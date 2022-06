Vivalia: De kruisgang van de Waals-Luxemburgse gezondheidszorg

De intercommunale Vivalia, een van de grotere werkgevers in de provincie Luxemburg, werd midden mei getroffen door een cyberaanval. Het hackerscollectief Lockbit dreigde ermee om 400 GB aan gezondheidsgegevens op het internet te gooien, tenzij er een dwangsom werd betaald. Vermoedelijk heeft Vivalia die betaald, ook al wil de intercommunale dat niet bevestigen. ‘In Wallonië’ heeft het deze week over een onderwerp dat In Vlaanderen volledig onder de radar is gebleven. Vivalia is de intercommunale die in de provincie Luxemburg…

De intercommunale Vivalia, een van de grotere werkgevers in de provincie Luxemburg, werd midden mei getroffen door een cyberaanval. Het hackerscollectief Lockbit dreigde ermee om 400 GB aan gezondheidsgegevens op het internet te gooien, tenzij er een dwangsom werd betaald. Vermoedelijk heeft Vivalia die betaald, ook al wil de intercommunale dat niet bevestigen.

‘In Wallonië’ heeft het deze week over een onderwerp dat In Vlaanderen volledig onder de radar is gebleven. Vivalia is de intercommunale die in de provincie Luxemburg ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen en woonzorgcentra uitbaat. Met bijna 4000 werknemers is Vivalia een van de grotere werkgevers in de rurale provincie. De voornaamste ziekenhuizen van de regio bevinden zich in Libramont, Aarlen en Bertrix. Alle 44 gemeenten van de provincie maken er deel van uit, alsook drie Naamse.

Tijdens het weekend van 14 mei viseerde het anonieme Hackerscollectief ‘Lockbit’ alle ziekenhuizen in de provincie. Alle informaticatoepassingen werden vergrendeld, met de boodschap dat ze pas opnieuw beschikbaar zouden komen na betaling van een dwangsom – de ‘Ransomware’-methode. De ziekenhuisgroep zag zich zo verplicht heel wat activiteiten op te schorten en zelfs operaties uit te stellen.

Zo goed en zo kwaad als het ging werkten ze voor de meeste dringende afspraken met telefoon, pen en papier. Daarnaast dreigde Lockbit 400 gigabyte aan gegevens over patiënten publiek te maken op het zogenaamde ‘Dark Web’, het voor de meeste mensen onbekende en anonieme deel van het internet waar misdaad vrij spel heeft. Een aftelklok op de website hield netjes de tijd bij tot het ultimatum afliep.

Bevestigen noch ontkennen

Dat ultimatum bleek vorige week plots herleid tot maar twee dagen, wat er volgens cyberexperts op wees dat Vivalia aan het onderhandelen was met de gijzelnemers. De ziekenhuisgroep had tot zaterdag 28 mei in de namiddag de tijd om te betalen. Aan het begin van de nieuwe week kwam dan het bericht dat de teller verdwenen was, wat erop kan wijzen dat de intercommunale de borgsom betaald heeft. Dat wil de groep echter bevestigen nog ontkennen. Volgens experten cyberveiligheid die al met Lockbit te maken hebben gehad, lost deze groep nooit zonder betaling. Betaling betekent overigens niet dat Vivialia op beide oren kan slapen: met een aan een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn een deel van of alle gestolen patiëntengegevens toch ergens op het DarkWeb gelost.

Het Ransomware-geval met Vivialia staat niet op zichzelf. Sinds de covid pandemie begon is Lockbit aan een opmars bezig en viseert het in groeiende mate de gezondheidszorg in de westerse wereld. Onmiddellijk na het Waalse avontuur begon de groep aan een nieuwe gijzelneming, deze keer in Spanje. De covid pandemie heeft de kostbaarheid van digitale gezondheidsgegevens gevoelig verhoogd. Gezondheidsgegevens zijn bovendien erg kwetsbaar. Zeker in België is er een enorme achterstand in te halen in de beveiliging van zulke gegevens. En ontbreken middelen voor de Federale Politie om er een adequaat antwoord op te geven.

Voorgedrukte protestbrieven

Ook in de fysieke wereld heeft de intercommunale Vivalia af te rekenen met problemen. Net zoals bij andere organisaties in de gezondheidszorg kampen ze er na de pandemie met personeelsuitval en vermoeidheid. Nochtans is de groep bezig met een groots project: ‘Vivalia 2025’, dat in de bouw van een groot nieuw ziekenhuis voorziet.

Maar: de stad Aarlen en enkele omliggende gemeenten gaan daar niet mee akkoord, omdat het de sluiting betekent van het aanwezige grote ziekenhuis in de stad zelf. Hoewel de stad deel uitmaakt van de intercommunale, heeft het haar inwoners opgeroepen om bezwaar aan te tekenen tegen het openbaar onderzoek voor dit nieuwe ziekenhuis. Het stadsbestuur gaat zelfs zo ver om voorgedrukte protestbrieven te bussen, die inwoners ondertekend moeten terugsturen.

Volgens het stadsbestuur betekent de sluiting van het stadsziekenhuis dat inwoners ofwel verder naar het platteland moeten rijden – het nieuwe ziekenhuis zal in een veld in de gemeente Habay komen, op 18 kilometer van de stad – ofwel meer een beroep zullen doen op gezondheidszorg in het aangrenzende Hertogdom Luxemburg.