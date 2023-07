Vrijwilliger in Oekraïne: ‘Wagner heeft ons goed geholpen, daar zijn we dankbaar voor’

Arkon is de codenaam van de plaatsvervangende commandant en verantwoordelijke voor ideologisch werk van de kozakkeneenheid ‘Scyth’. Zijn eenheid die aan de kant van het Russische leger vecht, bestaat uit kozakken uit de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk, de Krim en Rusland. De vrijwilligers zijn sinds april 2023 gelegerd bij Soledar. De 42-jarige militair vertelt over zijn zicht op de situatie aan het front, huurlingenleger Wagner, de mars van Prigozjin, de oorlog in de Donbas en de globale strijd tegen moreel…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Arkon is de codenaam van de plaatsvervangende commandant en verantwoordelijke voor ideologisch werk van de kozakkeneenheid ‘Scyth’. Zijn eenheid die aan de kant van het Russische leger vecht, bestaat uit kozakken uit de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk, de Krim en Rusland. De vrijwilligers zijn sinds april 2023 gelegerd bij Soledar. De 42-jarige militair vertelt over zijn zicht op de situatie aan het front, huurlingenleger Wagner, de mars van Prigozjin, de oorlog in de Donbas en de globale strijd tegen moreel verval.

Hoe is de situatie aan het front?

‘Het is momenteel heel zwaar. We verdedigen de posities die eens de flanken van Wagner waren. (Op de achtergrond is een zware ontploffing te horen, red.) U hoort het al, we worden voortdurend beschoten. Wij schieten terug. Het is een duel. Alle mogelijke kalibers worden gebruikt, van kanonkaliber 82, tot houwitsers en tanks. Het is een onophoudelijke stroom. De meest nabijgelegen loopgraven van de vijand zijn op 300 tot 400 meter afstand van onze posities. Ze proberen dagelijks door te breken. Er zijn veel verkennerseenheden. Dat is op het moment de situatie waarin we werken.’

Zijn er nog eenheden van Wagner en werken jullie samen?

‘Wagner ontbreekt momenteel op de posities. Wij hebben hun posities over moeten nemen. We zijn inmiddels al sinds 16 april op deze positie en verdedigen de flanken. De mannen van Wagner hebben ons vroeger goed geholpen. Daar zijn we dankbaar voor. Ze hebben ons veel van hun ervaring doorgegeven. Ze bevoorraadden ons ook met wapens en munitie. Het zijn oprechte strijders. Daar heb ik niets aan toe te voegen.’

Wat is uw persoonlijke mening over de recente mars van Wagner-leider Jevgeni Prigozjin en zijn mannen die op 200 kilometer voor Moskou werd afgebroken?

‘Binnen Wagner bestaat een enorm potentieel aan Russische patriotten met verschillende politieke overtuigingen: monarchisten en socialisten. Er zijn veel Wagner-officieren die niet zijn vergeten wat militaire eer betekent. Wagner is een zeer krachtige legereenheid die dat ook onder bewijs heeft gesteld.’

‘Die mars was een schreeuw van protest, een reactie op dat wat er allemaal was gebeurd in het land. Het was een reactie op de onrechtvaardigheid. Iets waar de Russische ziel nooit voor zal buigen. Maar het was een verkeerd moment. Als de mars tot een einde was gebracht, hadden we nu met een burgeroorlog gezeten. Eerst is het zaak de buitenlandse vijand te verslaan. De binnenlandse vijand wordt met succes bestreden door speciale overheidsorganen.’

Hoe beleefde u 24 februari 2022, de eerste dag van de ‘speciale militaire operatie’?

‘Ik ben al 22 jaar bezig met patriottisch werk. 24 februari 2022 kwam voor mij niet onverwacht. Wij werkten allang aan de strijd voor een nationale soevereiniteit. Na de nederlaag in de koude oorlog in 1993 kwam ons hele land onder een niet-militaire bezetting door de VS en de Angelsaksische wereld te staan. Bovendien hebben westerse geheime diensten alles in het werk gesteld om in Oekraïne chauvinisme en nationalisme aan te wakkeren onder de bevolking. Dat heeft geleid tot de huidige situatie.’

‘De NAVO is heel dichtbij. We horen Roemeens, Pools, Lets en Engels vanaf de posities van de vijand. We begrijpen heel goed tegen wie we vechten. Ook de Russische geheime diensten en de staatsmacht weten dat. Slavische volkeren worden tegen elkaar uitgespeeld. Daarachter zitten katholieken, jezuïeten en Joden, die als vanouds de Angelsaksische macht bepalen.’

In de beginjaren van de Volksrepublieken kwamen kozakkenleiders als Mozgovoj en Drjomov onder vreemde omstandigheden om het leven. Was het daadwerkelijk de Oekraïense geheime dienst die daar volgens de officiële versie achter zat?

‘Mozgovoj, Drjomov, Bednov en nog enkele anderen waren helden die streden voor het ontwaken van de Russische wereld. Ze werden verpletterd door een staatsmachine die eigen doelen vervolgde. Dus nee, ik denk niet dat de Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk is voor de dood van deze helden. Het ging om een groot politiek spel, waarbij ze helaas in de weg stonden.’

Was een volledige onafhankelijkheid van zowel Oekraïne als Rusland niet beter geweest voor de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk?

‘De onafhankelijkheid van Oekraïne was onvermijdelijk. We zullen daarvoor blijven strijden tot het einde. Wat Rusland betreft: De toenmalige idealen van de Russische Lente die leidden tot de oprichting van de Volksrepublieken vormen de basis voor de huidige bevrijdingsoorlog. Het gaat daarbij niet tegen de Oekraïners of de Oekraïense identiteit. Oekraïners zijn onze broeders.’

‘Het gaat tegen de globale vector. Jullie wonen in een westers land waarin alles allang door die vector wordt bepaald. Er is bij jullie geen plaats voor de traditionele verhouding tussen man en vrouw, voor normale gezinnen, voor een gedegen levensontwikkeling. Er is alleen nog plaats voor transgenders, gendergelijkheid en voor alles wat in strijd is met onze opvattingen over moraal. De enige macht die deze bedreiging het hoofd kan bieden zijn objectief gezien Rusland in samenwerking met partnerlanden en de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zelf.’

Heeft u een westers land bezocht?

‘Ja, ik was in Duitsland, in Italië en in Servië. Ik zeg ook dat het om een tendens gaat die heerst bij de regeringen van bepaalde westerse landen. Ik begrijp dat de straten bij jullie niet worden bevolkt door louter travestieten. Maar het proces van moreel verval, van het opzij zetten van traditionele waarden is een lang proces. Dankzij de huidige technologieën wordt dat proces uiteraard versneld. Het is een proces van genocide van volkeren.’

‘Er wordt gestreefd naar een maatschappij waarin zogenaamd alles mag, maar tradities en menselijke waarden aan de kant worden gezet. Daartegen strijden wij. Ik wil eraan toevoegen dat wij geen enkele illusie koesteren over de houding van de meerderheid van de huidige staatsmacht van de Russische Federatie tegenover onze idealen. Toch kent Rusland vanuit zijn geschiedenis een basis voor de opbouw van het socialisme. In zo’n maatschappij kan de mens zich vrij ontwikkelen zonder winstbejag en werken aan een gezamenlijke toekomst. Een toekomst die we met liefde aan anderen willen schenken.’