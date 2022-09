Vijf jaar geleden stemde Catalonië massaal voor onafhankelijkheid

Op 1 oktober is het vijf jaar geleden dat het referendum over zelfbeschikking officieel door de Catalaanse regering (de Generalitat) werd gehouden op basis van wet 19/2017, van 6 september, en goedgekeurd werd door het parlement van Catalonië. In dit referendum was de keuze voor onafhankelijkheid eclatant, met 90,18% van de stemmen voor, en een opkomst van 43% van de bevolking.

wiki

Het geweld dat de Spaanse staat inzette om het normale verloop van het referendum te verhinderen, luidde een nieuwe fase in. Een fase die voortkwam uit een loochening van de democratie, een toevlucht tot autoritarisme en de inzet van alle bevoegdheden van de Spaanse staat ten dienste van de repressie, als het enige antwoord op de democratische eis van de burgers van Catalonië.

De partijen overstijgende acties in het kader van de vijfde herdenking van 1 oktober zal de partijen ERC (Catalaans Republikeins Links), Junts en CUP (Candidatura d’Unitat Popular) nader bijeenbrengen. De acties zullen de eenheid tussen partijen, organisaties en burgers bestendigen, dankzij de deelname van Puigdemont en Forcadell. Nadat de voorzitter van de Generalitat, Pere Aragonès, en het personeel van de ERC, vanwege eerdere verdeeldheid hadden besloten niet mee te doen aan de eenheidsdemonstratie tijdens de Diada (de nationale feestdag op 11 september, nvdr), hebben de hoofdrolspelers nu hun lesje geleerd.

Het is ook zo dat de acties, die aanstaande 1 oktober zullen plaatsvinden met de bedoeling om de vijfde verjaardag van het referendum van 2017 te herdenken, vooral als doel zullen hebben om de ’transversaliteit van het land’, (de eenheid door alle partijen heen, nvdr) op te eisen. De acties moeten de Catalanen eraan herinneren hoe zij bij die gelegenheid een ‘gezamenlijke strategie tussen instellingen, partijen, het maatschappelijk middenveld en burgers’ hebben gevolgd. In dezelfde geest willen zij met het evenement van dit jaar ‘alle zielen van de onafhankelijkheid’ verwelkomen. Dit blijkt uit het feit dat nu zowel de partijen ERC en Junts als de CUP het evenement zullen bijwonen.

Demonstratie van 1 oktober 2022: alle acts en wat tot nu toe bekend is

Tijdens een persconferentie legde de vertegenwoordiger van de Raad van de Republiek, Antoni Castellà, uit dat alle drie de pro-onafhankelijkheidspartijen van het parlement bij het evenement aanwezig zullen zijn. Daarnaast zijn ook alle gewenste buitenparlementaire organisaties uitgenodigd. ‘Het is alleen noodzakelijk dat zij zich gezamenlijk achter het referendum scharen, ongeacht de uitslag’, verduidelijkte hij.

Op die manier wilde hij de legitimiteit van de stemming van 2017 benadrukken. ‘Het was geen demonstratie of een happening, het was een referendum‘, benadrukte Castellà. Hierbij onthield hij zich echter van opmerkingen over welke mechanismen wij zouden moeten inzetten om de uitslag van 1 oktober te implementeren en de onafhankelijkheid door te zetten. Het toeval wil dat de meeste storing ontstaat uit de meningsverschillen tussen partijen en organisaties over de strategie, en dus wilden zij aan dit onderwerp geen aandacht besteden.

Zelf prees Castellà het feit dat nu kan worden aangetoond dat de verschillende actoren ‘het met elkaar eens kunnen worden’. Ook de voorzitter van de Vereniging van gemeenten voor onafhankelijkheid, Jordi Gaseni, bedankte iedereen voor hun ‘grootmoedigheid’ bij het bereiken van ‘eenheid in actie’. De bijeenkomst is georganiseerd door de Raad van de Republiek, de Nationale Vergadering van Catalonië, Òmnium Cultural (Catalaanse taal- en cultuurverenging, nvdr), de Vereniging van Gemeenten voor Onafhankelijkheid, Intersindical (een onafhankelijke vakbond, nvdr) en de Kamer van Koophandel van Barcelona, en vindt plaats om 17.00 uur in de Arc de Triomf in Barcelona.

Puigdemont en Forcadell, hoofdrolspelers

Tot de hoofdpersonen van deze dag behoren de president in ballingschap, Carles Puigdemont, en de voormalige voorzitter van het Parlement Carme Forcadell, die aan het evenement zullen deelnemen. Beiden waren hoofdrolspelers in het referendum van 2017. Om de opkomst te vergroten zullen burgers bovendien worden uitgenodigd om op 1 oktober deel te nemen aan de bijeenkomst. ‘Van de gemeenschap van buren naar de groep van menselijke piramides (de castells, nvdr), via de huisvestingsunie’, verduidelijkt de algemene secretaris van Intersindical, Sergi Perelló. Het idee van dit alles is dat het maatschappelijk weefsel dat 1 oktober mogelijk maakte, weer de hoofdrol zal spelen. Daarnaast zullen ook de posters van het evenement in high definition worden gedrukt, waarop de oproep bekend gemaakt wordt die met iedereen gedeeld kan worden.

De viering is ook op poten gezet met de bedoeling de burgers een hoofdrol te geven. Want: ‘Zonder het volk zou het referendum niet zijn gehouden‘, aldus de vice-voorzitter van de ANC (de Onafhankelijkheidsbeweging: de koepelvereniging voor vele onafhankelijkheidsbewegingen, nvdr), Jordi Pesarrodona. Het concentratiepodium zal onder de Arc de Triomf worden geplaatst, en nieuw is dat het publiek zich dit jaar langs de gehele passeig de Lluís Companys, in Barcelona, op de eerste rij zal kunnen opstellen.

In tegenstelling tot andere gelegenheden zal de ruimte voor instellingen, partijen en het maatschappelijk middenveld zich aan de zijkanten bevinden, terwijl de in groten getale aanwezige bevolking de gehele centrale ruimte in beslag zal nemen. De vertegenwoordiger van Òmnium, Marina Gay, heeft opgeroepen tot massamobilisatie. ‘We doen een oproep om elkaar weer op straat te ontmoeten.’