Vuurwapens en schietpartijen: over recht en traditie

Mei was een zwarte maand voor de inwoners van de Verenigde Staten. Het land werd immers opgeschrikt door twee schietpartijen. In Buffalo (New York) opende een jongeman het vuur in een supermarkt in een zwarte buurt van de stad. Tien Afro-Amerikanen lieten het leven. In Uvalde (Texas) richtte een 18-jarige een bloedbad aan door de executie van negentien leerlingen en twee leerkrachten van de lokale lagere school.

Racisme en ‘gun control’

Over de details van deze tragedies hebben onze nationale media uitvoerig bericht. De bedoeling van deze bijdrage is dan ook niet om de feiten te herkauwen, maar om dieper in te gaan op de politieke controverses die steevast ontstaan na vuurwapengeweld waarbij vele slachtoffers vallen. Dit soort gewelduitspattingen zijn inderdaad niets nieuw voor de burgers van de Amerikaanse republiek, en elke nieuwe tragedie is de aanleiding voor de heropening van oude debatten en oude wonden.

Zoals zo vaak is het (inter)raciaal element belangrijk in de Verenigde Staten. De schutter in Buffalo geloofde in de superioriteit van het blanke ras en de ‘Great Replacement Theory’. Deze theorie stelt, in een notendop, dat er een complot bestaat om de inheemse blanke bevolking via immigratie te vervangen door een uitheemse, niet-blanke meerderheid. De bedenkers van dit plan zijn een kleine inheemse minderheid gemotiveerd uit sociale of economische overwegingen. Vaak zijn het Joden. Dat de New Yorker zijn aanval uitvoerde op een ‘zwarte’ supermarkt, was dan ook geen toeval.

Naast het in de VS steeds weer de kop opstekende debat over (gewelddadig) racisme, wordt bij iedere schietpartij met een veelheid aan slachtoffers ook de vraag om meer ‘gun control’ herhaald. In de Verenigde Staten circuleert een enorme hoeveelheid vuurwapens – volgens sommige schattingen zo’n vierhonderd miljoen. Op de verkoop en het gebruik van dit wapentuig wordt weinig – maar niet ‘geen’, zoals wel eens beweerd wordt – overheidstoezicht uitgeoefend.

Grondrecht

Dat federale en statelijke overheden slechts over een beperkte regelgevende bevoegdheid beschikken om vuurwapenbezit aan banden te leggen, is het gevolg van de grondrechtencatalogus die deel uitmaakt van de Amerikaanse grondwet. Het recht om vuurwapens te bezitten en te dragen vloeit voort uit het beroemde (beruchte) tweede amendement op de federale constitutie, waarvan de tekst (vertaald) als volgt luidt:

‘Voor een goed gereguleerde militie, noodzakelijk voor de veiligheid van een vrije staat, zal het recht van het volk om wapens te houden en te dragen, niet geschonden worden.’

Deze bepaling wordt soms verkeerd gelezen als zijnde slechts een ‘collectief recht’ dat het volk van een staat maar toekomt wanneer de militie door de gouverneur van een deelstaat wordt samengeroepen. Dit is het gevolg van een foutief begrip van de Amerikaanse ‘militie’. De efficiëntie van de militie bestond net uit het feit dat haar leden reeds beschikten over een vuurwapen, waardoor zij van haar bewapening niet afhankelijk was van de ene of de andere overheid. De bedoeling van het tweede amendement was om het individueel vuurwapenrecht van iedere burger te verzekeren, zo oordeelde ook het federale Hooggerechtshof.

Tirannie

Maar waarom zijn Amerikanen zo gesteld op hun vuurwapens? De redenen zijn velerlei. Voor sommigen is het geweer een familiestuk dat van generatie op generatie werd doorgegeven. Zij zijn geen actieve schutters, maar bewaren het wapen met de grootste eerbied. Voor anderen is een tripje naar de ‘gun range’ het equivalent van een potje bowlen op een vrijdagavond: sportschieters wier doelwitten uitsluitend bestaan uit de getekende ‘targets’ op de schietbaan. En in deelstaten waar de jacht nog een belangrijke traditie is, is het vuurwapen om vanzelfsprekende redenen een essentieel onderdeel van de lokale cultuur.

Maar geen van bovenstaande redenen gaan naar de kern waarom zo veel Amerikanen – volgens sommige schattingen meer dan tachtig miljoen – hun vuurwapen koesteren. Een eerste reden is het recht op zelfverdediging. Amerikanen die een vuurwapen in huis halen doen dit vaak in de eerste plaats om zichzelf, hun gezin en hun eigendom te beschermen. In een land waar wantrouwen jegens de overheid de regel is, verkiezen vele burgers om hun veiligheid in eigen handen te nemen en niet uit te besteden aan het veiligheidsapparaat van de staat.

Een laatste reden betreft het automatisch lidmaatschap van de ‘burgermilitie’, zoals reeds vermeld bij de uitleg over het tweede amendement. Oud-opperrechter Antonin Scalia verwoordde het als volgt:

‘De “militie” bestond uit alle mannen die fysiek in staat waren om gezamenlijk op te treden voor de gemeenschappelijke verdediging. Sommige ‘founding fathers’ vreesden dat de federale regering het volk zou ontwapenen om deze burgermilitie uit te schakelen, zodat een gepolitiseerd staand leger zou kunnen regeren. Het antwoord was het Congres de macht te ontzeggen het aloude recht van individuen om wapens te houden en te dragen, in te perken, zodat het ideaal van een burgermilitie behouden zou blijven.’

