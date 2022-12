Vivaldi is een zakkenrollende belastingregering

Eerst het goede nieuws. Hét oudejaarsboek voor 2022 is aangekomen. Vanaf begin volgende week is ‘Het jaar van de banaan 2022’ leverbaar voor de prijs van 23,00 euro inclusief verzending. Ook de editie 2021 en 2020 kan je nog altijd bestellen voor 17 euro inclusief verzendkosten. Ook dit jaar is er terug een cadeaubox van de laatste drie edities 2020-2021-2022. Drie boeken die je meenemen op een satirische trip door politiek Vlaanderen. Je kan dit moois bestellen via https://boeken.cafe/lezer/jasmijn-walldorf/ Het…

Eerst het goede nieuws. Hét oudejaarsboek voor 2022 is aangekomen. Vanaf begin volgende week is ‘Het jaar van de banaan 2022’ leverbaar voor de prijs van 23,00 euro inclusief verzending. Ook de editie 2021 en 2020 kan je nog altijd bestellen voor 17 euro inclusief verzendkosten. Ook dit jaar is er terug een cadeaubox van de laatste drie edities 2020-2021-2022. Drie boeken die je meenemen op een satirische trip door politiek Vlaanderen.

Je kan dit moois bestellen via https://boeken.cafe/lezer/jasmijn-walldorf/

Het liberaal waakvlammetje

Deze Vivaldi-regering van zeven dwergen met grootheidswaanzin zit vol met ministers die last hebben van het dunning-krugereffect en daarom evolueren tot pathologische leugenaars. Door hun wanbeleid lijden ze aan bepaalde wanen en zijn daardoor hun grip op de realiteit dermate kwijt dat zij leugens en waarheid niet meer van elkaar kunnen onderscheiden.

Neem nu onze nieuwe minister van Begroting, Alexia Bertrand. Eenmaal je voorbij haar oorringen kijkt – ornamenten met de grootte van de ‘Suppo’ van Wim Delvoye in de Gentse Sint-Baafskathedraal – dan pas zie je de leegte van een dorre woestijn van vooral veel bla bla bla, verzinsels en ontwijkingen. Haar leugens sneuvelen niet op het slagveld van de waarheid, maar sterven als gezeik in blauwe bedpannen. Als zij de primus inter pares is van het liberaal vuur van Egbert Lachaert, dan is het vuur een bloedeloos waakvlammetje van een hopeloze liberale toekomst.

Belastingen, belastingen, belastingen

De vivaldioten beloofden ons de hemel in 2020. Hun evangelie was dat ze niemand die werkt, onderneemt of spaart extra zouden belasten. Ze logenstraften hun bijbel nadat de Waalse groen-linkse hanen eenmaal kraaiden. Intussen is belastingen heffen hun tweede natuur. Ook voor de liberale gegijzelden in Vivaldi.

Deze begroting keurden ze opnieuw 500 miljoen euro nieuwe belastingen goed. Sinds deze groen-linkse belastingregering aantrad sleurden ze volgende belastingen uit onze zakken: stijging accijnzen tabak, schrappen regeling auteursrechten, de effectentaks, extra btw op kleine pakjes, de plastic-taks, afschaffing professionele diesel, niet indexeren belastingverminderingen en vrijstellingen, duurdere verkeersboetes met strengere toepassingsnormen, de vliegtaks, extra btw bij tandartsen en kinesitherapeuten … Ik vergeet er zonder twijfel nog enkele. Maar er is goed nieuws voor als we zot worden van al die belastingen. We mogen zo goed als gratis naar de psychiater. Halleluja.

De vieze vicieuze cirkel

Het rapport van de vivaldioten is één grote buis. Vlaanderen is helaas niet bokito-proof tegen de maatschappelijke vernielzucht van deze groen-linkse regering. Onze begroting is de slechtste van Europa, ons begrotingstekort – structureel of algemeen – het grootste van Europa. Onze staatsschuld zit in de top vijf van Europa en is nummer 15 van de 209 landen in de wereld. Mocht u het zich afvragen: er zijn drie landen in de wereld zonder schulden.

We zijn het enige land ter wereld met twee belastingbrieven: naast de gewone nog onze energiefactuur. Onze fiscale druk met 55% en ons overheidsbeslag van 52% van het BBP zitten in de top drie van Europa. We zijn wereldrecordhouder fiscale en parafiscale druk op arbeid. En last but not least, we zijn ook wereldrecordhouder fiscale uitzonderingsregimes. Vivaldi slaat met belastingen en zalft met cadeaus. Allerhande fiscale koterijen hollen zo de belastinginkomsten uit waardoor er nieuwe belastingen moeten komen om de tekorten aan te vullen. Een vieze vicieuze cirkel van ons geld afpakken om er een strikje aan te doen en bij het pakje onder de kerstboom te leggen. Walgelijk electoraal gechipoteer van de laagste plank.

Begrotingswaanzin

In de kamer gaf onze Koksijdse garnaalvisser Sander Loones een mooie en realistische vergelijking van het begrotingstekort van 23,7 miljard euro. Geniet even mee: 23,7 miljard euro in kilometers is zeshonderd keer de omtrek van de aarde, in mensen is dat vier keer de wereldbevolking, in minuten is dat 45.000 jaar, in kilo’s komt het overeen met 3,6 miljoen olifanten.

Omdat chi-chi-boy Conner Rousseau het zou omvatten even in een taal die hij begrijpt, voeg ik er graag nog aan toe: het zijn 107 miljoen flessen Dom Perignon champagne of 55 miljoen paar basketbalsloefkes van Alexander Mcqueen.

Het begrotingstekort is voor veel mensen een loos begrip, maar eenvoudig uitgelegd is dat ongeveer hoeveel men vermoedt dat de staatsschuld zal stijgen. Wie zicht wil hebben op onze staatsschuld surft best even naar https://www.staatsschuldmeter.be/. Daar kan u zien dat wij 518 miljard euro schulden hebben en dat er elke seconde 507 euro bijkomt. Mocht de staatsschuldmeter een molen zijn die energie opwekt, dan is de energiebevoorrading voor de komende tien jaar verzekerd en kunnen we per direct alle kerncentrales sluiten. In kilometers is onze staatsschuld 1726 keer heen en terug naar de zon, in kilo’s is dat 1,2 keer het gewicht van de Mount Everest. Als we in plaats van 23 miljard euro te kort, 23 miljard euro over zouden hebben, dat duurt het 22,5 jaar om onze schulden af te betalen.

Vivaldi-kleven

Klimaatkleven is het woord van 2022. Ik roep iedereen op om vivaldi-kleven het woord van 2023 te maken. Kleef u, uit protest tegen de belastingwoede van links-groene accijnzen, taksen, boetes en belastingen, vast een kunstwerken, monumenten, voetbalgoals, voordeuren en auto’s van vivaldi-ministers terwijl u zo vals als mogelijk de vier seizoenen van Vivaldi neuriet, fluit of toetert. Je hoeft geen schrik te hebben voor grote boetes of straffen, want de klimaatklevers en witte-bonen-in -tomatensaus-douchers kwamen er goedkoop van af.

Dit was niet op de afbraak:

Niet alleen de Waalse socialisten spelen graag Kerstman, ook Jan Jambon doet het heel graag. De Vlaamse veerkracht bestaat er dezer dagen in de 1,7 miljard euro steun uit te delen en zo zoveel mogelijk stemmen te kopen.