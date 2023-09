Nederlandsonkundige topmagistraat op weg naar verlenging mandaat

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel in kortgeding geeft Laurence Massart gelijk in haar procedure voor de verlenging van haar mandaat als voorzitter van het hof van beroep van Brussel. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) besliste in juni om haar niet te herbenoemen en een sollicitatieprocedure te openen voor deze functie. Massart spreekt als voorzitter van een tweetalig tribunaal geen Nederlands, en hoeft dat ook niet volgens de letter van de wet. Wisselend taalstatuut Massart werd…

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel in kortgeding geeft Laurence Massart gelijk in haar procedure voor de verlenging van haar mandaat als voorzitter van het hof van beroep van Brussel. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) besliste in juni om haar niet te herbenoemen en een sollicitatieprocedure te openen voor deze functie. Massart spreekt als voorzitter van een tweetalig tribunaal geen Nederlands, en hoeft dat ook niet volgens de letter van de wet.

Wisselend taalstatuut

Massart werd in 2019 benoemd door de toenmalige minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Tot 2019 was de Franstalige Luc Maes voorzitter van dit tribunaal. Massarts aanstelling was in strijd met het gebruik om alternerend een Vlaamse en een Franstalige eerste voorzitter te benoemen in het Brusselse hof. Volgens de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van talen in gerechtszaken moeten de opeenvolgende eerste voorzitters van het hof van beroep en het arbeidshof van Brussel immers behoren tot een verschillend taalstelsel.

Toen Geens in juni 2018 besliste Maes’ plaats van eerste voorzitter van het hof van beroep van Brussel in het Belgisch Staatsblad vacant te verklaren voor kandidaten met een Franstalig rechtsdiploma, was er enige consternatie. Uitgerekend eerste voorzitter Maes schreef aan de minister dat hij ‘met verbijstering’ kennis had genomen van dit bericht. Hij vroeg uitdrukkelijk om deze beslissing terug te nemen.

Omdat Maes vervroegd afstand nam van zijn mandaat, was volgens een bepaalde lezing van de wet zijn opvolging door een eveneens Franstalige magistraat echter wel mogelijk. In januari 2019 benoemde Geens Massart als eerste voorzitter. Hij zei in het parlement dat zij zich voor de Hoge Raad van Justitie had geëngageerd om Nederlands te leren.

Raad van State

Massarts benoeming werd door een Vlaamse magistraat aangevochten voor de Raad van State. Hij kreeg hiervoor een positief advies van de auditeur van de Raad van State. Door een procedurefout werd de aanklager, ondanks dit advies, in het ongelijk gesteld. De benoeming van Massart tot 2024 jaar was dus definitief.

Maar Van Quickenborne weigerde haar te herbenoemen en startte een sollicitatieprocedure voor haar functie. Massart vocht de niet-verlenging aan voor de Raad van State. Ze vroeg aan de rechtbank van eerste aanleg van Brussel in afwachting van een uitspraak de opschorting van de sollicitatieprocedure. Ze kreeg op 22 september dus gelijk van deze rechtbank. Het kabinet wenst niet te reageren over de inhoud van de uitspraak, maar wijst erop dat de procedure nog volop loopt.

PS-steun

Ook moet de minister volgens de rechtbank ‘het verlengingsverzoek doorgeven aan de bevoegde autoriteit’, zo meldt de woordvoerder van het tribunaal aan de redactie. Met andere woorden: de Hoge Raad voor de Justitie moet zich over dit dossier uitspreken. Meer bepaald zal de Franstalige benoemingscommissie zich over de verlenging van het mandaat van Massart moeten buigen. Voorzitter Massart geniet volgens onze bronnen de steun van de PS voor de verlenging van haar mandaat. Die partij benoemt ook een aantal leden van de Hoge Raad.

In tegenstelling tot de aankondiging in het parlement is Massart nog altijd niet in staat om Nederlands te spreken, noch naar behoren te begrijpen. Dat maakte het zeer moeilijk om het hof ordentelijk te managen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde België onlangs omdat het geen eerlijke procesvoering kon garanderen, verwijzend naar de gerechtelijke achterstand van het Hof van Beroep van Brussel.