Vijfde European Open in Antwerpen: steeds meer succes

In 2016 keerde het ATP-tennis terug naar Antwerpen, waar het reeds geschiedenis had. Een invitatietoernooi, opgericht in 1982, werd in de jaren 90 omgevormd tot een ATP-toernooi. In 1998 vond dat een laatste keer plaats. Achttien jaar later zakten dus opnieuw proftennissers af naar Antwerpen: de European Open was geboren.

Een initiatief van Tennium en diens oprichter Kristoff Puelinckx. Die was er in geslaagd om de licentie over te nemen van het toernooi van Valencia, dat niet langer zou plaatsvinden. Het toernooi kreeg een plek op de kalender in oktober. Als decor werd gekozen voor de Lotto Arena, maar dat was niet de enige plek waar iets van het tennisgebeuren te merken was. Op het Astridplein kwam er een outdoor oefencourt.

Olympische traditie

In september 2016 kreeg burgemeester Bart De Wever (N-VA) al een tennisles van David Goffin. Het begin van een gloednieuw tennisverhaal in Vlaanderen. Bart De Wever noemde de European Open al eens een evenement dat ‘zijn stad doet bruisen en de olympische traditie van Antwerpen versterkt’.

Na twee goed verlopen edities kreeg de organisatie in mei 2018 al de bevestiging dat er zeker nog drie edities zouden bijkomen. Dat was wel een belangrijk jaar, want met de aanstelling van Dick Norman als toernooidirecteur maakte men een switch in de leiding. In 2016 en 2017 vulde Andy Hancock die positie in.

De ‘experience’

Norman zette in op de ‘experience’ met een oefenwedstrijdje tussen twee spelers op de Groenplaats, een fuif op Court 1, een meer gevarieerde catering aan de foodtrucks, een dj en een lichtshow die de fans enthousiast moesten maken. Voorts investeerde men in de evenementen voor de VIPS.

Door de geregeld late avonden konden ook mensen met vaste werkuren toch nog aardig wat tennis meepikken. Verlaagde ticketprijzen moesten meer volk naar de Lotto Arena lokken. Van iedere dag maakte men wel iets speciaals: zo was er een Senior Day, Kids Day en Ladies Day. Ook de tennisclubs werden betrokken en kregen clinics.

Droomfinale in 2019

In 2019 schakelde men nog een tandje hoger, vooral wat het aantrekken van grote namen betreft. Andy Murray en Stanislas Wawrinka, elk winnaar van drie Grand Slams, timmerden na ernstige en langdurige blessures aan de weg terug. De European Open wist deze twee toppers te strikken.

Bij de Schot Murray was er dan ook nog eens het gegeven dat zijn vrouw zwanger was en hij niet te ver buiten het VK wilde reizen. In elk geval: het is ongezien dat twee meervoudige grandslamwinnaars present tekenen voor een ATP 250. De organisatie kreeg ook zijn droomfinale: betere reclame kan je je niet wensen.

Goed momentum

Dat was ook te zien aan de cijfers: de eerste dagen werden dubbel zoveel tickets verkocht als het jaar voordien. Over het gehele toernooi kwam het neer op ongeveer een kwart meer kaartjes die aan de man gebracht werden. Na de eerste twee jaar met verlies te draaien en een break-even in 2018 maakte de European Open winst. Het event won aan bekendheid, de groei was een duidelijke trend. Er werd afgeklokt op een omzet van drie miljoen euro. ‘We zijn een jong toernooi, maar hebben een goed momentum. Elk jaar worden we sterker en groter’, stelt Dick Norman vast.

De European Open blijft inmiddels zeker in Antwerpen tot 2022. Het krijgt ook een jaarlijkse subsidie van de Vlaamse regering van 250.000 euro. Steun die erg welkom is, want met BNP Paribas haakte een belangrijke sponsor af. Door het verlengen van de verbintenissen met andere sponsors en de steun van de overheid kwam het voortbestaan van het toernooi evenwel niet in het gedrang. Ook dit jaar dus toptennis in Antwerpen, al hing covid-19 als een schaduw over de vijfde editie.

Avondklok

De geschatte organisatiekost werd zo ook wel teruggebracht naar 1,4 miljoen euro. De nodige inspanningen zijn geleverd om er weer een topweek van te maken. Zo is er door de avondklok een aanpassing van de starturen. ‘De meest dagen zullen de wedstrijden starten om 12u. De dubbelfinale zal beginnen om 13u30 en de finale van het enkelspel om 16u’, kondigt Norman aan.

Sportief doet de European Open er zelfs nog een schepje bovenop: het pakt uit met zijn sterkste deelnemersveld ooit. Liefst acht spelers uit de top twintig van de wereld staan op de hoofdtabel. Spektakel verzekerd dus.

We zijn blij met een beperkt publiek

‘Ik heb Nishikori en Dimitrov van dichtbij bezig gezien’, zegt toernooidirecteur Dick Norman. ‘Dat is top. Voor de mensen die elk jaar komen kijken, is het ook leuk om nieuwe spelers aan het werk te zien.’ Overigens krijgen ook zeven Belgen speelkansen. Nooit eerder waren dat er meer. Zes van hen zijn Vlamingen.

En de tennisliefhebbers, die zijn ook dit jaar wel degelijk welkom in de Lotto Arena. ‘We hebben een capaciteit van 1500 toeschouwers per dag. De laatste zeven à acht weken zagen we de druk hoger worden en de coronacijfers slechter worden. We zijn blij met een beperkt publiek.’ Boven een gevulde rij zal er telkens een rij lege stoeltjes zijn. Ook zitten er twee lege zitjes tussen elke bubbel.

Minister Weyts zei dat zien sporten doet sporten

Alle zeilen zijn bijgezet om de editie van dit jaar te redden. ‘Het was geen goed signaal geweest om nu een jaar te stoppen. Minister Ben Weyts zei dat het sportieve leven niet tot een stilstand mag komen en dat zien sporten ook doet sporten. Het was makkelijk geweest om niet te organiseren, maar dan zijn er ook geen jobs meer.’

Dat vond Norman geen optie. ‘Ik heb ondertussen al veel bijgeleerd, maar dit is toch wel een apart jaar. We hebben nieuwe protocollen doorgenomen, soms van vijftig pagina’s lang. We moesten nieuwe dossiers indienen. We hebben veel steun gekregen van Vlaanderen en van de stad. Ook van de mensen in de Lotto Arena en het Sportpaleis, die gewend zijn dingen te organiseren. Het was geen gemakkelijke opgave, maar we zijn er in geslaagd.’