Vincent, waar is hier het toilet?

De zaak van de genodigden op het verjaardagsfeestje van Vincent Van Quickenborne (Open Vld), die tot drie keer toe voor de deur van de minister tegen een aldaar geposteerde politiecombi plasten, is uiteindelijk met excuses geklasseerd. Vooral het aandeel van de minister zelf, die onder politiebewaking staat sinds er interesse van de drugsmaffia was om hem te ontvoeren, was cruciaal. Want een justitieminister die zo’n minachting betoont voor de politie en diegenen die voor zijn veiligheid instaan, dat is een…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

De zaak van de genodigden op het verjaardagsfeestje van Vincent Van Quickenborne (Open Vld), die tot drie keer toe voor de deur van de minister tegen een aldaar geposteerde politiecombi plasten, is uiteindelijk met excuses geklasseerd. Vooral het aandeel van de minister zelf, die onder politiebewaking staat sinds er interesse van de drugsmaffia was om hem te ontvoeren, was cruciaal. Want een justitieminister die zo’n minachting betoont voor de politie en diegenen die voor zijn veiligheid instaan, dat is een signaal dat kan tellen. Hoort zo’n man wel op deze post?

De Kamercommissie Justitie was speciaal vervroegd terug geroepen uit vakantie gisteren, donderdag, om de betrokken minister te ondervragen. Stel je maar eens voor: je ligt te luieren bij een Pornstar Martini aan het zwembad, en je moet je vrouw vertellen dat je naar huis moet omdat iemand tegen een politievoertuig heeft geplast.

De Churchill van Kortrijk

De context is natuurlijk alles in zo’n verhaal. Zoals gekend ligt Van Quickenborne al een tijdje overhoop met de politievakbonden omwille van een niet nagekomen afspraak rond loonsverhoging, én omdat het geweld tegen agenten te laks wordt aangepakt. Dat heeft de sfeer behoorlijk verzuurd en er zijn ook al opstootjes geweest, maar tegelijk is er alles gedaan om zijn veiligheid te verzekeren. Tot en met speciale straatcamera’s rond zijn woning om elke verdachte beweging te registreren.

Dat bewuste politievoertuig dat voor zijn woning geparkeerd stond – en na die avond werd verwijderd -, daar is iets speciaals mee. Het was een dummy, een leeg, onbemand, en zelfs niet afgesloten vehikel dat daar zogezegd ‘ter afschrikking’ stond. De minister deed zelfs op het einde van het feestje de wagen open en dicht. Mijn hypothese: hij heeft die combi daar zelf laten plaatsen, als een soort verlengstuk van zijn voortuin, iets dat zijn status van ‘bedreigd politicus’ in de verf moest zetten. Je moet Quickie wat dat betreft niets leren. De pathetische video vanuit het safehouse, waar hij op zaterdag 24 september 2022 zijn kiezers toespreekt op een eetfestijn in Kortrijk, speelt dat martelaarschap helemaal uit.

Het belette hem ook niet om ondertussen vanuit zijn geheim verblijf interviews te geven om zijn heldenstatus in de verf te zetten. Onvermijdelijk komt dan Winston Churchill tevoorschijn, waarmee alle politici zich willen vergelijken. Zoals slechten eindigen in het rijtje van Hitler, komen de politieke genieën in dat van de Engelse staatsman terecht: ‘Ik lees een biografie over Winston Churchill, die me is aangeraden door minister van Economie Pierre-Yves Dermagne. De manier waarop Churchill zijn mensen heeft aangemoedigd om niet op te geven, inspireert me. Ik moet zeggen dat Churchill me nu veel helpt.’

Witte mannen

js

Tweede omstandigheid: het verjaardagsfeestje zelf. Zestig in het wit geklede mannen die het op een zuipen zetten, in afwezigheid van de vrouw des huizes die met de kinderen al op vakantie vertrokken was. Aanwezig waren vooral politieke vrienden, waaronder Alexander De Croo en Egbert Lachaert. De sfeer moet er goed in gezeten hebben, want exact om 20.39 uur komen er, zoals de straatcamera’s tonen, al drie feestgangers naar buiten om hun gevoeg te doen tegen de combi die aan de overkant van de straat geparkeerd stond.

