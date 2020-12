Vrij denken aan de VUB? Jong N-VA niet erkend als studentenvereniging

Maandagavond besloot de Studentenraad van de Vrije Universiteit Brussel de aanvraag voor erkenning van studentenvereniging Jong N-VA VUB niet te honoreren. Ondanks een — volgens Arno Van de Bruaene, voorzitter van Jong N-VA VUB — sluitend dossier met neerlegging van goed uitgewerkte statuten, werd de erkenningsaanvraag verworpen. Na een mondelinge toelichting draaide de stemming uit op zeven voor tegen tien tegen. Geen politiek of ideologisch orgaan Lisa Jongmans, voorzitter van de Studentenraad aan de VUB, ligt de beslissing toe. 'We…

Maandagavond besloot de Studentenraad van de Vrije Universiteit Brussel de aanvraag voor erkenning van studentenvereniging Jong N-VA VUB niet te honoreren. Ondanks een — volgens Arno Van de Bruaene, voorzitter van Jong N-VA VUB — sluitend dossier met neerlegging van goed uitgewerkte statuten, werd de erkenningsaanvraag verworpen. Na een mondelinge toelichting draaide de stemming uit op zeven voor tegen tien tegen.

Geen politiek of ideologisch orgaan

Lisa Jongmans, voorzitter van de Studentenraad aan de VUB, ligt de beslissing toe. ‘We hebben twee organen die een advies geven bij de aanvraag voor de erkenning van een nieuwe studentenvereniging op de campus. Dat zijn het overkoepelend studentenorgaan Brussel Studentengenootschap (BSG) en de studiekring Vrij Onderzoek (VO). Het advies van VO was positief. Het BSG bleef neutraal. Het gaf dus noch een positief, noch een negatief advies, maar benadrukte wél dat de leden van de studentenraad het dossier op zijn merites moest beoordelen. Los van welke politieke ideologie ook. Wij zijn als Studentenraad ook geen politiek of ideologisch geïnspireerd orgaan. Ik heb — als voorzitter — dat standpunt ook benadrukt: laat geen ideologie meespelen bij de beslissing.’

Struikelblok sociale media

‘Het probleem dat volgens mij de stemming negatief heeft doen uitvallen, kwam naar boven tijdens de mondelinge toelichting. Een van de bestuursleden heeft in het verleden een aantal aanstootgevende en controversiële posts geplaatst op sociale media. Ik ga hierover niet in detail treden. Het is helemaal niet de bedoeling om een heksenjacht te organiseren of die persoon te wraken. Maar uit de toelichting bleek voor bepaalde leden van de Studentenraad te weinig dat Jong N-VA VUB concreet de eigen regels uit de statuten in de praktijk kon brengen.’

‘Als startende vereniging kies je wie er in je bestuur zit’, stelt Jongmans. Jong N-VA VUB neemt in de statuten een duidelijk standpunt in tegen discriminatie en haatdragende uitspraken, maar in de praktijk blijkt dan dat de vereniging — nog niet — in staat is om dat artikel uit de statuten adequaat om te zetten in acties. In april krijgen ze een herkansing. Wanneer ze dan terugkomen met een concreet plan om hier iets aan te doen, denk ik niet dat er iets de erkenning in de weg staat. We gaan hen daar ook in begeleiden om dit op punt te stellen. De communicatie met Arno verloopt heel goed.’

Ideologie speelt wel mee

Arno Van de Bruaene is teleurgesteld in de afloop van de stemming. ‘Het is een beetje een zure appel om in te bijten, maar we hadden het wel verwacht. Er wordt verwacht dat je bepaalde waarden en normen hanteert. Eén daarvan is vrij denken, maar bij de Studentenraad is dat soms relatief, omdat velen daarrond een andere opinie hanteren dan wij. Ideologie speelt wel degelijk mee.’

‘Langs de andere kant heb ik mogen vaststellen dat een groot deel van de leden met ons meedacht en een aantal constructieve opmerkingen maakte. Anderen focusten zich dan weer enorm op sociale media en memes, met de vraag of we intern zaken zouden verspreiden rond kleurlingen en genderinclusie. Die zaken werden dan ook gekoppeld aan Schild en Vrienden, waar wij niets mee te maken hebben. Wij willen een heel andere werking opzetten, als Jong N-VA VUB.’

Van de Bruaene blijft toch achter met een wrang gevoel. ‘Ik wil de mensen bedanken die voor ons stemden en met ons hebben meegedacht, maar het is wel jammer dat we werden afgewezen, want we voldeden volgens ons aan alle criteria. We hebben de codex herhaaldelijk geraadpleegd en hebben al de vereiste punten afgecheckt. We stellen ons vragen bij de objectiviteit van de stemming, want we zien dat andere partijgebonden verenigingen wel erkend raken. Voorbeelden zijn legio: Jong Groen, VOLT en Comac, dat gelieerd is aan de PVDA. Het feit dat we een link hadden met onze moederpartij, werd herhaaldelijk aangehaald als een struikelblok. Voor die andere verenigingen geldt dat dan blijkbaar niet.’

Toch goede samenwerking

Van de Bruaene ziet de toekomst wel rooskleurig tegemoet. ‘Meerdere leden van de Studentenraad hebben me al gecontacteerd. De ene om te helpen de statuten op punt te stellen, de andere om de communicatie op te klaren en om te zeggen wat we nog moeten aanpassen om de struikelblokken weg te werken. De voorzitter heeft me ook beloofd de notulen van de vergadering zo snel mogelijk door te spelen zodat we hiermee aan de slag kunnen. Ik ben daar zeer over te spreken. Op zich is de communicatie heel correct verlopen, maar we weten op dit moment nog niet officieel wat nu net de doorslag heeft gegeven. In april gaan we ons opnieuw aanbieden, hopelijk met succes.’

Cancel culture sluipt binnen

Victor Rooseleer, voorzitter van Jong N-VA nationaal, heeft ook bedenkingen bij de gang van zaken. ‘Op dit moment hebben wij afdelingen die actief zijn in Kortrijk, Leuven, Gent en Antwerpen en die daar ook door de universiteiten erkend zijn. Het was dus logisch om op te starten aan de VUB. We hadden positieve adviezen op zak van VO en BSG, maar de Studentenraad heeft de erkenning nu geweigerd. Dat roept vragen op. Wanneer je met de statuten in orde bent, kan je enkel geweigerd worden omdat je ondemocratisch bent of een gevaar betekent op de campus door bijvoorbeeld op te roepen tot geweld. Ik denk toch niet dat die criteria op ons van toepassing zijn.’

‘Wij willen een bijdrage leveren aan de verrijking van het studentenleven, zoals we dat ook in ander studentensteden doen. Voor ons gaat het er om dat we ons ding kunnen doen. Aan de VUB zijn er nog politiek geïnspireerde verenigingen actief: Comac, Jong Socialisten en LVSV (liberaal) zijn er erkend. Voor Jong-N-VA moet er dan toch ook plaats zijn? De VUB voert het vrije denken hoog in het vaandel. Net daarom is dit zo jammer. Je merkt dat de cancel culture vanuit de Angelsaksische wereld komt overwaaien. Wij zijn het oneens met die manier van denken en redeneren. Ik denk dat je aan een universiteit net moet blootgesteld worden aan andere ideeën. Verenigingen met een verschillende achtergrond moeten erkend kunnen worden. Je kan dit niet laten afhangen van het feit of je het eens bent met waar die vereniging voor staat of niet.’