Vlaamse magistraten en advocaten verwerpen verplichte Franstaligheid Brusselse procureur

De ministerraad besliste vorige week dat de procureur des Konings in Brussel voortaan verplicht Franstalig moet zijn. ‘De vroegere oplossing, die door het arrest van Grondwettelijk Hof van 30 juni 2014 als ongrondwettelijk werd vernietigd, wordt doodleuk terug gerecycleerd’, stelt een verbolgen Dirk Van Overloop, voorzitter van de Nederlandstalige Vereniging van Magistraten, vast in een nota.

Bij de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde werd beslist dat er vanaf 2012 een procureur des Konings zou komen als overste voor de Franstalige substituten in Brussel en Halle-Vilvoorde. Deze korpschef moest volgens het ‘Vlinderakkoord’ van 2011 Franstalig zijn als compensatie voor de aanstelling van een Vlaamse procureur in Vlaams-Brabant.

Niet redelijk verantwoord

In 2014 vernietigde het Grondwettelijk Hof deze regel omdat het ‘niet redelijk verantwoord’ was dat juristen met een Nederlandstalig diploma in het tweetalig rechtsgebied Brussel geen procureur of arbeidsauditeur kunnen worden. Maar het hof vernietigde alleen dit wetsartikel, maar niet de beleidsgevolgen. De toenmalige procureur van Brussel, Jean-Marc Meilleur, mocht dus aanblijven.

In 2021 besliste die echter ontslag te nemen. Zijn Nederlandstalige adjunct Tim De Wolf werd toen interim-procureur en bleef dit tot vandaag, bij gebrek aan een communautaire consensus over de benoeming van een volwaardige procureur in Brussel.

Uitleveringsbevel in kast

De voorbije weken kwam aan het licht dat het uitleveringsverzoek voor de aanslagpleger Abdesalem Lassoued was blijven liggen in de kast op het parket. Dat feit wees pijnlijk op de gebrekkige werking van het Brusselse gerecht. Eén van de oorzaken was het ontbreken van een volwaardige korpschef, die een beleid op lange termijn kan uitstippelen om dat soort fouten te vermijden. Om toch een procureur te kunnen benoemen, werd de oude taalvoorwaarde heringevoerd.

‘Door de aanslag op de Zweedse voetbalsupporters is dit dossier, dat al jaren smeult, plots op de agenda gezet en wel in de zin die de Franstalige partijen altijd al wensten’, reageert Frank Judo, voorzitter van de Vlaamse Juristenvereniging en vice-stafhouder van de Nederlandstalige balie in Brussel. ‘De regering voert zo een regel in die het Grondwettelijk Hof eerder als discriminerend en ongrondwettig heeft verworpen.’

80 procent Franstalig

Het regeringsontwerp argumenteert dat een verschillende behandeling van Nederlands- en Franstaligen verantwoord is om de communautaire vrede te bewaren. Verder luidt het argument dat de Brusselse procureur als hiërarchische chef van de Franstalige substituten in Halle-Vilvoorde toch Franstalig moet zijn. Brussel heeft toch 80 procent Franstalige substituten, luidt de redenering.

Dirk Van Overloop, ook kamervoorzitter in het Antwerpse hof van beroep, noemt het argument van de communautaire vrede ‘op zijn minst merkwaardig’. Dit argument ‘kan alleen ingegeven zijn door partijpolitieke overwegingen en geenszins door overwegingen van goed bestuur’.

Hij verwijst naar de reactie van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) dat de Franstaligen ‘vroeger de prijs al betaald hebben’. Van Overloop spreekt van een ‘louter een communautair getinte en politieke overweging, zonder de minste gedachte aan een goede werking van het parket of van de gerechtelijke instellingen in Brussel’.

Splitsing parket

‘Communautaire vrede’ houdt voor Van Overloop ook in dat de oplossing aanvaardbaar is voor de Vlaamse magistraten en rechtzoekenden. Nederlandstalige substituten uit Brussel kunnen volgens hem best de Nederlandstalige procureur van Halle-Vilvoorde als hiërarchische chef krijgen. ‘Als dat dan neerkomt op een de facto splitsing van het parket volgens taalgroepen, dan is dat maar zo’, redeneert de NVM-voorzitter.

Hij pareert de redenering dat 80 procent Franstalige substituten altijd recht hebben op een taalgenoot als chef. Volgens deze redenering zou de pariteit in alle organen van Justitie (zoals de Hoge Raad voor de Justitie) moeten verdwijnen. De meerderheid van de leden (60 procent) zou Nederlandstalig moeten zijn, omdat er nu eenmaal meer Vlamingen zijn in dit land, redeneert de magistraat. ‘Het is immers het een of het ander’, besluit hij.

Machiavellistisch

De beslissing van de regering houdt zo goed als zeker geen stand voor het Grondwettelijk Hof. Frank Judo: ‘Je zou bijna gaan denken dat de auteurs van het nieuwe voorstel enigszins machiavellistisch redeneren en hopen dat het Grondwettelijk Hof weer alleen de wet en niet de gevolgen zal vernietigen. Ondertussen kan een nieuwe procureur worden benoemd voor vijf jaar en zijn termijn met een zelfde periode worden verlengd. De politieke discussie over de taalrol van de procureur in Brussel kan dan weer tien jaar worden uitgesteld. Probleem opgelost.’

Blokkering procureur-generaal

Ook over de benoeming van de Brusselse procureur-generaal is er een communautair conflict. De Vlaming Johan Delmulle moet in principe door een Franstalige worden opgevolgd. De Vlaamse vertegenwoordigers in de tweetalige benoemingscommissie van de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) blokkeren de opvolging zolang er geen duidelijkheid is over een benoeming van de eerste voorzitter van het Brusselse hof van beroep.

De huidige eentalige voorzitter Laurence Massart heeft de niet-verlenging van haar mandaat door Van Quickenborne immers juridisch aangevochten en in een eerste fase gelijk gekregen voor de (Franstalige) rechtbank van eerste aanleg. Ook het Brusselse arbeidshof heeft al vijf jaar geen voorzitter, ook door communautaire twisten.

Iedere overste Franstalig

Peter Callens, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies (in eigen naam): ‘In feite willen de Franstaligen dat in het Brusselse rechtsgebied de voorzitter van het hof en het arbeidshof, de procureur des konings én de procureur-generaal van de Franse taalrol zijn. Ze vinden dat dit niet meer dan normaal is als compensatie na de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de taalwetgeving? Zo’n houding gaat ervan uit dat de Brussel voor 100 procent Franstalig is.’