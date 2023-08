Viaduct van Vilvoorde: nog acht jaar sakkeren en zuchten

Het is nu officieel: de Belgen zijn de rijkste mensen ter wereld. Volgens een bepaalde rekenwijze althans, iets met een mediaan. Ik was even van mijn melk, maar herpakte me en gaf een grote tournée in ’t Klein Verzet: we hadden iets te vieren. Schaduwzijde is wel dat wij volgens de OESO wereldwijd de hoogste belastingdruk kennen: 56%, het enige land waarvan de bewoners meer dan de helft van hun inkomen afdragen aan de overheid. De hamvraag is vervolgens wat…

Het is nu officieel: de Belgen zijn de rijkste mensen ter wereld. Volgens een bepaalde rekenwijze althans, iets met een mediaan. Ik was even van mijn melk, maar herpakte me en gaf een grote tournée in ’t Klein Verzet: we hadden iets te vieren. Schaduwzijde is wel dat wij volgens de OESO wereldwijd de hoogste belastingdruk kennen: 56%, het enige land waarvan de bewoners meer dan de helft van hun inkomen afdragen aan de overheid.

De hamvraag is vervolgens wat die overheid daarmee doet. België heeft niet bepaald een goede naam inzake bestuurskwaliteit, Vlaanderen evenmin. Bekend is ook dat de Belgische structuur zelf veel kost: heel de santenboetiek van parlementen, administraties, kabinetten, allerlei agentschappen, consultants, niet te vergeten het koningshuis, zou al een hap van 10% betekenen van de totale overheidsuitgaven. Anders gezegd: de zogenaamd rijke Belg sponsort vooral een complex en inefficiënt land.

Brug der Zuchten

Over het kaduke Belgische wegennet is ook al veel inkt gevloeid. Als transitland krijgen we veel zwaar vrachtvervoer te verwerken, en af en toe duikt het Loch Ness monster van het rekeningrijden weer op. Of een snelwegvignet voor buitenlanders, wij betalen ons ook blauw aan de péages. Feit blijft dat onze hobbels en putjes tot ver in het buitenland bekend zijn. Volgens een rapport van het Wereld Economisch Forum zouden we inzake kwaliteit van het wegennet op de 56ste plaats terecht komen, ergens onder Namibië en Tajikistan. Het Nederlandse wegennet staat dan weer aan de top. Ter vergelijking: hun overheidsbeslag bedraagt zowat 40%.

Daarover gesproken. Zopas zijn de werkzaamheden begonnen aan het welbekende viaduct van Vilvoorde, een artefact dat deel uitmaakt van de Brusselse ring. U zult het als rijke Belg en nijvere Vlaming geweten hebben: kostprijs een half miljard, en het zal acht jaar duren. Opgeleverd in 1978 moest het honderd jaar meegaan, maar vandaag al is het ding voor het grootste deel op, en moet zowat alles vernieuwd worden, van het asfalt, het stalen geraamte, de betonplaat, tot de vangrails.

Het is een complexe operatie, akkoord. Maar acht jaar files en opstoppingen, met veel aanrijdingen tussendoor, overlast op sluikwegen, iedereen die door Brussel tracht te rijden? De ontiegelijk lelijke, veel restruimtes veroorzakende Brug der Zuchten zal zijn naam ten volle waarmaken. In een tweet signaleert Itinera-prof Marc De Vos een en ander in een breder kader: deze achtjarige opkalefatering is een nieuwe uiting van Belgisch/Vlaamse wanbeleid.

Belgisch surrealisme

Een kleine situatieschets. Ondanks zijn naam loopt de Brusselse ring voor het grootste deel door Vlaams grondgebied (69%), voor een veel kleiner gedeelte door Wallonie (24%) en slechts 7% door het Brussels gewest. Logistiek is de weg vooral voor Vlaanderen cruciaal, dat weten de Walen en Brusselaars ook. Het gedeelte dat de E 411-aansluiting (naar Duitsland) verbindt met de E40 naar Luik/Aken en kust/Zeebrugge, en de E19 naar Antwerpen, is het drukst bereden stuk, deel uitmakend van de Vlaamse economische hoofdas. Vlaanderen had misschien beter zelf voor die doorverbinding gezorgd, buiten het ringtracé, maar dat is er nooit van gekomen. Dus maakt het doorgaand verkeer de omweg langs de ring en het viaduct. Een overbelasting die mee de vroegtijdige sleet verklaart.

Achteraf bekeken was een ondertunneling in Vilvoorde een veel betere oplossing geweest. De Brusselse deelregering verzet zich anderzijds tegen een verbreding van de ring, hoewel die dus nauwelijks op haar grondgebied loopt en ze er ook niet voor moet betalen. Ze heeft zich bevoegdheden weten toe te eigenen over het gebruik van de op- en afritten die buiten haar gebied liggen. Deze worden dus de facto een stukje Brussel. Probeer het maar te volgen.

Ander staaltje van Belgisch surrealisme is het ontbreken van het stuk tussen Drogenbos en de aansluiting op de E 411 in Oudergem. In de Waals/Brusselse Zuidrand woont veel sjiek volk, en die hebben het ringproject daar weten te blokkeren. Ook dat verklaart voor een deel de overbelasting van het viaduct van Vilvoorde. De ring is dus geen ring maar een lus. Daardoor moet u aan de zuidkant een ferm stuk rond rijden via de A202, richting Doornik. De Walen hadden er geen geld voor en verschuilden zich achter ecologische argumenten, terwijl de Vlamingen toch een stuk van het Zoniënwoud hebben moeten opofferen.

Postjesvehikel

Verder is er het geharrewar over de wegaanduidingen, die de taalwetgeving volgen maar die voor buitenlanders hoogst bizar overkomen. Over 20 km verandert het van Aken naar Aix-la-Chapelle, en af en toe ook eens Aachen als men in een vriendelijke bui is. Zo kan de bezoeker uitgebreid kennis maken met het chaotische lappendeken dat België heet.

In Parijs heerst er altijd dolle pret als het over les Belges gaat. De peperdure brug van Vilvoorde kwam er omdat de Renault-autofabriek niet wilde verhuizen. De werkgelegenheid nietwaar, de overheid zwichtte. In 1997 stapte Renault het gewoon zelf af, verloren 3000 mensen hun werk en werd het fabrieksterrein een spooksite. Een verhaal, letterlijk in de schaduw van het viaduct, maar het half miljard aan renovatiekosten dat we vandaag ophoesten vindt daar zijn oorsprong.

Voor de rest is dit een Vlaams verhaal met bedenkelijke trekjes. Een en ander wordt gecoördineerd door de Werkgenootschap, een nv van publiek recht, in 2017 opgericht door toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). In de praktijk vooral een extra stuk bureaucratie, waar de Vlaamse regering vlotjes politieke vrienden en gedetacheerden uit de administraties in parachuteert. Met dat verschil dat hun wedde een pak hoger ligt dan die van ambtenaren: geen enkele reden voor hen om zich te haasten met wat dan ook. Een hele rist weeral dure consultants vervolledigt het plaatje van de dagjespolitiek. Zelfs binnen de regering was er kritiek op dit postjesvehikel. Het Rekenhof stelde al bij de oprichting van de nv Werkgenootschap dat het ging om een ontransparante, inefficiënte en veel belastinggeld opslorpende constructie die het tempo van de wegenwerken veeleer zou afremmen.

Het betonrot zit helaas ook daar. Acht jaar zuchten en sakkeren, bereid er u op voor. Veel tijd om na te denken over het Absurdistan waarin we leven. Bekijk het positief.