Dat tafereel zou zich nog twee keer herhalen, om 22 uur en om 2 uur. Zo’n gedrag speelt zich niet in het luchtledige af, het moet zijn voortgekomen uit de gesprekken binnenshuis, de animositeit en de grappen. Men kan zich toch niet voorstellen dat de gastheer het gedurende acht uur niet over zijn gespannen relatie met de politie heeft gehad, en daar geen aparte humor over heeft ten beste gegeven. ‘Waar is hier het toilet, Vincent?’ – ‘Einde van de gang rechts, of anders de combi aan de overkant’. Hilariteit. In aanwezigheid van de premier. Die in volle daglicht maar door het raam moest kijken om de drie heren een eerste keer hun act te zien doen.

Want een act is het zeker. Pissen op iemand of iets is de ultieme daad van mannelijke dominantie. Van het jongetje dat zijn piemel ontdekt tot plasseks, en alles ertussen. De antieke held Heracles werd door de Romeinen tot Hercules hernoemd en als wildplasser uitgebeeld: na de twaalf exploten volgde het dertiende, de kroon op het werk, namelijk het blussen van een sigarettenpeuk, sorry voor het anachronisme. Via een sierlijke straal die hoger gaat indien de krachtpatser de rug achteruit kromt. De luchtgitaarbeweging dus.

Smart city

js

Op een zeker moment geraakt een man helemaal in zijn comfortzone die nog uit drie activiteiten bestaat: zuipen, pissen (eventueel ook vaste substantie lozen), en zeveren (eventueel afgewisseld met zingen, of meer een soort lallen). Merkwaardig genoeg sterk gelijkend op het zuigelingenbestaan. Doe dat maal 60 en in witte tenue, en je verjaardag is geslaagd.

De ironie dat de straatcamera’s nu de plasgrap hebben geregistreerd, is verreikend. Van Quickenborne is zoals geweten niet alleen een cynische machtspoliticus, maar ook de grootste liefhebber van de smart city: camera’s die met een centrale controlekamer verbonden zijn en in een totaal gesuperviseerde stad alle bewegingen ‘monitoren’ zoals dat heet. Gsm-providers zoals Proximus worden onder de arm genomen om aan het crowd management– project, zoals dat heet, mee te werken.

De voorwendsels gaan van criminaliteitsbeveiliging over ‘beheersen van de toeristische stromen’ tot ‘onmiddellijk detecteren als er ergens een straattegel los zit’. De waarheid is dat de Churchill van Kortrijk zijn liberale maatschappijvisie helemaal heeft ingewisseld voor een Big Brother-systeem, waar Orwell al voor waarschuwde in zijn roman 1984. Sinds de corona-epidemie heeft dit Chinese idee van totale burgercontrole ook bij ons wortel geschoten: in het algemeen belang, voor gezondheid en veiligheid, moet iedereen 24/24 en 7/7 in het oog gehouden worden. Er kan dan ook een puntensysteem worden ingevoerd, dat zich goed gedragende modelburgers privileges geeft.

En hier raken we de clou van de combi-grap. Het liefst zou Quickie die gesyndiceerde snullen van de politie wandelen sturen, en zijn supergesurveilleerd groothertogdom Kortrijk laten beveiligen door bevriende bedrijven, privé-security en consultants, aangevuld met politiek benoemd stadspersoneel. Terwijl de Vivaldi-regering naar haar einde strompelt, wordt de blufpoker groter en blijft iedereen lachen voor de camera. De arrogantie van Van Quickenborne heeft iets zieligs, binnen een partij die ternauwernood nog de kiesdrempel zal halen.

Zoals te verwachten was de bijeenkomst van de Kamercommissie een luchtgitaarconcert, het zoveelste. Op naar 2024.