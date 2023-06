KVS: cultuursector cancelt in naam van diversiteit

Na het vertrek van Bert Anciaux, kwam er een zitje vrij in de raad van bestuur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), en het heeft cultuurminister Jan Jambon behaagd om dat toe te wijzen aan de jonge VB-politicus en Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans, zoals Doorbraak al berichtte. Op zich een redelijke beslissing: als de bestuursraad ‘de levensbeschouwelijke evenwichten in Vlaanderen moet weerspiegelen’, zoals het cultuurpact dat omschrijft, dan kan men moeilijk de partij negeren die vandaag volgens de peilingen goed…

Na het vertrek van Bert Anciaux, kwam er een zitje vrij in de raad van bestuur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), en het heeft cultuurminister Jan Jambon behaagd om dat toe te wijzen aan de jonge VB-politicus en Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans, zoals Doorbraak al berichtte. Op zich een redelijke beslissing: als de bestuursraad ‘de levensbeschouwelijke evenwichten in Vlaanderen moet weerspiegelen’, zoals het cultuurpact dat omschrijft, dan kan men moeilijk de partij negeren die vandaag volgens de peilingen goed is voor een kwart van de kiezers.

De sector zelf, of toch een deel ervan, ziet dat anders. In een Open Brief, verschenen in De Morgen van 26 juni, uiten een dertigtal ‘culturele actoren’ hun bezorgdheid over de aanwezigheid in het KVS-bestuur van Brusselmans, die als ‘homofoob en xenofoob’ wordt bestempeld.

De ondertekenaars zijn usual suspects zoals acteur Josse De Pauw, schrijfster Kristien Hemmerechts, gepensioneerd VRT-journalist Walter Zinzen, schrijver Lucas Catherine, rechts-basher Ico Maly, ACOD-er Robrecht Vanderbeeken, professioneel warhoofd Dominique Willaert (de PVDA-sympathisant die ooit een lezing van Theo Francken probeerde te verhinderen), naast ander schoon volk als Gerard Alsteens (GAL), Stijn Coninx, Warre Borgmans, en, jawel, ook één collega-medebestuurder van de KVS: Lieve Franssen die daar namens PVDA zit.

Dat weten we dan ook weer: met extreemlinks geen probleem, maar extreemrechts moet zich onthouden van enige inspraak in het cultuurbeleid, zo klinkt het motto van de sector unisono. Nu is zo’n raad van bestuur per definitie een orgaan dat zich bezighoudt met het zakelijk management van de instelling in kwestie, zoals de vraag of er één- dan wel tweelagig wc-papier in de toiletten beschikbaar moet zijn, maar niét met de inhoudelijk-artistieke lijn. Daarvoor tekent de artistiek directeur, in dit geval Michael De Cock, en dat staat ook zo in de ‘deontologische code’ van het huis.

In die code staat ook dat de samenstelling van de raad ‘diverse interesses en competenties moet weerspiegelen’. Qua diversiteit zit Brusselmans daar dan toch wel op zijn plaats, als vertegenwoordiger van het rechts-conservatieve, in Vlaanderen niet bepaald marginale gedachtengoed. Voor de rest heeft hij ook maar één stem en is het risico op een machtsgreep binnen het 12-koppige KVS-bestuur vrijwel onbestaande. Integendeel, de rest van de vergadering zal hem vermoedelijk als een paria behandelen. Waar maken die dertig cultuurmakers zich in hun Open Brief dan druk over?

Spookactivisme

Over niets. Of toch. In wezen draait zo’n protestactie altijd rond hetzelfde: de Vlaamse linkerzijde wil het cultuurdomein blijven monopoliseren en duldt geen bemoeienis van andersdenkenden. De Open Brief staat dan ook bol van de clichés waarmee ze aan zelfverheffing doet, en zich opwerpt als dam tegen de rechtse ‘haatzaaierij’. Dat de Vlaamse kiezer in meerderheid naar rechts neigt, is dan ook zeer verontrustend. Kwam Hitler ook niet aan de macht via verkiezingen? Dus is cultuur, doordrongen van de juiste gezindheid, nodig om deze ramp af te wenden. No pasarán!

