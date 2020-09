‘Vote smart’ van Navalny werkt in Siberië

Volgens Russische media hebben Poetingetrouwen ruime overwinningen geboekt tijdens de regionale verkiezingen van afgelopen zondag. In de regio rondom Sint-Petersburg, Perm en Sebastopol (Krim) en in twee districten van Moskou zouden kandidaten van Poetins Verenigd Rusland op winst staan. Succes in Tomsk In Siberië, waar Aleksej Navalny en het Fonds tegen Corruptie (FBK) in aanloop naar de regionale verkiezingen zeer actief waren, zien de resultaten er anders uit. Vlak voor Navalny’s vergiftiging maakte het FBK-team een uitgebreide reportage over de…

Volgens Russische media hebben Poetingetrouwen ruime overwinningen geboekt tijdens de regionale verkiezingen van afgelopen zondag. In de regio rondom Sint-Petersburg, Perm en Sebastopol (Krim) en in twee districten van Moskou zouden kandidaten van Poetins Verenigd Rusland op winst staan.

Succes in Tomsk

In Siberië, waar Aleksej Navalny en het Fonds tegen Corruptie (FBK) in aanloop naar de regionale verkiezingen zeer actief waren, zien de resultaten er anders uit. Vlak voor Navalny’s vergiftiging maakte het FBK-team een uitgebreide reportage over de corrupte structuren rondom de clan van Vladimir Reznikov, de voornaamste vertegenwoordiger van Verenigd Rusland in Tomsk. In de uitzending berichtte Navalny over de plaatselijke energiemaatschappij waarvan multimiljonair Reznikov directeur en sinds kort eigenaar is geworden. Een groot aantal bedrijven in de plaatselijke energiesector worden geleid door Reznikov, zijn zonen, kleinzoon en een handvol getrouwen. Allen stelden ze zich namens Verenigd Rusland kandidaat voor de stedelijke doema.

Navalny plaatste met zijn project vote smart de onafhankelijke kandidaten Ksenija Fadejeva en Andrej Fatejev in de schijnwerpers. Bij vote smart kan de kiezer zijn adres van registratie invoeren. Dan wordt voor dat adres de onafhankelijke oppositiekandidaat weergegeven die de meeste kans op succes heeft. Ook kunnen zich via het project verkiezingswaarnemers laten registreren.

Fadejeva en Fatejev werden afgelopen zondag inderdaad voor respectievelijk het vierde en het elfde district in de doema van Tomsk gekozen. Opvallend is dat Verenigd Rusland in Tomsk in vergelijking met vijf jaar geleden 17 zetels moet inleveren en de onafhankelijke volksvertegenwoordigers met 19 van 27 veruit de sterkste kracht in de stedelijke doema zijn geworden.

Slechte verliezers in Novosibirsk

Op zondagmorgen schreef Sergej Bojko, plaatselijk leider van Navalny’s FBK in Novosibirsk, op Twitter: ‘Het is ochtend. De maffia gaat slapen en de vreedzame burgers staan op. Vandaag gaan we beslissen hoe we de maffia uit onze stad krijgen.’ Na een nek-aan-nekrace kreeg Bojko uiteindelijk een zetel in het stadscomité. De volgende dag echter bleken de autoriteiten slechte verliezers. Op maandag werd er in de flat van Bojko en op het FBK-kantoor een huiszoeking uitgevoerd door de politie. Daarbij werden notebooks, mobiele telefoons, harde schijven, bankpassen en smartwatches in beslag genomen.

In het district van Novosibirsk waar de onafhankelijke kandidaat en student Vjatsjeslav Jakimenko volgens exitpolls op een ruime meerderheid stond, mochten soldaten uit de plaatselijke kazerne eveneens stemmen. Nochtans hebben ze daar geen recht op, aangezien ze niet als inwoner van Novosibirsk staan geregistreerd. Op de stembiljetten van de soldaten zou zonder uitzondering Verenigd Rusland zijn aangekruist.

Een onafhankelijk waarnemer die hierop samen met Jakimenko opmerkzaam maakte, werd uit het stemlokaal verwijderd. Op de video die de waarnemer maakte, is te zien dat kartonnen dozen met stembiljetten in een bliksemactie door de politie van het stemlokaal naar het archief worden gedragen. Jakimenko zou elf stemmen minder hebben gekregen dan zijn tegenstander van Verenigd Rusland. Niettemin brachten zelfs de officiële resultaten nog een kleine genoegdoening voor het FBK, aangezien slechts 22 van de 50 afgevaardigden van Verenigd Rusland zijn.

Open Russia

De organisatie Open Russia, opgericht en gefinancierd door ex-oligarch Michail Chodorkovski, laat weten dat er 60 zetels zijn gewonnen door haar kandidaten in de verschillende besturen in de regio’s. De organisatie die strijdt voor eerlijke verkiezingen werd in 2018 officieel verboden. De website is in Rusland geblokkeerd. Chodorkovski en andere oppositionele krachten leverden eerder al kritiek op de verlengde duur van drie dagen om te mogen stemmen. Eveneens zouden ‘mobiele stemlokalen’ en huis-aan-huisbezoeken fraude erg gemakkelijk maken.

Tevreden

Dmitri Medvedev, partijvoorzitter van Verenigd Rusland, vindt dat zijn partij het niet slecht heeft gedaan. ‘Onze partij heeft een groot belang bij zuivere verkiezingen en een eerlijke concurrentiestrijd waar absoluut niets op aan te merken is,’ voegde Medvedev er tijdens de partijbijeenkomst op zondag aan toe.