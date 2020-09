Vlaams Belang vraagt CD&V-burgemeesters kleur te bekennen

Vlaams Belang drijft de campagne tegen Vivaldi op. Na de 'dweilactie' voor het hoofdkwartier van CD&V wendt de partij zich rechtstreeks tot de inwoners van de 113 gemeentes met een CD&V-burgemeester. Via een gerichte Facebookcampagne lanceert Vlaams Belang advertenties met de afbeelding van de desbetreffende burgemeesters, met de boodschap 'Steunt uw CD&V-burgemeester deze anti-Vlaamse regering?'. De partij roept op om de burgemeesters via mail de vraag te stellen en 'ze te doen luisteren'. Christendemocraten herinneren aan beloftes 'Eind vorige maand…

Vlaams Belang drijft de campagne tegen Vivaldi op. Na de ‘dweilactie’ voor het hoofdkwartier van CD&V wendt de partij zich rechtstreeks tot de inwoners van de 113 gemeentes met een CD&V-burgemeester. Via een gerichte Facebookcampagne lanceert Vlaams Belang advertenties met de afbeelding van de desbetreffende burgemeesters, met de boodschap ‘Steunt uw CD&V-burgemeester deze anti-Vlaamse regering?’. De partij roept op om de burgemeesters via mail de vraag te stellen en ‘ze te doen luisteren’.

Christendemocraten herinneren aan beloftes

‘Eind vorige maand bleek het volgens een rondvraag van Het Laatste Nieuws nog duidelijk dat een “Vlaamse meerderheid een absolute must [is] voor de christendemocratische mandatarissen”’, stelt Jonas Naeyaert, woordvoerder van Vlaams Belang. ‘Volgens TV Limburg is ook minstens de helft van de Limburgse CD&V-burgemeester gekant tegen Vivaldi. De burgemeesters staan niet alleen. Een ledenbevraging uitgevoerd door de partijtop bevestigde gelijkaardige voorkeuren: 63% verkoos in maart een federale regering mét een Vlaamse meerderheid. Toch heeft CD&V-voorzitter Joachim Coens besloten om in het paarsgroene bad te springen om er een Vivaldi-coalitie van te maken.’

‘Het is precies datgene wat we willen verhinderen’, zo reageert Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. ‘Dit is geen sabotagecampagne, integendeel. We willen niets liever dan dat CD&V vasthoudt aan haar eigen doelstellingen zodat deze anti-Vlaamse en ultralinkse coalitie niet tot stand komt. Wat men nu op poten wil proberen zetten, is de volledige negatie van de verkiezingsuitslag in Vlaanderen. Wij weten dat, CD&V weet dat. Als er een duwtje van ons nodig is vooraleer onze christendemocratische collega’s daar naar handelen, dan zij het zo.’

Geen aanval op CD&V

Het staat in de sterren geschreven dat CD&V dit als een oorlogsverklaring zal opvatten. De christendemocraten worden hiermee getroffen in het hart van hun laatste bastion: de lokale verankering via burgemeesters. Naeyaert ontkent echter nadrukkelijk dat het om een rechtstreekse aanval op CD&V gaat.

‘Dat kan misschien bij sommigen zo overkomen, maar dat is niet de bedoeling. We zien het als een wake-upcall voor de CD&V om hun eigen basis niet te vergeten. We roepen hen op om trouw te blijven aan wat ze hun kiezers hebben beloofd: een Vlaamse meerderheid op federaal niveau, een staatshervorming en een rechts beleid zoals het signaal van de kiezer in 2019 heeft uitgewezen. CD&V heeft gezegd dat ze dat willen doen. Wij willen hen met deze campagne daaraan herinneren.’

Vrees voor Facebookcensuur

Vlaams Belang toont met deze campagne wederom aan de kampioen te zijn in het bespelen van de sociale media. Nochtans blijkt Facebook steeds minder geneigd te zijn de partij vrij spel te geven. Hun campagne voor Zwarte Piet liep al tegen de censuurmuur aan van de sociale mediagigant. Bepaalde posts werden retroactief gevlagd en moesten verwijderd worden om te vermijden dat de Vlaams Belangpagina offline gehaald zou worden.

Naeyaert ziet hier een zorgwekkende tendens opduiken. ‘Wij doen natuurlijk aan oppositie en “the duty of an opposition is to oppose”. Maar het is wel zo dat Facebook hoe langer hoe meer onze boodschap en onze inhoud onderwerpt aan censuur, zoals gebleken is rond Zwarte Piet. Voorlopig laat Facebook nog toe om politieke boodschappen te uiten. We hebben echter wel indicaties dat ze daar in de toekomst anders mee kunnen omgaan. De vrees bestaat dat Facebook bepaalde politieke vrijheden, waaronder het recht op oppositie en het recht op vrije meningsuiting, meer om meer begint op te schorten.’

Facebook kan natuurlijk ook beginnen met advertenties van de partij te weigeren, zoals de grote mediagroepen in dit land al doen. Daarvoor is Naeyaert minder bevreesd. ‘In tegenstelling tot de grote krantengroepen heeft Facebook een gebruikersovereenkomst waarin alle regels zijn opgenomen en uitgeklaard. Wanneer ze nu bijvoorbeeld deze campagne, die geen enkele regel overtreedt, zouden offline halen, moeten ze hun gebruikersovereenkomst aanpassen om niet de indruk te wekken van willekeur en discriminatie tegen bepaalde politieke overtuigingen. Voorlopig is het nog toegestaan om een politieke boodschap te verkondigen op Facebook. Dat geldt ook voor het Vlaams Belang.’