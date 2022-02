Wat te onthouden van het weekeinde? Voetbal in tijden van oorlog

Ondanks de chaotische oorlogstijden waarin we momenteel leven, stond het voetballeven niet stil. Hier volgt een overzicht.

Ploeg van de week

Club Brugge, dat Antwerp een flinke draai om de oren gaf (4-1).

Speler van de week

Philippe Rommens, onze landgenoot die het winnende doelpunt maakte voor het bescheiden Go Ahead Eagles tegen het machtige Ajax.

België

Voetbal in tijden van oorlog. Zappen van Eleven naar CNN en terug. Op vele Europese velden werd steun betuigd aan het Oekraïense volk. Het blijft echter wachten op een reactie van de Fifa. Zweden, Tsjechië en Polen weigeren in de WK-play-offs tegen Rusland te voetballen en de Wereldvoetbalbond lijkt van het wereldkampioenschap (WK) in Qatar de speeltuin van de foute landen te willen maken. Gisteren liet Zürich (of is het Doha intussen waar voorzitter Infantino woont) weten dat er moet gespeeld worden. De Zwitserse ijdeltuit wil er echt voor zorgen dat het WK in Qatar geboycot wordt.

Prompt liet Engeland gisteravond weten ook niet meer te willen voetballen tegen Rusland. Het lijkt ook ondenkbaar dat de sponsors opnieuw op hun handen blijven zitten. Dat zou vooral in Amerika (Coca Cola, McDonald) wel heel slecht vallen.

Hoe dan ook, het vele geel en blauw langs de Europese voetbalvelden had niets te maken met Union, dat voor de tweede keer op rij in het Dudenpark averij opliep. Na het verlies tegen STVV twee weken terug werd gelijkgespeeld tegen Eupen (0-0). Zonder het geschorste aanvalsduo Undav-Vanzeir misten de Brusselaars de branie en de finesse om te scoren. Daardoor krimpt de voorsprong op de nummer twee in de stand tot zeven punten.

Die nummer twee is Club Brugge, dat voor het eerst in maanden weer fris van de lever voetbalde en Antwerp liet spartelen. Drie van de vier goals kwamen van de voeten van drie nieuwkomers: Odoi, Adamyan en Olsen. De vierde treffer kwam op naam van Hans Vanaken, die een strafschop omzette. De Limburger kwam ook negatief in beeld en had een rode kaart verdiend.

Antwerp was nochtans op voorsprong gekomen nadat doelman Mignolet, verblind door de zon, een simpel plukballetje als een hete aardappel liet vallen. Acht minuten later was de 0-1 voorsprong echter al omgezet in een 2-1 voorsprong. De Great Old bleef flink beneden de verwachtingen en lijkt door de mand te vallen als titelkandidaat. Het telt nu elf punten minder dan Union en dus vier dan Club.

Deze competitie ziet er echter elke week anders uit, dus wie weet. Antwerp moet echter vooral achter zich beginnen kijken. Anderlecht, dat bij OH Leuven na een aangename partij op 0-0 bleef steken, nadert tot op één punt en ook AA Gent is in aantocht. De Buffalo’s volgen op vier punten van Antwerp en dus slechts drie van Anderlecht. En dat met nog vijf wedstrijden in de reguliere competitie.

AA Gent won gisteravond op Standard, na een bewogen wedstrijd. Twee Gentse goals werden vanwege buitenspel afgekeurd en aanvoerder Odjidja werd al voor de rust uitgesloten. Een rode kaart waar weer heel wat om te doen was. De scheidsrechters hebben duidelijk andere richtlijnen dan de visie van veel waarnemers. Als liefhebber van lekker voetbal heb ik een hekel aan lijf-aan-lijf-gevechten en sta aan de kant van de refs. Je moet voorzichtig zijn op het veld – zoals in het verkeer – en niet op het been van een tegenstander gaan staan. Ook mag er van mij wat strenger opgetreden worden tegen wapperende handjes. Iemand met de hand in het gezicht slaan of zelfs raken, mag, neen moet rood zijn. Wie sportief is, doet dit niet.

Overigens konden we dit weekeinde vaststellen dat het droevig gestemd is met de spelregelkennis van sommige analisten. Gilles De Bilde probeerde in Leuven de buitenspelregel te vernieuwen, maar tot nader is dit de bevoegdheid van de International Football Association Board.

