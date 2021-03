Vivaldi’s derde golf van lijkzakken

De Nederlandse verkiezingen bewijzen dat zonder de kiesdrempel de democratie zegeviert. We krijgen in Nederland een parlement dat een duidelijker weerspiegeling is van de samenleving. Bovendien heeft het als verdienste dat de interne dictatuur van politieke partijen en de particratie erdoor flink daalt. In België heeft de kiesdrempel als pervers neveneffect dat malcontenten maar twee kanten uit kunnen. Naar de extremen. De conservatieve traditionele partijen kwijnen zo weg in hun verstarde politique politienne van zelfbediening. Eigen schuld, dikke bult. Vooruit…

De Nederlandse verkiezingen bewijzen dat zonder de kiesdrempel de democratie zegeviert. We krijgen in Nederland een parlement dat een duidelijker weerspiegeling is van de samenleving. Bovendien heeft het als verdienste dat de interne dictatuur van politieke partijen en de particratie erdoor flink daalt. In België heeft de kiesdrempel als pervers neveneffect dat malcontenten maar twee kanten uit kunnen. Naar de extremen. De conservatieve traditionele partijen kwijnen zo weg in hun verstarde politique politienne van zelfbediening. Eigen schuld, dikke bult.

Vooruit met de armoede

De socialisten willen vooruit in de peilingen en in parlementaire zetels. Sinds Verhofstadt in de vorige eeuw zijn partij naar succes torpedeerde door een naamsverandering, ziet iedereen daar de sleutel tot het succes.

Eilaas, de timing kon niet slechter zijn. Want pukkelpoliticus Conner Rousseau start zijn beweging ‘Vooruit’ terwijl Vandenbroucke in de regering constant op de rem staat. Frankske zet de achteruitrijcamera aan en stuurt elke hardwerkende Vlaming naar het pad van de rode cijfers. Vandenbroucke is de beul van elk bedrijf, van elke hardwerkende zelfstandige. Deze maatschappelijke verelendung speelt in de kaart van de socialistische afbraakpolitici. Als straks tienduizenden arbeiders werkloos worden door een waterval van faillissementen, kunnen ze de rode loper van het miserabilisme uitrollen. Vooruit met de armoede! Socialisten willen geen economische vooruitgang, enkel via een oude Steve Stevaert-perceptiezwendel de crisis misbruiken voor electorale zieltjeswinst.

De kakistocratie van de leegte

Deze week heeft de Vivaldi-regering nog maar eens bewezen dat het een ratjetoeregering is van Judassen en Brutussen. De participoppositie is het voor- en naspel van een hanengevecht tussen kiekens. Groene god Jean-Marc Nollet veegt zijn gat aan de coronamaatregelen van Vivaldi en roeptoetert het op tv. PS-voorzitter Paul Magnette schrijft kranten vol met zijn steun aan de staking van de vakbonden die gericht is tegen de federale regering. En last but not least: enfant terrible Georges-Louis Bouchez schiet om de haverklap drietrapsrakketten af richting Vivaldi.

België is een kakistocratie geregeerd door een catchcoalitie van zeven disputerende dwergen. Vivaldi is een zwart gat in een lege doos van wanbeleid. Ze komt nauwelijks aan beleid toe, maar slaagt er wel in om haar benoemingscarrousel van 75 loonjackpotten toe te wijzen. In een niet zo ver verleden waren groenen nog vierkant gekant tegen politieke benoemingen. Nu grabbelen ze vlijtig en zonder schroom in de benoemingston. De lokroep van geld en macht doet kennelijk elke ideologie smelten.

Lockdown van de schaamte

Vivaldi maakt een zootje van contacttracing, bronopsporing, zelftesten, sneltesten, quarantaine, vaccinbestellingen, vaccinnatiestrategie… Het is de flopdown van Alexander De Croo en Frank Vandenbroucke. Er komt echter geen lockdown van de schaamte. Geen mea culpa van een stelletje epibrerende saletjonkers.

Neen hoor! Het is de schuld van bedrijven die thuiswerk slecht organiseren. Het is de schuld van een losbandige coronamoeë bevolking die te laks wordt in het naleven van de afstandsregels. Het is de schuld van de kappers en de contactberoepen. En ga zo maar door. De Croo vraagt ons om nog even door te zetten. Door de zure appel te bijten. Ik zit inmiddels aan mijn tweede kilo zure appels en er zijn geen Jonagoldappels in den Aldi. De paaspauze is een plaspauze waar we tegen de wind in plassen en in onze eigen shit verzuipen.

Vandenbroucke beloofde ons de ‘lente van de vrijheid’ maar nu moeten we de coronacel in voor een ‘zomer met minder zorgen’. Vivaldi is de keizer zonder kleren die op het naaktstrand in Bredene een put graaft waar de wanden van instorten.

Vaccineren, vaccineren, vaccineren

Er is maar één uitweg uit deze crisis en dat is massaal en snel vaccineren. Maar de pipo’s hier waren te vrekkig. En nu blèren ze dat de vaccinvriezers leeg zijn. Intussen bestellen Hongarije, Slowakije, Polen, Tsjechië, Denemarken en Oostenrijk op eigen houtje Chinese en Russische vaccins. Vandenbroucke en De Croo niet. Zij volgen de Europese strategie van de schildpad.

Inmiddels verscheen er een studie van The Allianz Group die berekende dat bij een vaccinatievertraging van 5 weken Europa een economisch verlies van 90 miljard euro lijdt. Dat komt neer op 2,5 miljard euro per dag. Europa bestelde 1,3 miljard vaccins, hadden we net als Israël gemiddeld 15 euro per vaccin meer betaald, kostte ons dat een kleine 20 miljard meer. In de veronderstelling dat we amper 5 weken vertragingen zouden kennen —het zal wellicht het dubbele zijn — betekent die een besparing 70 miljard euro en naar schatting 100.000 minder dodelijke slachtoffers.

België is wereldwijd de grootste producent van vaccins ter wereld. Miljarden vaccins worden van hieruit naar landen overal ter wereld uitgevoerd. Landen die snel beseften dat de prijs van het vaccin níét belangrijker was dan coronadoden en de economische schade. Wij niet. Wij hebben lang en hard onderhandeld voor de laagste prijs en betalen de korting nu met een derde golf van lijkzakken en faillissementen.

