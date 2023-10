Vlaamse regering trekt ten strijde tegen radicalisering

Op 29 september heeft de Vlaamse regering een Voorontwerp van decreet over het Vlaamse beleid voor de preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en schadelijke polarisatie goedgekeurd. Dat voorontwerp wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. Het is de bedoeling dat het tegen 1 september 2024 van kracht wordt, maar eerst moet het ook nog naar de Raad van State. Geïntegreerd actieplan Op 7 juli 2023 keurde de Vlaamse Regering het Voorontwerp van decreet al een eerste keer principieel goed. Daarna…

Op 29 september heeft de Vlaamse regering een Voorontwerp van decreet over het Vlaamse beleid voor de preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en schadelijke polarisatie goedgekeurd. Dat voorontwerp wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. Het is de bedoeling dat het tegen 1 september 2024 van kracht wordt, maar eerst moet het ook nog naar de Raad van State.

Geïntegreerd actieplan

Op 7 juli 2023 keurde de Vlaamse Regering het Voorontwerp van decreet al een eerste keer principieel goed. Daarna werd advies ingewonnen bij de Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) en de Vlaamse Jeugdraad. De Vlaamse regering vroeg ook een advies aan de SERV (Sociaal Economische Raad van Vlaanderen en de Vlor (Vlaamse Onderwijsraad). Maar die twee organisaties hebben beslist geen advies uit te brengen.

Toch valt het op dat er geen advies werd gevraagd aan specialisten, zoals pakweg Montasser Alde’emeh, Marion Van San en anderen. De Vlaamse regering (elke nieuwe Vlaamse regering) stelt binnen een jaar na haar aantreden een geïntegreerd actieplan op voor de komende vijf jaar voor het beleid voor de preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en schadelijke polarisatie, zo is voorzien.

Voorontwerp-decreet

De Vlaamse overheid voert sinds 2015, naar aanleiding van de Syriëstrijders, een preventiebeleid inzake radicalisering. Momenteel loopt er overigens reeds een Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie 2020-2024, dat volgend jaar dus afloopt. Voor de aansturing en coördinatie van het huidige beleid voor de preventie van gewelddadige radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie is binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur (dat is een onderdeel van de Vlaamse administratie) sinds 2021 een jaarlijks budget van twee miljoen euro voorzien.

Let wel, het voorontwerp-decreet mikt op alle vormen van radicalisering, en niet alleen op islamitisch radicalisme. ‘Opvallende trend is een toename van het aantal meldingen waarbij de ideologische strekking niet duidelijk kan worden vastgesteld’, luidt het in de Memorie van Toelichting. En ‘Hoewel de dreigingen gelinkt aan islamitisch terrorisme/extremisme zowel in aantal als in ernst de belangrijkste blijven, zien we volgens het OCAD steeds meer dreigingen die niet in de klassieke indelingen passen.’

Milieu en gelijke kansen

Volstaan plannen ter voorkoming van gewelddadige radicalisering? Nee, lezen we in de Memorie van Toelichting. ‘Dit beleid moet worden geflankeerd door een sterk regulier beleid dat voedingsbodems zoals sociale uitsluiting, armoede, ongelijke behandeling, onveiligheid, milieuvervuiling en klimaatverandering, (…) die aanleiding zouden kunnen geven tot gewelddadige radicalisering bij burgers, aanpakt. Een sterk beleid rond gelijke kansen, armoedebestrijding, kinderen en jongerenwelzijn, onderwijs, zorg, samenlevingsopbouw, milieu, vrije tijd en sport is dan ook onontbeerlijk.’

Het is toch opvallend dat er in de 80 bladzijden tellende lectuur zo goed als geen aandacht uitgaat naar andere oorzaken van radicalisering, zoals haatpreken in sommige moskeeën, verkoop van reactionaire lectuur in sommige islamitische boekhandels, gure en discriminerende teksten die sommige rappers gebruiken, online jihadistische propaganda, etc.

Radicalisering, aversie tegen overheid en establishment

Is een luik repressie ook niet wenselijk, naast preventie? Ja, stelt men, maar de meeste bevoegdheden inzake repressie bevinden zich op het federale niveau. Moet men ook niet samenwerken met andere beleidsniveaus? Er is wel samenwerking met de (Brusselse) Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), die overigens deel uitmaakt van het Platform Radicalisering. Vlaanderen is ook aanwezig in de Nationale Task Force, en in sommige werkgroepen van de Strategie T.E.R., en Vlaanderen heeft een vertegenwoordiger in het Europese RAN-netwerk.

In artikel 2 van het voorontwerp geven de auteurs een duidelijke definitie van de termen extremisme, gewelddadige radicalisering, schadelijke polarisatie en terrorisme. Tot nu toe werd de term ‘negatieve polarisatie’ gebruikt, maar de ‘correcte’ term blijkt ‘schadelijke polarisatie’ te zijn. Wat betreft ‘terrorisme’ houdt men zich aan de definitie die voorkomt in de wet van 30 november 1998 houdende de regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. We moeten ‘gewelddadige radicalisering voorkomen via de bestrijding van schadelijke polarisatie in de samenleving’, luidt het in artikel 3. In de Memorie van Toelichting bij het voorontwerp van decreet heeft men het over ‘een zorgwekkende radicalisering van steeds jongere mensen en een aversie van de overheid en het establishment’.

Samenwerking

De lokale besturen (gemeenten en steden) vervullen een centrale rol in het preventiebeleid. Er bestaan nu reeds Lokale Integrale Veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC R). Daarin zitten vertegenwoordigers van onder andere de gemeentebesturen, politie, jeugdorganisaties. Die LIVC R zijn het enige beleidsonderdeel dat tot nu toe wettelijk geregeld was, vandaar dit nieuwe toekomstige decreet. Op 24 mei 2022 maakten 269 van de 300 Vlaamse gemeenten deel uit van zo’n LIVC R.

Men werkt ook samen met partnerorganisaties op lokaal en op Vlaams niveau. Organisaties waar men tot nu toe op Vlaams niveau mee samenwerkt zijn de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Wij-zij, het Hannah Arendt Instituut, en het Vlaams Vredesinstituut.

Er gaat in het voorontwerp van decreet ook veel aandacht naar wetenschappelijk onderzoek, uit te schrijven via overheidsopdrachten aan universiteiten en hogescholen. Daarbij kan men zich toch de vraag stellen of het bestaande, uitgebreide Vlaamse en Belgische onderzoek dan onvoldoende is, en waarom ze nergens verwijzen naar de expertise en analyses van onze buurlanden.