Vivaldi maakt de brug

Deze procrastinatieregering is erin geslaagd om de hete hangijzers genre kernuitstap, pensioenhervorming, het begrotingsconclaaf en de arbeidsmarkthervorming over het zomerreces te tillen. Vivaldi zou maar al te graag de brug willen maken naar de volgende verkiezingen. Maar nu de gemeenschappelijke vijand van corona op zijn laatste benen loopt, moeten we toch echt eens overgaan tot de orde van de dag. You can run but you can’t hide.

‘Ik draai, hier rond, en rond, en rond, als een leeuw in een kooi.’ Zou De Croo telkens hij op donderdag afzakt naar de plenaire deze smartlap in zijn hoofd horen malen? Wetende dat, wanneer je als zevende partij de premier levert, je de dweil bent van de Wetstraat?. Niet mijn woorden. Deze regering is er alles aan gelegen om corona te gebruiken als glijmiddel voor de onweerlegbare fricties. Wie herinnert zich trouwens nog de affiche van 1 ploeg van 11 miljoen? Een amechtige poging tot belgicisme. Een elektroshock of een laatste stuiptrekking?

Vadertje staat

Het Federaal Mensenrechteninstituut (FIRM) oordeelt dan ook dat de coronamaatregelen in de Kamer onwettig zijn. Volgens de Grondwet regelen de parlementen namelijk hun eigen werking. Een politiebesluit toepassen op het parlement betekent een inmenging van de uitvoerende macht. En last but not least, de proportionaliteit is volgens FIRM volledig zoek. Terwijl er elders massa-evenementen plaatsvinden kunnen de volksvertegenwoordigers hun taak niet naar behoren uitvoeren. Om alle discussies te vermijden moet er misschien nagedacht worden om het plenum dan maar in de bar organiseren? Het is maar een ballonnetje.

Herfst betekent steevast de start van het parlementaire jaar. Zij het deze keer een valse. Dit jaar betekent het ook de eerste verjaardag van de paars-groene regering. Zij het één in mineur. Het dedain van deze regering voor het parlement druipt ervan af. Op de eerste plenaire vergadering stuurden de premier en een handvol ministers hun kat. Bovendien werd de democratie recht in haar hart getroffen. Slechts 39 van de 150 parlementsleden mochten zich nestelen op de banken van de Kamer. Brusselse coronamaatregelen, weet u wel. Aan de overkant van de gang gelden echter de horecaregels en mogen 150 parlementsleden zich op de barkruk posteren.

Dramademocratie

Over ballonnetjes gesproken. De Vivaldiministers zien elkaar niet op de ministerraad, maar schaduwboksen via de media met ideeën die nooit tot op de regeringstafel geraken. Oratio pro domo is hét adagium van de coalitiepartners. Als we de achterban maar kunnen paaien, nietwaar? Het dramademocratische steekspel op Twitter is bij wijlen pijnlijk om te zien. ‘De werkelijke demagogie van de volksmenner wortelt in zijn gemis aan verantwoordelijkheid betreffende de denkbeelden welke hij bezigt’, schreef de Spaanse politieke filosoof Gasset honderd jaar geleden al. Point proven.

Vivaldi heeft nochtans een lange partituur om af te werken. België moet tegen 2030 afkloppen op een werkzaamheidsgraad van tachtig procent. De pensioenen moeten verduurzamen. En de koterij die we in dit land fiscaliteit noemen, moet vervellen tot een robuust en rechtvaardig systeem. En dan zwijgen we nog over de energietransitie en de begrotingskrater.