Onnodig te zeggen dat dit karikaturale spookactivisme de kwaliteit van het cultuurbedrijf zelf niet ten goede komt: mensen als Dominique Willaert vinden dat ze gelijk hebben omdat rechts ongelijk heeft. Ze vullen een groot deel van hun tijd met schaduwboksen tegen een vijand die ze impliciet met de nazi’s associëren, en waarbij het Vlaams-nationalisme steeds weer gelinkt wordt met het collaboratieverleden. Bij twijfel, lees Tom Lanoye. De culturo’s doen aan cultuur, maar vooral belijden ze het welbekende cultuurmarxisme, een overblijfsel van mei ’68 en de fameuze Lange Mars door de Instellingen. Het motto luidde daar dat de massa te dom is om te weten wat goed voor haar is, en dat cultuur, in de breedste zin van het woord, een weloverwogen indoctrinatieschema diende te volgen, met de media als spreekbuizen.

Concreet: niets nieuws onder de zon. De Open Brief klaagt de politisering van het cultuurdomein aan, terwijl de sector zelf al een halve eeuw door eenzijdig politiek activisme wordt gedomineerd. In waarachtig pluralisme is deze lobby niet geïnteresseerd. Als ‘democratisch’ wordt alleen aanvaard wat binnen de eigen doctrinaire grenzen valt, en de aanpalende mainstream. Dat Brussel, standplaats van de KVS, zelf een sociologisch moeras is, blijft voor deze Dansaert-Vlamingen een levensgroot taboe. Heel het rechtse levensbeschouwelijke segment, dat kritisch staat tegenover multicultuur, migratie, de woke-beweging, wordt als verdacht en ‘toxisch’ aanzien. Het is de taak van de ‘kwaliteitspers’ – De Morgen, De Standaard en Knack – om de ontsmetting periodiek te herhalen, met de openbare omroep als vaste leverancier van detox.

Loopgravenoorlog

Dat laatste zullen we geweten hebben. Op de VRT wordt er consequent over gewaakt dat gelijkgezinden aan het woord komen, met name opiniemakers uit de linkse nomenklatura. Achter het duidingsprogramma De Afspraak zit een redactie met mensen die topics bepalen, sprekers selecteren én ook deselecteren. Het resultaat is in vele gevallen een slaapverwekkend gekakel. Soms lijkt men te kijken naar de Russische staatszender.

Wat de cultuursector betreft, heeft Filip Brusselmans alvast een punt: de vraag is, of de Vlaamse gemeenschap zo masochistisch moet zijn om een elite in leven te houden die niet om kan met de politieke realiteit, en wat die gemeenschap denkt en voelt als ‘een probleem’ beschouwt. Een instelling als de KVS lijkt er niét te zijn voor die Vlaming, maar vooral voor zichzelf en voor een bepaalde bovenlaag die neerkijkt op het bruine klootjesvolk.

Dàt is een gevaarlijke ontwikkeling, want het leidt tot een algemene kulturfeindlichtkeit, een tegenreactie van degout vanwege de gewone Vlaming t.o.v. het cultuurbedrijf an sich, vooral het theater dat toch flinke happen uit het budget voor zijn rekening neemt. Op de duur vallen de woorden ‘culturo’s’ en ‘linkse hobby’s’, en wordt luidop de vraag gesteld of het geen weggesmeten geld is. Links draagt hier met zijn sektarische borstklopperij en het permanent kamperen op een moral highground een enorme verantwoordelijkheid.

De rancuneuze loopgravenoorlog, waarvan de Open Brief weer het zoveelste offensiefje voorstelt, maakt alleen het publieke draagvlak nóg kleiner voor subsidieslurpers als de KVS, de Flagey (waar dezelfde Brusselmans vorig jaar per direct werd buiten gebonjourd), en tutti quanti. Waarna de muizen nog meer zullen brullen dat er te weinig kaas is, en nieuwe Open Brieven zullen schrijven. Theater zoals het te voorzien en te verwachten is. Komt dat (niet) zien.