroeg in een officiële brief aan de HGR…

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Vier miljoen mensen in België kunnen prioritair een Covid-19-vaccin krijgen. Dat is het officiële Belgische vaccinatiebeleid van de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Vorige maand nog raadde de HGR versneld vaccineren tijdens de ontwikkelingsfase van een vaccin af. Dat was een officiële vraag van voormalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). ‘Om versneld vaccineren tijdens de testfase uit te sluiten’, zo reageert de woordvoerder van De Block.

Maggie De Block

De Block vroeg in een officiële brief aan de HGR of de mogelijkheid bestaat dat bepaalde risicogroepen al tijdens de testfase van een vaccin ingeënt kunnen worden.

‘Gelet op de context van de ontwikkeling van het vaccin zullen er heel wat klinische studies lopen. België tracht binnen deze studies aanwezig te zijn. Een dergelijke benadering geeft de mogelijkheid om categorieën van mensen vroegtijdig voorrang te geven, eventueel in de fase van ontwikkeling zelf. Kan de HGR nagaan in welke mate deze benadering aangewend kan worden in het kader van een omvattende vaccinatiestrategie?’, zo vroeg Maggie De Block aan de voorzitter van het vaccinatiecomité van de HGR, Yves Van Laethem, in een brief op 2 september 2020.

Van Laethems antwoord op die vraag is sec: ‘Gezien de beschikbaarheid van preventiemaatregelen en de verbetering van de behandeling waardoor de mortaliteit daalt (…), is de HGR van mening dat het niet nuttig en potentieel gevaarlijk is om vaccins toe te dienen alvorens ze volledig klinisch zijn getest en gevalideerd’, zo schrijft Van Laethem in zijn antwoord op 7 oktober.

‘Duidelijk geen optie’

‘Dat deze vraag werd opgeworpen omtrent vaccins in testfase betekent geenszins – en dat wil ik benadrukken – dat er een plan in deze richting was’, zegt Lieselot Van Mol, woordvoerder van de Open Vld-kamerfractie. ‘Door de vraag te stellen en te laten behandelen door de HGR is het duidelijk dat deze piste geen optie is. Daarom wordt het ook op papier gezet. Zoals de HGR stelt zijn de risico’s te hoog en is een getest en goedgekeurd vaccin de te volgen weg. Dat Maggie De Block deze vraag stelt, is om alle verwarring omtrent deze strategie te vermijden’, reageert Van Mol.

De briefwisseling van De Block en Van Laethem is vrij raadpleegbaar op de website van de Hoge Gezondheidsraad. Ze hangt aan het document vast waarin de regering-Wilmès in juli het Belgische Covid 19-vaccinatiebeleid heeft uitgetekend. Daarin worden 4 006 739 mensen in België prioritair geacht om een Covid 19-vaccin te krijgen. Het gaat om alle Belgen ouder dan 65 (2,2 miljoen mensen), alle Belgen tussen de 45 en de 65 jaar die een aandoening hebben waardoor zij een verhoogd risico lopen als ze besmet raken (1,3 miljoen mensen) en om iedereen die in ruime zin in de zorgsector werkt (ruim 500 000 mensen). Als risicofactoren voor mensen tussen de 45 en 65 jaar gelden onder meer hoge bloeddruk, diabetes, chronische long-, lever- en nieraandoeningen en obesitas.

Slechts één procent sterfgevallen jonger dan 45

Dat personen jonger dan 45 niet prioritair zijn, fundeert de HGR met gegevens van tijdens de eerste golf die aantonen dat minder dan 1% van de sterfgevallen in ziekenhuizen jonger was dan 45 jaar. 5% was tussen de 45 en 65 jaar oud. De HGR geeft in het document ook mee dat 50% van de mensen die op intensieve zorgen lagen ouder was dan 65.

Van de prioritair te vaccineren personen schat de HGR dat 20 tot 30 procent zich niet zal laten vaccineren. Daarvoor baseert de HGR zich op het lage aantal personen dat zich laat vaccineren tegen griep, zelfs bij risicogroepen jonger dan 65, en op voorbeelden uit Frankrijk.

Er komen deze week verfijningen in het vaccinatiebeleid van de nieuwe regering, zo laat Jan Eyckmans, woordvoerder van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) weten.