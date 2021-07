Vivaldi speelt valse noten met ontslag Generaal-majoor Phillipe Boucké en terugkomst IS-leden

Het nieuws van het ontslag van Generaal-majoor Philippe Boucké als hoofd van de ADIV (militaire veiligheidsdienst) kwam als een donderslag bij heldere hemel. Jonathan Holslag, docent Internationale Politiek aan de VUB en goed bekend in militaire kringen, was een van de eersten om verbolgen te reageren op Twitter. Hij noemt het ontslag 'laf en gemakzuchtig'. Nadien volgde een tsunami van steunbetuigingen aan het adres van Boucké, zowel vanuit militaire, politieke als journalistieke hoek. Dedonder wast handen in politieke onschuld Vriend…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Het nieuws van het ontslag van Generaal-majoor Philippe Boucké als hoofd van de ADIV (militaire veiligheidsdienst) kwam als een donderslag bij heldere hemel. Jonathan Holslag, docent Internationale Politiek aan de VUB en goed bekend in militaire kringen, was een van de eersten om verbolgen te reageren op Twitter. Hij noemt het ontslag ‘laf en gemakzuchtig’. Nadien volgde een tsunami van steunbetuigingen aan het adres van Boucké, zowel vanuit militaire, politieke als journalistieke hoek.

Dedonder wast handen in politieke onschuld

Vriend en vijand omschrijven Boucké als een uiterst gedreven en competent bevelhebber. Eind september trad hij aan als hoofd van de ADIV. Hij mocht daar pogen om orde te scheppen in een chaos die reeds decennia lang heerst. Uit verschillende rapporten van het Comité I blijkt dat de erfenis die hij op zijn bord kreeg bijzonder zwaar doorweegt op het functioneren van zijn dienst. De verantwoordelijkheid van het falen in de zaak Conings persoonlijk bij hem leggen, terwijl minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) de handen in politieke onschuld wast, wordt door velen ervaren als onrechtvaardig en laf.

Vooral de manier en het tijdstip waarop is een steen des aanstoots. Boucké stond donderdag nog de parlementairen te woord in de Commissie Defensie. Hij sloeg daar een mea culpa en erkende de verantwoordelijkheid van de ADIV voor het falende onderzoek rond Jürgen Conings. In de commissie vroeg niemand zijn ontslag, al passeerde wel een opmerking van Denis Ducarme (MR). Die vond dat die verantwoordelijkheid ook gevolgen moest hebben. Het lijkt er op dat Dedonder kiest voor het offeren van een zondebok, net voor het parlementair reces. Er is geen commissiezitting meer om haar over dit onderwerp te ondervragen. Zo denkt zij zich er makkelijk vanaf te maken.

Toch extra zitting Commissie Defensie

Dat is echter buiten Peter Buysrogge (N-VA) gerekend. Hij is voorzitter van de commissie Defensie en laat volgende week donderdag zijn vergadering en de minister uit verlof terugkomen om het ontslag van Boucké te bespreken. Het heeft er alle schijn van weg dat Dedonder niet ongeschonden uit dit rondje zwartepieten zal komen. N-VA en VB eisen haar ontslag. ‘Als de ADIV-chef moet opstappen, dan zeker ook de defensieminister zelf’, stelt Annick Ponthier (VB). Ook Theo Francken (N-VA) zit op die lijn. ‘Als Boucké moet gaan, dan moet de minister ook gaan. Dedonder meent te kunnen blijven zitten omdat ze nog maar net op post is. Boucké werd enkele dagen voor haar aantreden benoemd. Je moet consequent zijn.’

Operatie Y onder vuur in Commissie Binnenlandse Zaken

Maar dit is niet de enige spin off van de zaak Conings die de vakantie van het federaal parlement bedreigt. Koen Metsu (N-VA) en Barbara Pas (VB) eisen nog een zitting van de commissie Binnenlandse Zaken over de repatriëring van de IS-vrouwen en -kinderen. Zoals u al eerder kon lezen bij Doorbraak kreeg Operatie Y voorrang op het onderzoek naar Conings (Operatie X). Daardoor konden geen bijzondere inlichtingenmethoden ingezet worden tegen de als potentieel gewelddadige extremist gekwalificeerde militair. Enkel bij Doorbraak werd bericht over de ware toedracht van Operatie Y.

Regering legt pers zwijgen op

Blijkbaar heeft de regering de mainstream media gevraagd hierover niet te berichten, omwille van de veiligheid van de operatie. Dit blijkt uit een statement van HLN. Dat dit dossier politiek dynamiet is, heeft zogenaamd niets met het stilzwijgen te maken. De beslissing om de IS-vrouwen terug te halen valt bij de publieke opinie niet in goede aarde. Dat deze beslissing het onderzoek naar Jürgen Conings dwarsboomde, legt daarbij een zware verantwoordelijkheid bij de Vivaldi-regering. Het feit dat in het laatste toelichtingsverslag van het Comité I gepoogd werd om het verband tussen het falen van Operatie X en het prioriteren van Operatie Y weg te moffelen, toont aan dat er krachten aan het werk waren om de regering in dezen uit de wind te zetten.

Hierover ondervraagt door commissievoorzitter Buysrogge in de commissie Defensie bleven de antwoorden uit. Er werd geopperd dat er nog meerdere operaties liepen die het onderzoek naar Conings doorkruisten, maar om de repatriëringsoperatie werd heen gefietst.

Te veel onbeantwoorde vragen, dus nog geen vakantie

Die repatriëring staat nu terug in de actualiteit. Ook dit werd net voor het begin van het parlementaire verlof bekend. Theo Francken klaagt dit op Twitter aan, temeer omdat hij hierover reeds herhaaldelijk vragen stelde aan staatssecretaris voor Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Dat de repatriëring net na het laatste vragenuurtje in de plenaire vergadering van de Kamer in de pers verschijnt, doet vragen rijzen. Hier bespeuren sommigen eveneens een poging om nog snel-snel iets door te duwen waarover de regeringsleden liever geen vragen beantwoorden.

Francken wijst er fijntjes op dat de slachtoffers van de aanslagen in Brussel nog steeds in de kou staan. Dat de regering dan kosten noch moeite bespaart om IS-terroristen naar België terug te halen, smaakt hierdoor des te wranger.

Barbara Pas stelt dat de regering met deze repatriëring de openbare veiligheid in gevaar brengt. ‘Zo wil ik weten op basis van welke criteria beoordeeld wordt of terroristen hun ideologie hebben afgezworen’, stelt Pas. Ze heeft ook vragen bij de geheimhouding die de regering blijkbaar kon opleggen aan de pers.

Het ziet er naar uit dat het parlementaire reces nog niet kan beginnen voor iedereen. Niet zolang het parlement geen antwoorden heeft gekregen op de vragen rond deze twee heikele dossiers. Twee dossiers die door de zaak Conings verbonden zijn en de regering in een lastig parket kunnen brengen.