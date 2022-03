Vlaams Belang en Poetin: is kritiek terecht of niet?

Dankzij de Russische invasie in Oekraïne ligt een deel van de rechterzijde onder vuur. Koenraad Elst beschreef hier al waarom bepaalde rechtse harten door Poetin gecharmeerd werden. Vooral het Vlaams Belang krijgt het dezer dagen hard te verduren. Terecht? Sympathie voor Poetin Bepaalde leden van het Vlaams Belang staken in het verleden hun sympathie voor Poetin niet onder stoelen of banken. Onder hen Antwerps boegbeeld en stemmenkanon Filip Dewinter, maar ook mindere goden als Jan Penris, Anke Van dermeersch en…

Dankzij de Russische invasie in Oekraïne ligt een deel van de rechterzijde onder vuur. Koenraad Elst beschreef hier al waarom bepaalde rechtse harten door Poetin gecharmeerd werden. Vooral het Vlaams Belang krijgt het dezer dagen hard te verduren. Terecht?

Sympathie voor Poetin

Bepaalde leden van het Vlaams Belang staken in het verleden hun sympathie voor Poetin niet onder stoelen of banken. Onder hen Antwerps boegbeeld en stemmenkanon Filip Dewinter, maar ook mindere goden als Jan Penris, Anke Van dermeersch en Mechels gemeenteraadslid Frank Creyelman. Vooral die laatste is de man met de grote internationale contacten, meestal in regio’s waar bedenkelijke figuren de plak zwaaien. Ondanks de scherpe veroordeling van de partijtop van de inval in Oekraïne kan het Vlaams Belang het Poetinvriendelijke imago maar moeilijk afschudden. Is dat terecht? Eigenlijk niet.

Gouden Dageraad en Syrië

Waar gaat het eigenlijk om? In het verleden heeft de groep rond Filip Dewinter een aantal uitstappen gemaakt die kwaad bloed zetten. Zo was er in 2016 een bezoek aan Griekenland, waarbij voorzitter Tom Van Grieken uitdrukkelijk had gevraagd geen contact te hebben met de extremistische Gouden Dageraad. Dewinter lapte die richtlijn aan zijn laars. Met als gevolg een stevige aanvaring met Van Grieken. Die zorgde er prompt voor dat de deelnemers aan de Griekse uitstap – de vier bovengenoemde namen – op het matje werden geroepen. Dewinter en Van dermeersch kregen van de partijraad sancties opgelegd.

Eerder was er in 2014 al een uitstap naar de Krim. Penris en Creyelman traden daar op als ‘internationaal waarnemer’ bij het door Poetin georganiseerde referendum over de aanhechting van het schiereiland bij Rusland. Toenmalig voorzitter Gerolf Annemans was furieus en sprak beide heren daar op aan.

Het was het begin van het einde van hun carrière binnen de partij. Al weerhield het hen niet om in 2015 op te duiken bij Assad in Syrië, deze keer weer in het gezelschap van Dewinter en Van dermeersch. De toen kersverse voorzitter Van Grieken riep hen op het matje, net zoals hij dat deed rond het Gouden Dageraad incident.

De Wever blijft bashen

Ondertussen is er voor Penris en Creyelman al lang geen (verkiesbare) plaats meer op de nationale kieslijsten. Het heeft er alle schijn van dat dit een interne bestraffing is voor hun internationale omzwervingen. Nochtans is Mechelen, de stad waar Creyelman politiek actief is, niet onbelangrijk voor Vlaams Belang. Het feit dat de partij verkiest dat potentieel niet actief aan te boren door hem geen prominente plaats meer te gunnen, mag als bewijs dienen dat het Van Grieken ernst is. Dat hij consequent tegen deze stroming is ingegaan, wordt echter nooit in de pers vermeld.

Het is dus niet zo dat Vlaams Belang de groep rond Dewinter heeft gesteund in hun buitenlandse escapades. Wie anders beweert, is politiek en intellectueel oneerlijk. En net dat deed Bart De Wever dit weekeinde in een interview in De Zondag. ‘Vlaams Belang heeft waarnemers gestuurd naar het referendum op de Krim, hé. Dat was een gunst aan Poetin’, laat hij optekenen tijdens het gesprek. De Wever wéét dat dit geen initiatief was van Vlaams Belang, maar laat uitschijnen dat de partij dit niet enkel steunde, maar zelfs organiseerde. Het is een onverholen poging om de partij in de hoek van de Poetin-aanbidders te blijven plaatsen.

Vlaams Belang heeft de Russische invasie in Oekraïne ondubbelzinnig veroordeeld. Ook Dewinter deed dit, volgens hooggeplaatste bronnen binnen de partij zonder dat er druk moest worden uitgeoefend. Het politieke spel wordt echter hard gespeeld. Vlaams Belang moet daar niet moeilijk over doen. Het verleden is wat het is en bepaalde leden van de partij hebben nu eenmaal geflirt met de Russische autocraat. Maar de partij wegzetten als onverbeterlijke Poetinversteher is in de huidige context niet correct.

Nood aan genuanceerde analyses

Europees parlementslid Gerolf Annemans gaf in deze kolommen al uitleg bij het stemgedrag in het Europees parlement bij een resolutie over Oekraïne. Zijn partij onthield zich, omdat er ook onhaalbare beloftes tot versnelde toetreding van Oekraïne in de EU vervat zaten. De PVDA onthield zich overigens ook bij die stemming. De N-VA-fractie deed dat niet, maar communiceerde bij monde van Theo Francken een gelijkaardig standpunt over versnelde toetreding van Oekraïne tot de EU.

Het is jammer dat er geen plaats is voor een genuanceerd debat over de Oekraïense kwestie en de houding tegenover Poetin. Geopolitiek is namelijk van een andere orde dan de platte dorpspolitiek die over het algemeen in dit land wordt bedreven. In tijden van crisis kunnen sommigen de neiging niet weerstaan om in overdrive te gaan. Het zou kies zijn mochten de geesten wat bekoelen zodat politici het debat over oplossingen en actie rustig en sereen kunnen voeren. Zonder stokken te zoeken om honden mee te slaan. We kunnen dit soort broedertwisten missen.