Volg het geld

‘De farmalobby draait overuren in de politieke arena. Want politici zijn onmisbare schakels om een medicijn snel op de markt te kunnen brengen.’

‘Als we de mensen angst aanjagen, dan nemen ze het vaccin wel.’

Deze uitspraken komen uit de Franse TF1 documentaire De Farma-methode (2015), die zes jaar geleden ook werd uitgezonden door Zembla, het documentaireprogramma van de BNN-VARA in Nederland. In tempore non suspectu als het ware, want tegenwoordig zou je met zo’n documentaire niet meer wegkomen op bij de mainstream media, wegens veel te kritisch of verdacht van complottheorieën.

Gardasil

Eén van de voorbeelden van farmazwendel die de documentaire aanhaalt is die van het Gardasil vaccin, dat massaal werd gehyped als de oplossing tegen baarmoederhalskanker. De Amerikaanse hoogleraar gynaecologie Dr. Harper van de Louisville University maakte zich zorgen over de grootschalig introductie van dit vaccin. Ze werkte in het begin mee aan de klinische onderzoeken naar het vaccin en was enthousiast over de eerste onderzoeksresultaten. Maar ze raakt meer en meer bezorgd als Merck harde claims doet over de effectiviteit van het Gardasil vaccin, om het wereldwijd te kunnen verkopen.

Volgens Harper was het wetenschappelijk nog steeds niet bewezen hoe effectief het middel was en wat de mogelijke bijwerkingen waren. Er werd namelijk een te kleine groep patiënten gevolgd. Hierdoor is het niet mogelijk om op een betrouwbare manier te meten of er bijwerkingen optreden op lange termijn. Vooral omdat de doelgroep voor het vaccin jonge meisjes zijn, voor ze seksueel actief worden, zijn langetermijneffecten belangrijk.

Maar het is een wereldwijde markt voor de fabrikant die miljarden opbrengt en efficiënt of niet en langetermijneffecten of niet: Merck drukt door en de lobbymachine bewerkt de regeringen aller landen die het opnemen in hun vaccinaanbevelingen. Dokter Harper schrikt als ze de marketingstrategie hoort van Merck: ‘Angst. We moeten de mensen angst aanjagen!’

Spanje protesteerde

Ook in Spanje vonden honderden Spaanse wetenschappers het een onbegrijpelijke beslissing en protesteerden tegen het uitrollen van de ondoordachte vaccinatie voor jonge meisjes, vooral omdat baarmoederhalskanker in Spanje eigenlijk geen groot probleem is. Ze publiceren in El Pais een brandbrief tegen het beleid, maar dat helpt niet. Hoogleraar Hernandez-Aguado was van 2008 tot 2011 directeur-generaal van het Spaanse ministerie van Volksgezondheid en zag van dichtbij hoe de farmaceuten invloed uitoefenen op de Spaanse overheid: ‘Wie bepaalt de wetenschappelijke agenda? De farmaceutische industrie. Dat constateerde ik bij het ministerie. Alle pionnen waren al bij voorbaat op hun plaats gezet.’

Wetenschappers die die belangen niet dienen worden omgekocht met beurzen en wie dat niet wil wordt in diskrediet gebracht. Een systeem dat Merck, Sharpe en Dohme (MSD) al gebruikte om kritische stemmen over hun pijnstiller Vioxx te smoren – ze hielden zelfs mooi Excel-tabellen bij van wie ze hadden gekocht (‘geneutraliseerd’) en wie niet wilde meewerken (gediscrediteerd).

In 2004 moest Merck door de groeiende bewijslast Vioxx van de markt halen. Volgens de FDA stierven er meer dan 139 000 Amerikanen aan hartproblemen als gevolg van het nemen van Vioxx.

Parallelle wereld

Het kost niet bijzonder veel moeite om de paralellen te zien met de huidige coronacrisis en waarom er door de politiek en de gesponsorde wetenschappers (elke dag op uw tv!) al snel alleen maar op het nageltje van vaccins werd geklopt. Alle gezonde mensen behandelen, inclusief kinderen, is immers niet meer of niet minder een licentie om geld te drukken.

Zeker in het geval van het vaccin van Pfizer dat nu aan een ongelofelijke 19,50 euro per stuk wordt gesleten aan de EU. Het is het enige product dat duurder wordt naarmate je er meer van koopt. De beloofde effectiviteit van 90% bleek al snel af te kalven naar 30% en dus moeten er boosters à volonté komen, mede omdat de Europese koelkasten vol zitten en die dingen dus in armen moeten gaan. Dat de nieuwe omikronvariant volgens de laatste gegevens minder ernstig ziek lijkt te maken en dat Covid19 intussen endemisch is, doet er blijkbaar niet toe: wetenschap is alleen interessant als het belangen dient.

Complotdenken?

De EU heeft dit jaar 4,6 miljard (jaja) vaccindoses besteld. Voor 340 miljoen volwassen Europeanen. Bij die bestelling wist de EU namelijk al dat er heel veel dosissen nodig zijn tot 2023. Vandaar dat er ook kinderarmen nodig waren. Op 16 september 2021 startte de Europese Ombudsman een onderzoek naar de sms-berichten die dienaangaande heen en weer gingen tussen Ursula von der Leyen en Pfizer/BionTech en die ze niet wil vrijgeven.

De ontwikkelaar van het Pfizer vaccin, het Duitse Biontech, rijgde tot 2020 de verliezen aan elkaar. In het eerste en tweede kwartaal van dit jaar maakte het meteen 4,4 miljard (!) euro winst.

Wat een geluk voor Bill Gates die net op het einde van 2019 met kapitaal in BionTech stapte en alweer toevallig de jackpot won. Gates zit via zichzelf, zijn foundation en zijn vaccin-vehikel GAVI ook drie keer in het WHO. Je weet wel, de club die het wereldwijde vaccinatieprogramma promoot. Vijf jaar geleden stelde men zich daar nog vragen over op de nationale tv. Wie daar nu iets van zegt wordt weggezet als een vervelende complotdenker.

U kan de documentaire De Farma Methode nog bekijken via YouTube.