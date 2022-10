ViWaldi: waarom de Franstalige regeringspartijen tot elkaar veroordeeld lijken

Het hing al van bij het prille begin in de lucht: de hervorming van de Waalse autofiscaliteit zal een maat voor niets worden, zeker niet voor 2024. En dat is niet het enige dossier dat de PS-MR-Ecolo-coalitie niet meer rond krijgt. De drie partijen zijn echter tot elkaar veroordeeld. En dat heeft ook zijn weerslag op de federale regering. Vivaldi? ViWaldi. Waals minister van mobiliteit Philippe Henry (Ecolo) presenteerde net voor de zomervakantie zijn ambitieuze plan om de Waalse verkeersfiscaliteit…

Het hing al van bij het prille begin in de lucht: de hervorming van de Waalse autofiscaliteit zal een maat voor niets worden, zeker niet voor 2024. En dat is niet het enige dossier dat de PS-MR-Ecolo-coalitie niet meer rond krijgt. De drie partijen zijn echter tot elkaar veroordeeld. En dat heeft ook zijn weerslag op de federale regering. Vivaldi? ViWaldi.

Waals minister van mobiliteit Philippe Henry (Ecolo) presenteerde net voor de zomervakantie zijn ambitieuze plan om de Waalse verkeersfiscaliteit te hervormen. Eén probleem: het plan moest nog goedgekeurd worden door zijn coalitiepartners. En die zagen dat niet zitten. De gemoederen raakten onder de bevolking zo verhit, dat Henry later doodsbedreigingen kreeg die terug te voeren waren op dit dossier.

In het najaar blijkt nu dat er van die hervorming weinig in huis zal komen. De PS was altijd al een koele minnaar van het plan. De MR is er altijd vierkant tegen geweest.

Massa

Waarover gaat het? Ecolo wil dat de verkeersbelasting en de belasting op ingebruikstelling in Wallonië worden hervormd. De logica van de nieuwe fiscaliteit zou zijn dat grote wagens met een zware massa zwaarder worden belast. Zij zijn immers het meest milieu-onvriendelijk om te produceren en veroorzaken bij het rijden ook meer fijn stof, onder meer omdat door hun gewicht de banden sneller slijten. Omdat de gemiddelde Waal met een verouderde wagen rijdt, en bedrijfswagens er minder gangbaar zijn, leverde dat op het eerste gezicht al bij al een eerder milde hervorming op. Eigenaars van sommige nieuwe elektrische of hybride wagens zouden in enkele gevallen zelfs veel meer belastingen moeten betalen dan eigenaars van een dieselwagen.

Het venijn zat hem echter in de groene staart: Henry baseerde zich iets te opvallend op aanbevelingen van Inter-Environnement Wallonie (IEW), de Waalse Bond Beter Leefmilieu. En daar klonk het onomwonden: de mensen moeten met kleinere wagens rijden. Dat past volgens IEW beter bij de ‘werkelijke mobiliteitsbehoeften’.

Het hoeft dus niet te verbazen dat het plan van Ecolo op weinig steun kon rekenen bij de Waalse coalitiepartners. PS zweeg zedig en probeerde de zaak intern te klasseren. MR was – uiteraard – erg vocaal, en liet verstaan dat er van de hervorming niets in huis zou komen. Henry haastte zich te zeggen dat het om een voorlopig plan ging, nog te amenderen. Maar het kwaad was geschied. Begin deze week besloot La Libre Belgique het plan definitief af te laten serveren door Waals oppositielid André Antoine (Les Engagés), een van de meest felle tegenstanders. Volgens Antoine vindt de Waalse Hoge Raad voor fiscaliteit de hervorming ‘onrealiseerbaar’. Antoine heeft dat document in zijn bezit. Binnen de Waalse regering wil gewoonweg niemand op het plan reageren, zo blijkt.

Bierset

Feit is dat het niet goed meer botert tussen de Waalse coalitiepartners. Afhankelijk van de bron trekken MR en PS nog vaak aan hetzelfde zeel, of houdt de PS zich op de vlakte om MR en Ecolo onderling te laten bekvechten. Over de Ecolo-maatregel rond de vermindering van de maximumsnelheid op de snelweg, bijvoorbeeld. Dat is nog relatief onschuldig.

Problematischer wordt het wanneer MR en Ecolo moeten samenwerken om de luchthaven van Luik aan een vernieuwde vergunning te helpen. Vlaams milieuminister Zuhal Demir (N-VA) ziet een uitbreiding van die belangrijke Waalse luchthaven op een tiental kilometer van Limburg niet zitten. In Luik zelf groeit het protest zienderogen, met veel bezwaarschriften tegen de nieuwe vergunning tot gevolg. Dat protest zag Economieminister Willy Borsus (MR) niet aankomen.

Links monsterverbond

Het protest tegen de luchthaven komt nochtans voor een groot deel van Ecolo-militanten en -parlementsleden zelf. Daardoor staat Waals leefmilieuminister Céline Tellier (Ecolo) onder grote druk. Tellier buigt zich immers samen met Borsus over de bezwaarschriften. Als puntje bij paaltje komt, zouden MR en PS zonder Ecolo verder kunnen regeren. Maar dat zou betekenen dat Ecolo gevaarlijk zou kunnen worden als oppositiepartij. Immers is het protest tegen de luchthaven van Luik een verhaal waar ook de PTB gretig op springt. Te vrezen valt dat radicaal-links en klimaatlinks wel eens een monsterverbond zouden kunnen sluiten dat in verkiezingsjaar 2024 rampzalig zou kunnen uitpakken voor de (Luikse) MR.

Die Waalse ruzies wegen op het federale niveau. De kernuitstap is het dossier waar de open oorlog tussen MR en Ecolo het meest in het oog springt. PS houdt zich in de federale regering ook meer en meer afzijdig. Federaal is Ecolo als politieke partij wél nodig. Het alternatief zijn andere tijdelijke meerderheden met oppositiepartijen voor belangrijke dossiers, zoals bijvoorbeeld het terugdraaien van de kernuitstap. Daarover zei een belangrijk MR-kopstuk recent nog tegen Doorbraak: ‘Alternatieve meerderheden openen de doos van Pandora. Als je de berekening maakt, kunnen de linkse partijen samen met de PTB op die manier heel wat meer zaken laten stemmen die nefast zouden zijn voor de samenleving.’