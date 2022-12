VS: vriend of vijand van Europa?

Het lijkt er op dat de EU na een lange periode van lethargie ontwaakt uit zijn illusie dat de VS het beste met ons voorheeft. Toch blijft de EU zichzelf steeds weer hardnekkig de duvel aandoen, waarbij je je afvraagt of het zuivere onkunde is dan wel domheid. De afgekondigde maximumprijs voor Russische olie en de boycot van het transport van Russische olie over zee, zijn waanzinnige beslissingen. Als Poetin nog maar de kraan van een deeltje van zijn…

Het lijkt er op dat de EU na een lange periode van lethargie ontwaakt uit zijn illusie dat de VS het beste met ons voorheeft. Toch blijft de EU zichzelf steeds weer hardnekkig de duvel aandoen, waarbij je je afvraagt of het zuivere onkunde is dan wel domheid.

De afgekondigde maximumprijs voor Russische olie en de boycot van het transport van Russische olie over zee, zijn waanzinnige beslissingen. Als Poetin nog maar de kraan van een deeltje van zijn olieproductie dichtdraait, zullen de olieprijzen wereldwijd door het dak gaan.

Inflation Reduction Act

Op de achtergrond staan de Amerikanen te lachen: met hun nieuwe Inflation Reduction Act (IRA) die maar liefst 400 miljard dollar vrijmaakt aan subsidies voor energie, bedrijven, transport en ‘vergroening’, torpederen ze regelrecht de Europese economie, want het maakt eerlijke concurrentie op de wereldmarkt gewoonweg onmogelijk.

Oh ja, er is ook nog een ‘Buy America’ clausule aan verbonden. Eurocraten noemen dit beleid van Joe Biden – oh ironie – Trumpiaans. Dat je zulk ultra-nationalistisch beleid vanaf nu gewoon Bideniaans mag noemen, krijgen ze vooralsnog niet uit de strot. Volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie zijn de helft van deze Amerikaanse maatregelen gewoonweg illegale staatssteun.

Europese productie

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire was de eerste om tegen te sputteren: ‘China is voorstander van Chinese productie, de Verenigde Staten zijn voorstander van Amerikaanse productie. Het wordt tijd dat Europa de voorkeur geeft aan Europese productie. Alle Europese staten moeten begrijpen dat wij vandaag, geconfronteerd met deze Amerikaanse beslissingen, moeten leren onze economische belangen beter te beschermen en te verdedigen’, aldus Le Maire in Politico.

Waarbij de man vergat te vermelden dat we in Europa inmiddels zowat alle productie hebben uitbesteed aan landen met een lagere loonkost en minder strenge arbeids- en milieuwetten, zodat we ons hier konden wentelen in de illusie dat we moreel superieur zijn omdat we onze milieumiserie en arbeidsellende exporteren. De landbouwopbrengsten die we hier traditioneel hebben, worden inmiddels door onze eigen politiek met zo’n 20% gereduceerd: dankzij onder andere de EU stikstof- en milieuregels.

Amerikaans gas

De Amerikaanse IRA heeft vertrekkende gevolgen: de hoge energieprijzen wurgen de Europese bedrijven zodat ze vertrekken richting… de Verenigde Staten. BASF, Solvay en een Zweedse batterijproducent zwaaien al uit naar ginder.

Bij enkel hoge EU-functionarissen begint inmiddels de Digitale Euro ook te vallen: ze beschuldigen de VS ervan zich te verrijken over de rug van het gewapende conflict tussen Oekraïne en Rusland. Door de gasboycot moet Europa namelijk Amerikaans gas kopen dat vier keer zo duur is dan Russisch gas. Het was Washington dat aandrong bij Brussel om niet langer gas te betrekken uit Rusland. De ‘mysterieuze’ aanslag op de Nord Stream 2 pijplijn was daar het knallend sluitstuk van.

Daar komt bovenop dat de Amerikaanse wapenindustrie gouden zaken doet met de oorlog in Oekraïne: onder druk van de Amerikaanse propagandamachine konden Europese leiders niet snel genoeg hun portefeuille opentrekken om wapens en geld naar Oekraïne te sturen. Wapen die opnieuw moeten aangekocht worden om de eigen voorraad aan te vullen. En dit aan hogere prijzen, want de vraag is gestegen. De Amerikanen lijken wel de glazenmaker die overal stenen door de ruiten gaat gooien om ze de ochtend nadien te gaan repareren voor het dubbel van de prijs.

‘Dat is evident, hein’

Verschillende Europese regeringen hebben de houding van de regering Biden inmiddels bekritiseerd, maar alweer met meel in de mond. De Franse president Emmanuel Macron noemde de door de VS geboden gasprijzen ‘onvriendelijk’. De Duitse minister van Economie, Robert Habeck, zei dat hij ‘meer solidariteit’ van Washington verwacht. Hoge EU-functionarissen vertelden aan Politico dat ze het er over eens zijn dat ‘als je het nuchter bekijkt, het land dat het meest profiteert van deze oorlog de VS zijn, omdat zij meer gas verkopen tegen hogere prijzen, en omdat zij meer wapens verkopen’.

‘No shit, Sherlock’, zouden de Engelsen zeggen. Of zoals Wilfried Martens het placht te formuleren: ‘dat is evident, hein’.