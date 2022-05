Vlaams-Nederlands cabaretduo Grof Geschud speelt ‘Broeden’

Tijdens ons gesprek met Raf Walschaerts van Kommil Foo in Doorbraak magazine hadden we het kort over de nieuwe generatie cabaretiers in Vlaanderen. Walschaerts vernoemde het duo Grof Geschud. Hij coacht hen bij hun momenteel in de theaters lopende voorstelling Broeden. Nieuwsgierig als we zijn, en steeds in voor een nieuwe ontdekking — zeker als er te lachen valt — nestelden we ons in het pluche van Cc Strombeek. En, waarde cultuurvrienden, daar hebben we geen seconde spijt van gehad.

Uit de stal van Den Bosch

Het duo, bestaande uit Lander Severins en Myrthe van Velden, leerde elkaar in 2014 kennen op de Koningstheateracademie in ‘s-Hertogenbosch. Geboren in 1996 komen ze uit twee verschillende werelden. Severins is een Kempenzoon uit Zoersel. Van Velden is een Nederlandse afkomstig uit de Achterhoek. Wat hen bindt: de liefde voor cabaret, het theater en de natuur. Maar vooral de liefde voor elkaar. Of dat was toch zo tot voor kort.

Broeden, hun tweede voorstelling, is namelijk helemaal opgehangen aan hun relatiebreuk. Ten tijde van hun debuut Lijmen, dat bijzonder goed ontvangen werd door verschillende vakjury’s, waren ze nog een koppel. Ondertussen strandde het liefdesschip. En wat doe je wanneer je kampt met liefdesverdriet, verlatingsangst en een kunstzinnige ziel? Je maakt er een voorstelling van. Tenminste, als je over voldoende maturiteit en relativeringsvermogen beschikt. Dat is zeker het geval bij Grof Geschud. En, waarde cultuurvrienden, zijn wij daar blij om.

Fleetwood Mac en andere groten

Want net zoals de relatiebreuken binnen de legendarische band Fleetwood Mac garant stonden voor het wereldalbum Rumours, heeft de pijn van het prille zijn bij dit jonge cabaretduo een beest van een voorstelling gebaard. Het zijn enkel de ware groten die erin slagen om de eigen privéproblemen te overstijgen en ze uit te werken tot Ware Kunst. Het jonge duo presteert het om gedurende 80 minuten het publiek te boeien met een voorstelling die als een sneltrein door hun relatie dendert. De zaal wordt meegenomen op een rollercoaster die ons voert langs de hoge pieken en diepe dalen die velen kunnen herkennen uit die tijd dat wij, oude zakken, nog wel de kunst verstonden om verliefd te worden.

Severins en Van Velden geven ons een kijk op hoe zij langs beide kanten hun relatie hebben beleefd. Hoe ze uit elkaar groeiden. Hoe de kleine ergernissen ongemerkt binnensluipen. Hoe de bemoeizucht van (schoon)ouders mee bepaalt of en hoe lang een relatie standhoudt. Hoe het adopteren van een hond geen goed idee is om een relatie te redden. Dit alles en meer passeert de revue, overgoten met een saus van humor en een paar sterke muzikale intermezzo’s. Cabaret op zijn best.

Gun uzelve een plezier

Cabaret naar de beste traditie, want we herkennen op verschillende momenten de invloed van Kommil Foo. Vooral het tijdloze van de aangesneden thematiek, het spelen met taal, mimiek en fysieke expressie maken van Broeden een voorstelling die binnen 30 jaar nog zal staan als een huis. Als ze als cabaretkoppel overleven. Wat wij hopen, want hun podiummagie knettert de zaal in en zet de planken in vuur en vlam.

Tot onze verbazing was de zaal niet uitverkocht. Het aanwezige publiek bedankte Grof Geschud met een staande ovatie. De afwezigen hadden ongelijk. Tijdens de maand juni speelt Grof Geschud in Gent, Ukkel en Rijsel. In het najaar zijn er nog twee voorstellingen in Stekene en Westerlo. Tickets vindt u op de website. We kunnen het enkel aanraden. Denk aan Fleetwood Mac, maar dan op z’n Kempens en Achterhoeks. In cabaretvorm. Met hond.