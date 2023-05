Vlaams Belang trapt kiescampagne af in Brussel

Op pinkstermaandag hield het Vlaams Belang de gecontesteerde betoging op het Brusselse Albertinaplein. De Vlaams-nationalisten trappen hiermee hun verkiezingscampagne op gang, met de slogan 'Doe ze luisteren'. De manifestatie verliep zonder incidenten. Eerder nog probeerde Brussels burgemeester Philippe Close (PS) de betoging te verbieden, maar de Raad van State floot hem terug. Niet iedereen was even gelukkig met het evenement, zo blijkt uit een tweet van Brussels minister voor begroting Sven Gatz (Open Vld), waarin hij de manifestanten uitscheldt voor…

Op pinkstermaandag hield het Vlaams Belang de gecontesteerde betoging op het Brusselse Albertinaplein. De Vlaams-nationalisten trappen hiermee hun verkiezingscampagne op gang, met de slogan ‘Doe ze luisteren’. De manifestatie verliep zonder incidenten. Eerder nog probeerde Brussels burgemeester Philippe Close (PS) de betoging te verbieden, maar de Raad van State floot hem terug. Niet iedereen was even gelukkig met het evenement, zo blijkt uit een tweet van Brussels minister voor begroting Sven Gatz (Open Vld), waarin hij de manifestanten uitscheldt voor ‘gespuis’.

Met de manifestatie sluit Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zijn wandeltocht door Vlaanderen af. Hij werd op het Brusselse Albertinaplein, vlak bij het Centraal Station, verwelkomd door -volgens de politietelling- 1.500 sympathisanten. De organisatie telde er 3.000.

Regering Jambon kop van Jut

Voor de aankomst van Van Grieken waren er speeches van de fractievoorzitters uit het Vlaamse en het federale parlement, Chris Janssens en Barbara Pas. Janssens fulmineerde tegen het gevoerde beleid van de Vlaamse regering, waarbij hij vooral de groene koers op de korrel nam. Hij haalde de onvrede aan over de verschillende LEZ-zones en het gevoerde beleid dat de klassieke wagen wil verdringen ten voordele van elektrische wagens. Een maatregel die vele Vlamingen zich volgens Janssens niet zullen kunnen veroorloven. Minister-president Jan Jambon (N-VA) was de kop van jut.

Verder hekelde hij het integratiebeleid van minister Bart Somers (Open Vld), die naar zijn mening te veel Diyanet-moskeeën blijft erkennen. Hij verwees als voorbeeld van het falende integratiebeleid naar de talrijke vreugdefeesten van Turkse Erdoganstemmers na de verkiezingsoverwinning van de Turkse president op zondag. ‘Nergens ter wereld stemmen zoveel Turken op de autoritaire islamistische Erdogan als in Vlaanderen’, aldus Janssens.

De B van bankroet

Federaal fractievoorzitter Barbara Pas nam eerst de Brusselse PS op de korrel omdat die een manifestatie van Vlaams-nationalisten wou verbieden. ‘Ik ben verheugd te zien dat u ondanks dreigementen van de Vlamingenhaters van de Brusselse PS-maffia zo talrijk aanwezig bent vandaag in Brussel. Welkom in Brussel, de stad waar illegalen ongestraft panden kunnen kraken, jonge allochtonen na een voetbalmatch ongestraft winkels in brand mogen steken, waar extreem-links geteisem ongestraft vitrineruiten mag insmijten, waar Black Lives Matter-hooligans zonder probleem mogen plunderen, waar Turken in de straten hun oorlogen mogen uitvechten, waar drugdealers ongestraft hun vergif mogen dealen, waar politiemensen niet overal meer kunnen patrouilleren, waar ambulanciers in hinderlagen vallen, waar vrouwen uit angst voor seksueel geweld rondlopen met een soort van vuilniszak boven hun kleren, waar holebi’s niet veilig over straat kunnen lopen en waar daders van een groepsverkrachting gestraft worden met het schrijven van een opstelletje.’

Pas trok hard van leer tegen de Vivaldi-regering en het gevoerde financiële beleid. Ze haalde de desastreuze begrotingscijfers en de hoge schuldgraad aan en stak de draak met het door premier Alexander De Croo (Open Vld) trots voorgestelde nieuwe logo van België. ‘Terwijl er honderden en nog eens honderden miljoenen euro belastinggeld versmost worden aan allerhande bevriende consultants – of aan nieuwe logo’s – is de Belgische begroting zowat de slechtste van heel Europa. De grote ‘B’ in het nieuwe tricolore logo staat ongetwijfeld voor ‘bankroet’. Of was het voor ‘belastingen’? Misschien staat die B wel voor ‘bedriegers’ of ‘besluiteloosheid’. Maar voor de gewone Vlaming, die genoeg heeft van deze incompetente bende staat de grote B in het nieuwe logo terecht voor ‘beroofd’ en ‘boos’.’

Doe ze luisteren

WM

Uiteindelijk was het dan aan wandelaar en voorzitter Tom Van Grieken. Van Grieken legde de Vlaams Belang-eisen voor waarmee de partij naar de kiezer wil trekken: minder politici en meer democratie door te besparen op partijdotaties, de senaat afschaffen en het aantal parlementsleden halveren. De rechtstreekse verkiezing van de Vlaamse minister-president en de invoering van het bindend referendum. Minder België en meer Vlaamse koopkracht: Van Grieken blijft pleiten voor het opdoeken van België en het installeren van een Vlaamse republiek.

De klassieke eis om te besparen op asiel en migratie kon niet ontbreken. Daarnaast blijft Van Grieken kloppen op de nagel van orde en veiligheid. ‘Wij zijn de enige partij die pleit voor zero-tolerantie voor criminaliteit. Ook de zogenaamde ‘kleine criminaliteit’ moet aangepakt worden. De angst moet van kamp veranderen. Het zijn niet brave burgers die schrik moeten hebben, maar de criminelen.’

Tegenbetoging

Een tegenbetoging met zo’n 500 deelnemers – een initiatief van vakbonden, vredesbewegingen en anti-fascistische groeperingen – trok van het Poelaertplein naar het skatepark in de Ursulinenstraat. De talrijk aanwezige maar discreet opgestelde politiemacht zorgde er voor dat die manifestanten niet konden doordringen tot bij de Vlaams Belang-betoging.

Opvallend was de reactie van Brussels minister van Begroting Sven Gatz. Die plaatste op Twitter een gedichtje van eigen makelij: ‘Beste Gespuis, Ge zijt hier niet welgekoomen. Brussel is alles wat gij niet zijt. Deze stad is vrij, open ende van De Wereld. Gaat elders vendelzwaaien ende stampei maecken. Ge hebt hier niets verlooren. Keer.Naar.Uw.Dorp.’ Dat laatste is een duidelijke verwijzing naar de oude FDF-slogan ten tijde van de marsen op Brussel van ’61 en ’62.