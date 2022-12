Vlaamse ondernemingen beste belastingbetalers

Wie zijn de vijftig grootste belastingbetalers bij de ondernemingen in België? De financiële speurneuzen van Trends vonden het antwoord. Vlaamse bedrijven betalen met ruim 10,5 miljard euro het drievoudige van de Waalse en de Brusselse bedrijven. Bent u verbaasd? Multinationals in België betalen belastingen. Zij ontvluchten die niet door voorrechten of spitsvondigheden. Dat gaat in tegen de praatjes van de marxisten van PTB en PVDA. Half miljoen bedrijven Trends analyseerde de balansen van een half miljoen bedrijven, haast vier op…

Wie zijn de vijftig grootste belastingbetalers bij de ondernemingen in België? De financiële speurneuzen van Trends vonden het antwoord. Vlaamse bedrijven betalen met ruim 10,5 miljard euro het drievoudige van de Waalse en de Brusselse bedrijven. Bent u verbaasd?

Multinationals in België betalen belastingen. Zij ontvluchten die niet door voorrechten of spitsvondigheden. Dat gaat in tegen de praatjes van de marxisten van PTB en PVDA.

Half miljoen bedrijven

Trends analyseerde de balansen van een half miljoen bedrijven, haast vier op de vijf, voor het boekjaar 2021. Een boekjaar valt niet noodzakelijkerwijze samen met het kalenderjaar 2021. De selectie gebeurde op basis van de enkelvoudige balansen van grote Belgische bedrijven of filialen van internationale groepen. Van de gecontroleerde 482.901 ondernemingen, betalen er 364.874 belastingen omdat een kwart verlieslatend is of verliezen kan recupereren.

2021 werd een recordjaar voor de vennootschapsbelasting die in de Belgische schatkist terechtkwam. De vangst was ruim 16 miljard euro. Vlaamse bedrijven fourneren 10,5 miljard euro aan de kassa van de staat, de Waalse 2,9 miljard en de Brusselse 2,6 miljard. Het stramien van de economische overmacht van Vlaanderen is ook hier opvallend.

Waterloo

De grootste belastingbetaler woont in Waterloo (344 miljoen euro, een achtste van de vennootschapsbelastingen van het Waalse Gewest) en is geografisch Waals, het weze met buitenlandse wortels. Deze kampioen is Mastercard Europe, specialist in elektronisch betaalverkeer, en werkt meer dan vijftig jaar in ons land. Het nummer twee is BASF Antwerpen (240 miljoen euro) en levert daarmee 2,3 procent van het totaal geïnde bedrag in Vlaanderen. De spreiding van de vennootschapsbelasting in Vlaanderen is groter dan in Wallonië.

De aanslagvoet is zelden de doorgaans opgelegde 25 procent. België is bijvoorbeeld fiscaal aantrekkelijk voor innovatieve bedrijven. Umicore, ex-Union Minière, en al jaren een voortrekker in de materialenontwikkeling, milderde in 2021 zijn vennootschapsbelasting met 92 miljoen euro, als aftrek voor inkomsten uit brevetten. Colruyt dat over het voorbije boekjaar slechte cijfers boekte, werd onlangs bekend, kwam in 2021 op nummer 42 en betaalde 31 miljoen euro minder vennootschapsbelasting via de post ‘innovatieaftrek’. Ook een grootgrutter doet vondsten.