Niet absoluut

Betekent dit alles dat het recht om wapens te bezitten en te dragen absoluut is? Neen, zeker niet. Ook de voormelde Scalia erkende dit. Veroordeelde criminelen of mentaal zieken zullen tegen zichzelf en de maatschappij beschermd moeten worden, daarover bestaat een consensus. De manier waarop – moet veroordeelden ook na hun straf het recht op wapendracht ontzegd worden? – en welke andere maatregelen genomen kunnen worden, blijft evenwel voer voor een, vaak toxisch, debat.

Sommige voorstanders van striktere wapenwetgeving bepleiten een totale ban op het bezit en de verkoop van ‘assault weapons’, een moeilijk te definiëren categorie van vuurwapens. Een versie van dit verbod was al in voege van 1994 tot 2004, maar deze wet, ondertekend door toenmalig President Bill Clinton, had weinig effect op vuurwapengeweld in de Verenigde Staten.

Een andere maatregel is het uitbreiden van de zogenaamde ‘background check’, door ze op alle private transacties van toepassing te maken. Kandidaat-kopers zullen een door de overheid opgelegde procedure moeten doorlopen vooraleer zij een vuurwapen kunnen aanschaffen. Bedoeling van deze procedure is na te gaan of de koper overeenkomstig de (deelstatelijke) wetgeving wel in aanmerking komt voor de aankoop van een vuurwapen.

Rode vlaggen

Sommige voorstanders van strengere regelgeving opperen om de leeftijd voor het kopen van vuurwapens te verhogen van 18 naar 21 jaar. Dat stoot evenwel op grondwettelijke bezwaren. De burgerrechten en plichten die deel uitmaken van de volwassenheid starten immers zonder uitzondering op achttien jaar. Denk aan het kiesrecht, het recht (de plicht) om in een volksjury te zetelen en de plicht om lid te zijn van de strijdkrachten wanneer men daartoe wordt opgeroepen. Een uitzondering maken voor het wapenrecht ligt dan ook bijzonder moeilijk.

Wellicht een van de maatregelen met de grootste publieke en politieke steun is de introductie van zogenaamde ‘red flag laws’. Een ‘rode vlagwet’ is een wet die politie, familieleden, collega’s en/of anderen in staat stelt een verzoekschrift in te dienen bij een onafhankelijke rechter om de tijdelijke verwijdering van vuurwapens te gelasten van een persoon die volgens hen een gevaar kan vormen voor anderen of henzelf. Een rechter beslist over de uitvaardiging van het bevel op basis van verklaringen en handelingen (de ‘rode vlaggen’) van de wapenbezitter in kwestie. Deze wetten bestaan reeds in de ene of de andere vorm in negentien deelstaten van de VS.

Schooldrama’s

Tegenstanders van strengere wapenwetten vrezen dat vooral brave, wetsgetrouwe burgers het slachtoffer zullen worden, terwijl criminelen hun wapens op onwettige wijze blijven verkrijgen. Daarbij verwijst men wel vaker naar het falen van de ‘war on drugs’ als een voorbeeld van een product waarvan de productie, verkoop en consumptie illegaal is, maar waarvan productie en handel toch grootschalig blijven.

Ondertussen kijkt men ook naar manieren op de publieke ruimte, in het bijzonder scholen, veiliger te maken, zonder te tornen aan de bestaande rechten van vuurwapenhouders. Tegenstanders van inperkingen van deze rechten in het bijzonder zetten in op extra beschermingsmaatregelen, zoals het steeds aanwezig zijn van een gewapende agent op het schooldomein, het vermijden dat een schutter deze agent omzeilt via zijdeuren door de creatie van een zogenaamd ‘single point of entry’ en het bewapenen van leerkrachten.

Mentale gezondheid

Tot slot wijst men ook op het belang van mentale gezondheidszorg, in het bijzonder wat de kwestie van de onvrijwillige internering van mentaal zieken betreft. Overeenkomstig de slogan ‘guns don’t kill people, people kill people’, menen heel wat Amerikanen dat het wegnemen van vuurwapens neerkomt op het bestrijden van de symptomen, maar niet van de onderliggende ziekte. Het zijn mensen, zieke mensen, die dergelijke bloedbaden aanrichten. Garanderen dat zij de nodige opvolging krijgen, desnoods gedwongen, lijkt volgens hen de enige manier om periodieke slachtpartijen te vermijden.

Welke van deze maatregelen er ook werkelijk van komen, blijft koffiedik kijken. Bij gebrek aan federale actie, zullen individuele deelstaten, steden en scholen een eigen koers uitstippelen. In het debat dat daarop volgt zullen voor- en tegenstanders hun gekende, versterkte stellingen innemen, waarna de problematiek opnieuw naar de achtergrond zal verdwijnen. Tot de volgende schietpartij, waarna het debat herbegint.