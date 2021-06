Maandag regende het de hele dag. ’s Avonds eindelijk droog, met de hond naar het park. Een energiek exemplaar, goed als hij nog even kon rennen. Jammer dat het Nederlandse elftal op dat moment speelde. Zonder baasjes geen andere honden.

Kwam toch nog een andere uitlater tegen. ‘U houdt ook niet van voetbal?’ Ze wist niet eens dat het op dat moment op tv was. Gelukkig, ze bestaan nog.

Taboe: niet van voetbal houden

De zomer voor het eindexamen stond in een krant of tijdschrift dat een derde tot de helft van de bevolking niks met voetbal heeft. Dus ik was niet de enige! Mei, eindexamen Nederlands, opstel. Tussen de keuzemogelijkheden een vrije opdracht. Geen omschrijving, enkel een titel: ‘Voetbal? Geen bal aan!’

Mijn opstel begon met wat ik de zomer daarvoor las. En mijn verbazing daarover, want iedere twee jaar, als het Europees of wereldkampioenschap voetbal is, wordt wekenlang gedaan alsof IEDEREEN dolenthousiast is. Uit sociaal lijfbehoud kun je maar beter niet laten merken dat het jou niks doet.

Nee, ik had geen hekel aan voetbal. Het gen dat maakt dat je je ervoor interesseert bezit ik alleen niet. Geen probleem, zou je denken. Ieder zijn vrijetijdsbesteding. De een doet dit, de ander geniet van iets anders, ieder zijn ding. Niet als het om voetbal gaat. Dat moet en dat zal je leuk vinden! Of je nu wilt of niet! Dat er ook andere sporten zijn, doet er niet toe. Voetbal hoor je leuk te vinden!

Meeleven met Oranje

In mijn opstel benadrukte ik dat anderen van voetbal mochten genieten. Ben het type niet-roker dat voor bezoek een asbak in huis heeft. Maar mocht het ook omgekeerd, dat anderen je er niet op aankeken als je geen voetbal keek?

Het probleem zat niet in het uitzenden van voetbal op tv, maar in de vanzelfsprekendheid dat de programma’s ervoor en erna ook in het teken van voetbal stonden. Dat alle media meeleefden met Oranje. Dat er op de andere zenders nauwelijks wat te zien was, omdat toch iedereen voetbal keek. Drie of vier weken duren dan lang. Slotzin: ‘Is het voetbal eindelijk afgelopen, ben je er voor twee jaar vanaf… Beginnen de Olympische Spelen!’

Kerstperiode

Net als de aanloop naar Kerst. Andere feestdagen, daar merk je doorgaans pas wat van op de dag zelf. Heb je daar wat mee, dan geniet je ervan. En anders heb je tenminste een extra vrije dag. Niet met Kerst. De Sint is nog niet terug naar Spanje of de kerstperiode begint. Media besteden er aandacht aan. Op de radio hoor je alvast de kerstnummers. De winkelstraten versierd. Zou dat pas rond 20 december beginnen, geen probleem. Maar het begint zo vroeg, dat ik het al zat bent voordat het eindelijk Kerst is.

Is het eenmaal Kerst, dan is er geen ontkomen aan. Alle programma’s op radio en tv zijn gewijzigd. Je kunt niet spontaan langsgaan bij mensen, want iedereen heeft familiebezoek gepland. De horeca is dicht of volgeboekt. Het verschil met voetbal: voor Kerst voel ik wel wat. De overeenkomst: je mag er niet van genieten, nee, je móet! Waardoor Kerst mij gemengde gevoelens bezorgt. Als rond middernacht, 26 december overgaat in 27 december, ben ik opgelucht. Het zit er weer op. Maar sportliefhebber zal ik nooit worden. Toch kijk ik soms sport op tv. Dan is het uit vrije wil. Geen maatschappelijke dwang.

Gemeenteraad Antwerpen

Afgelopen maandag waren er in huize De Jonge wat woorden gevallen. De ander bleek de wedstrijd van het Nederlands elftal in zijn geheel te willen zien. Anders volgt die geen voetbal, maar tijdens het EK of het WK moeten de wedstrijden van het nationale elftal opeens bekeken worden. Al erg genoeg dat je buitenshuis wekenlang moet veinzen dat je meeleeft omdat je anders niet meetelt, maar in eigen huis? Dat was de andere reden om de hond uit te laten. In het park drong tot me door dat nu openlijk zichtbaar was dat ik geen voetbal keek. Schrale troost: als iedereen voor de buis zit, zien ze mij niet lopen. Gelukkig, toch nog een andere wandelaar…

Al wandelende schoot mij te binnen dat die avond in Antwerpen een extra gemeenteraadsvergadering was ingelast, vanwege de PFOS in Zwijndrecht. Ernstige zaak, extra vergadering waard. Betrapte me op de gedachte dat Antwerpse gemeenteraadsleden een geldig excuus hebben om niet naar de wedstrijd van het Belgische elftal te kijken…

Mertens en Van Rooy

Uit nieuwsgierigheid bezocht ik de website van de gemeente Antwerpen. Normaal beginnen raadsvergaderingen om 19.30, deze avond om 21.05 u. Dus precies tijdens de wedstrijd. Wat vinden de raadsleden die wel van voetbal houden van de collega die de spoedvergadering aanvroeg?

Benieuwd of iemand stiekem via mobiel of tablet stiekem de wedstrijd van de Rode Duivels volgde. De bijdragen van Peter Mertens (PVDA) en Sam Van Rooy (Vlaams Belang) zijn dikwijls langdurig, en eentonig. Dan is het geen plichtsverzuim, maar noodzakelijk om wakker te blijven.