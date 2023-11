Gunter Pauli: pionier van de duurzaamheid

Het nieuwe 'Vlerick Sustainability Centre' opent morgen. Hoofdspreker bij de opening is ecomodernist Gunter Pauli, auteur van de bestseller Blauwe Economie. Een werk dat al in 55 talen is vertaald en er komen er nog. Pauli is een merkwaardig man. De groene revolutie kent twee hoofdstromen: de grootste is de linkse, en richt zich tegen de vrije economie. De kleinste is het ecomodernisme. Pauli's Blauwe Economie is geworteld in de biologie, meer bepaald in de kennis van bacteriën, weekdieren, reptielen…

De groene revolutie kent twee hoofdstromen: de grootste is de linkse, en richt zich tegen de vrije economie. De kleinste is het ecomodernisme. Pauli’s Blauwe Economie is geworteld in de biologie, meer bepaald in de kennis van bacteriën, weekdieren, reptielen en meer. Daaruit haalt hij oplossingen voor een beter milieu. Denk aan het kweken van paddenstoelen op pulp uit de koffiebonenteelt, het gebruik van slachtafval in de wormenteelt en het opvangen van waterdamp op de wijze van de Namibische woestijnkever.

Het boek verscheen in 2012 en voor de eerste Nederlandstalige editie sprokkelde Pauli voorbeelden uit de Lage Landen. Zo heeft hij het onder meer over het oppompen van het warme water in de ondergelopen mijngangen in de beide Limburgen als natuurlijke bron voor stadsverwarming.

Club van Rome

Blauwe Economie draagt als boventitel ‘Rapport aan de Club van Rome’, want Pauli is al 40 jaar verbonden met dat genootschap van de Italiaanse ondernemer en stichter Aurelio Peccei. De club heeft een historische sleutelrol gespeeld in de milieudiscussie.

Toch is maar bitter weinig van de donkere voorspellingen werkelijkheid geworden. Pauli ziet dat ook. ‘De huidige club’, zegt hij, ‘is een praatbarak die herhaalt wat in 1972 al werd geschreven: het is crisis en het einde is nabij.’

Wereldburger

Gunter Pauli kent weinig navolging in Vlaanderen. De vinnige zestiger-met-talenknobbel is een wereldburger. Pendelen tussen Antwerpen, Genk, Rome, Taipeh, Tokio, Kaapstad, Djakarta, Rio, Los Angeles en Ljubljana doet hij sinds zijn jaren bij de Antwerpse jezuïeten. Honderd dagen per jaar. Zijn stijl botst met de geaardheid van flink wat Vlamingen die hem een dikke nek vinden.

Pauli heeft verre Zweedse wortels, maar komt uit een radicaal-Vlaamse wieg en was in de vroege jaren negentig in Antwerpen de geconsacreerde opvolger van VU-ster Hugo Schiltz. Dat werd zelfs aangekondigd met een show met laserstralen (toen hypermodern en exotisch) op de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, maar Pauli koos uiteindelijk niet voor de Belgische politiek. Wel voor internationaal denken, spreken, schrijven en handelen. Zijn adressenboekje is een schatkamer.

Pionier

Pauli verrast ook. Zo schreef hij tussen 2013 en 2023 Gunter’s Fables: 365 verhalen voor schoolkinderen in 10 delen. In het Hindi en in het Tamil zijn de fabels integraal gepubliceerd. In andere talen verschenen er bloemlezingen.

Gunter Pauli was ook de eerste baas van Ecover, een pionier in ecologische schoonmaakmiddelen. Vandaag is hij voorzitter van Novamont (met een omzet van 500 miljoen euro), een innovator in bioplastics met maar liefst 1.500 octrooien, vijf fabrieken en twee onderzoekscentra. Hij is ook ondervoorzitter van Angus Investment Holding in Singapore, bestuurder bij Oceanor (Frankrijk) en in verschillende rollen betrokken bij starters en universiteiten.

Pauli’s aangenomen dochter Chido huwde in de lente met Koen Vanmechelen van LaBiomista in Genk. Vanmechelen is kunstenaar, vernieuwer en al ecologist toen dat woord nog moest worden uitgevonden. Bij Zwartberg innoveert hij met kippen, groen en een beter bestaan.