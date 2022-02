Shakespeare en zijn Macbeth in België

Deze column bereikt u vanuit Zanzibar, een eiland voor de kust van Tanzania. De zee en de zon doen wat ze moeten doen. De ene is appelblauwzeegroen, nat en heeft een aangename temperatuur, de andere is een grote koperen schijf in de lucht en geeft licht en warmte. Er is koud bier en er zijn warme mensen. Ze lachen hier hun tanden bloot. U herinnert zich dat vast nog wel. Geen maatregelen In Zanzibar hebben ze geen maatregelen tegen Covid.…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Deze column bereikt u vanuit Zanzibar, een eiland voor de kust van Tanzania. De zee en de zon doen wat ze moeten doen. De ene is appelblauwzeegroen, nat en heeft een aangename temperatuur, de andere is een grote koperen schijf in de lucht en geeft licht en warmte. Er is koud bier en er zijn warme mensen. Ze lachen hier hun tanden bloot.

U herinnert zich dat vast nog wel.

Geen maatregelen

In Zanzibar hebben ze geen maatregelen tegen Covid. Er is geen mondmaskerplicht, geen QR-code, geen discriminatie van wie zich niet wenst te vaccineren en geen controlemaatschappij.

U herinnert zich ook dat vast nog wel.

Pas op: het kan wel, want de vaccins zijn beschikbaar voor wie dat wil en ze nodig heeft. Zoals ouderen en mensen met onderliggende problemen, zo vertelde me dokter Omar in het kleine ziekenhuis dat ik bezocht in het oosten van het eiland.

En weet je wat gek is? De mensen vallen hier niet bij bosjes dood.

Ze hebben hier trouwens andere problemen om zich zorgen over te maken.

Mondmaskerloos

Het is vreemd om na zoveel tijd opnieuw in een mondmaskerloze maatschappij te komen. De eerste dagen op dit eiland greep ik bij het binnengaan van een winkeltje of restaurant steevast in een automatisme naar mijn broekzak waar normaal mijn mondmasker zit. Als een Pavloviaanse hond die een belletje hoort rinkelen. Zo ziet u maar hoe snel we worden geconditioneerd. Je moet niet vragen wat het dan met onze kinderen doet.

Eigen ondergang

Terwijl ze in Denemarken of het Verenigde Koninkrijk alle maatregelen lossen zien we dat onze zwakke politici verder hun eigen graf graven.

Net zoals koning Laius van Thebes, de vader van Oedipus, zijn dood bespoedigde omdat hij de voorspelling geloofde dat hij zou vermoord worden door zijn eigen zoon, brengen ook de hoofdrolspelers in dit drama hun eigen ondergang teweeg, overmand door onzekerheid en angst, omdat ze de voorspellingen geloofden van de als wetenschappers vermomde orakels die hun wetenschap baseerden op totaal foute data.

Politici doen dat uit de vrees om ‘niets te doen’ en de vrees voor het verliezen van hun politieke controle. De maatregelen konden voor hen niet rigoureus genoeg zijn maar net daardoor verliezen ze nu hun geloofwaardigheid en dus hun controle.

Zoals bij Macbeth, dat andere epos over hoogmoed en paranoïa, verandert hun macht langzaam in een ondraaglijke machteloosheid. Dat frustreert hen en dus duwen ze nog harder de angstknop in, in de hoop om de controle terug te krijgen, daarbij geholpen door iedereen die voordeel haalt uit het bestendigen van deze noodtoestand die er geen is: overheidswetenschappers die in de waan verkeren dat ze rocksterren -of tenminste operadiva’s- zijn en de Oude Media die dat idee bestendigen omdat het nu eenmaal dat is waarvan ze leven.

Je hoort de radelozen aan de macht al roepen, gek van onzekerheid en twijfel zoals Macbeth:

‘I am in blood

Stepped in so far that, should I wade no more

Returning were as tedious as go o’er.

Strange things I have in head, that will to hand;

Which must be acted ere they may be scanned.’

Macbeth, III.iv.

Trage einde

We beleven stilaan het tergend trage einde van deze Shakespeariaanse tragedie waarin de politieke protagonisten -goed noch slecht, want iedereen zit gevangen in zijn eigen logica en wenst daar niet uit te komen en is overtuigd het juiste te doen- ingehaald worden door de ongewilde consequenties van hun idee-fixe van wat ze denken dat ze zouden moeten doen.

Hun gebrek aan een open geest, aan een eerlijke wetenschappelijke discussie, aan empathie en aan menselijkheid is schrijnend.

Het zal een bloedbad worden, wanneer bij de verkiezingen in 2024 de rekening wordt gepresenteerd door een moegetergde kiezer, bij wie de schellen van de ogen intussen gevallen zijn.

Zoals bij Macbeth gaat het een tragische ondergang worden, al zal niet de dood hun lot zijn, maar een plaatsje in de Europese Unie of een andere supranationale instelling – daar waar olifanten gaan om te sterven.

Ik zal er in elk geval niet om huilen.