Nog dit over AA Gent: het won alsnog (0-1) door een kolossale blunder in de slotminuten van doelman Bodart. Zijn tweede op korte tijd. En dat terwijl de Rouches dringend punten nodig hebben. De spelers rennen zich rot, maar de ploeg mist kwaliteit. Een tweede trainerswissel lijkt op komst. En de gebeurtenissen in Oekraïne zijn nog meer somber nieuws. De club verkopen aan een Rus, zoals de plannen blijkbaar waren, is momenteel not done. Woensdag de inhaalmatch winnen tegen Beerschot lijkt een must. Het komt de Luikenaars goed uit dat de paarse club van Antwerpen vrijdag wenkende winst tegen Charleroi weggaf: van 2-1 naar 2-3. En dat Zulte Waregem gisteren Seraing dieper in de problemen duwde (1-0).

Europa

*In Engeland won Liverpool de League Cup (de tweede bekercompetitie). Het versloeg Chelsea na 21 strafschoppen: 11-10. De invallers Lukaku en Origi troffen allebei raak. Alleen doelman Kepa miste. Hij was speciaal ingebracht in de 120ste minuut voor de strafschoppenserie.

Geen beker dit keer voor Roman Abramovich, de Russische oligarch, die negentien jaar geleden Chelsea van de financiële ondergang redde en naar de Europese top leidde met het geld dat hij vooral verdiende in de periode dat Boris Yeltsin de plak zwaaide over Rusland.

Zaterdag liet Abramovich weten dat hij het bestuur van de club overdraagt aan de Chelsea Foundation, nadat parlementsleden opgeroepen hadden hem de club te ontnemen. Zijn protégé Marina Granovskaia zal de club echter blijven leiden en velen zagen er een schijnmanoeuvre in.

Sam Wallace, de chief football writer van The Telegraph, is desondanks van oordeel dat niets meer hetzelfde zal zijn voor Abramovich en Chelsea na de inval in Oekraïne. The Mail on Sunday sprak er schande van dat de Russische oligarch in zijn communiqué zaterdag met geen woord zijn spijt uitdrukte over de oorlog die was in gang gezet of afstand nam van zijn maatje Poetin. Zelfs Thomas Tüchel, de coach van Chelsea, besefte dat de club en al wie er bij betrokken is vanaf nu anders zal bekeken worden.

Minstens even misselijkmakend was de vertoning op Everton, waar Manchester City zich net als de thuisploeg in een Oekraëinse vlag wentelde. Wat een hypocrisie! Uren voordien had clubvoorzitter sjeik Mansour, de vice-eerste minister van de Emiraten, mee beslist dat zijn land zich zou onthouden bij de VN-resolutie die de Russische inval veroordeelde.

Ach, er werd ook nog gewoon gevoetbald op de Britse eilanden. Man City won moeizaam dankzij een late goal (0-1). Tot overmaat van ramp kreeg de thuisploeg in die fase niet de penalty die het verdiende.

Gelukkig was er ook nog opbeurend nieuws over het Kanaal. Na 259 dagen is Christian Eriksen weer voetballer. Hij viel in voor Brentford tegen Newcastle (0-2), de nieuwste foute club.

*PSG, ook al zo’n sportief misbaksel, had een weergaloze Mbappé nodig om van hekkensluiter Saint-Etienne te winnen (3-1). Philippe Clement verloor met Monaco van Stade Reims. Het team gaf in de slotminuten een voorsprong weg (1-2).

*Real Madrid won met het kleinste verschil bij Rayo Vallecano (0-1, Benzema). Hazard keek weer anderhalf uur gespannen toe. Atletico Madrid haalde het van Celta de Vigo (2-0) en Barcelona versloeg Athletic Bilbao (4-0). FC Sevilla won de derby tegen Real Betis (2-1) en blijft tweede op zes punten. Betis is derde op veertien punten al.

*De Milanese clubs hielden zich vrijdag in evenwicht. Milan speelde gelijk tegen Udinese (1-1), Inter scoorde niet bij Genoa (0-0). Napoli komt naast Milan op kop na winst bij Lazio (1-2).

*Bayern München won zuinig van Eintracht Fankfurt (1-0) en ziet zijn marge weer wat groeien. Borussia Dortmund kwam in Augsburg immers niet verder dan 1-1 (doelpunt Thorgan Hazard).