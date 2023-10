Waalse putten in de weg leveren 2,7 miljoen euro aan schadevergoedingen op

In 2022 betaalde de Waalse overheid maar liefst 2,7 miljoen euro uit aan automobilisten die schade leden door het slechte wegdek. Op tien jaar tijd is dat bedrag bijna vertienvoudigd. Wie rijdt langs Waalse wegen, die komt maar al te vaak meerdere putten tegen. Alle gekheid op een stokje, maar in 2022 dienden 350 automobilisten een schadedossier in bij de Waalse overheid. De overgrote meerderheid van de klagers leed schade aan zijn wagen door het slechte wegdek of door slechte…

In 2022 betaalde de Waalse overheid maar liefst 2,7 miljoen euro uit aan automobilisten die schade leden door het slechte wegdek. Op tien jaar tijd is dat bedrag bijna vertienvoudigd.

Wie rijdt langs Waalse wegen, die komt maar al te vaak meerdere putten tegen. Alle gekheid op een stokje, maar in 2022 dienden 350 automobilisten een schadedossier in bij de Waalse overheid. De overgrote meerderheid van de klagers leed schade aan zijn wagen door het slechte wegdek of door slechte signalisatie. Samen kregen ze 2,7 miljoen euro aan schadevergoedingen uitbetaald. Gemiddeld 7.714 euro per persoon, met andere woorden. Tien jaar geleden kregen 699 weggebruikers nog 372.000 euro aan schadevergoedingen van de Waalse overheid.

Hoeveel automobilisten er jaarlijks proberen schade aan te tonen in Wallonië, is niet geweten. De 350 die uitbetaald werden hadden dan ook nog eens het geluk dat zij van de vergoedingsprocedure op de hoogte waren. De Waalse overheid maakt daar immers geen reclame voor en is vaak niet gehaast om schadeclaims te behandelen.

Toch is de procedure makkelijk terug te vinden op de website van de Waalse overheid. Wie dan exact aangeschreven moet worden, is dan wel niet meteen duidelijk.

Ook in Vlaanderen bestaat een soortgelijke procedure. Maar bij ons is niet geweten hoeveel de Vlaamse overheid jaarlijks aan schadevergoedingen uitbetaalt. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ging het in 2021 om 771.547 euro.