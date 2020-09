Vlaams Belang houdt automanifestatie op Heizel

Het Vlaams Belang hield deze middag een protestmeeting op de Heizel nabij Brussel. Vanuit heel Vlaanderen vertrokken er autokaravaan. Een gemotoriseerde betoging, om zoveel mogelijk de veiligheid te garanderen tijdens deze coronacrisis. Ruim 6.000 wagens arriveerden op de verzamelplaats, met ca. 15.000 deelnemers.Vlaams Belang-kopstukken Tom Van Grieken en Barbara Pas gaven er toespraken, terwijl Kamerlid Dries Van Langenhove de inleiding verzorgde.

‘Deze betoging is nog maar het begin van onze strijd tegen deze linkse en anti-Vlaamse Vivaldi-coalitie!’, stelt Van Langenhove.

Sinds vanochtend vroeg reden er verschillende protestritten vanuit vertrekpunten over heel Vlaanderen naar de centrale verzamelplaats. De betoging is de culminatie van een wekenlange en felle bliksemcampagne die de partij op poten zette tegen de nakende Vivaldiregering, die het Vlaams Belang ‘antidemocratisch en anti-Vlaams’ vindt. De Vivaldicoalitie heeft geen meerderheid in de Vlaamse taalgroep en bestaat voornamelijk uit verliezende partijen van de afgelopen verkiezingen.

‘Het is simpel’, stak Van Langenhove van wal. ‘Bij de vorige verkiezing hebben de Vlamingen gestemd voor minder migratie. Ons land is vol. Genoeg is genoeg, de absorptiegraad is overschreden. Deze betoging is nog maar het begin van onze strijd. Wij gaan de paarsgroene particraten uit Brussel bestrijden op elk front: in het parlement, op sociale media en op straat!’

Winny Matheeussen | Doorbraak

Beloftes

Fractieleider voor het Vlaams Belang in de Kamer Barbara Pas begon dan weer haar toespraak met de beloftes op te sommen van enkele CD&V-coryfeeën, die zich eerder dit jaar uitspraken tegen Vivaldi. ‘Het zogenaamde positieve Vivaldiproject is een links en belgicistisch belastingproject dat lijnrecht tegen het signaal van de Vlaamse kiezer ingaat’, zo liet Pas optekenen, die tevens snoeihard uithaalde naar Open Vld. ‘Hun prioriteit ligt blijkbaar bij een genderevenwicht van de regeringspostjes… Het evenwicht tussen het regeerakkoord en wil van de Vlaamse kiezer was helaas veel minder belangrijk.’

Winny Matheeussen | Doorbraak

Vlaamse frontvorming

Partijvoorzitter Tom Van Grieken sloot het rijtje af met de slotrede. Hij riep op tot Vlaamse frontvorming. ‘Beste Bart De Wever, ik word moe van de strijd op rechts. Laten we dit moment grijpen om samen te werken’, aldus de Vlaams Belang-kopman. ‘We kunnen deze anti-Vlaamse en linkse Vivaldi-regering vurig bekampen en wie weet, zelfs ten val brengen als we samenwerken. En ik geloof ook dat we de kans van 2024 niet mogen missen. Er is echte verandering mogelijk. Er is een echt alternatief mogelijk, maar dan moeten we af van dat ondemocratische cordon sanitaire!’