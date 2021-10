Waar niemand leest

De Wereldbank is geen bijhuis van Vlaams Belang. De excellente economische waarnemer publiceert een vernietigende studie over het massale analfabetisme in de Arabische wereld.

De wereld telt 470 miljoen Arabischsprekende. Volgens een verslag van de Wereldbank (Advancing Arabic Language Teaching and Learning, A Path to Reducing Learning Poverty in the Middle East and North Africa) worstelen 60% van de tienjarigen van dat taalgebied, incluis Iran, met het lezen en begrijpen van een eenvoudige tekst. Het Midden-Oosten en Noord-Afrika lijden aan een hoge ‘onderwijsarmoede’. Het onderwijs diept het een gat uit tussen de kinderen en hun taal. Veel scholieren kunnen niet lezen of een tekstje schrijven.

Falend onderwijs

Het rapport wijst in diplomatieke woorden naar het falende onderwijs en meer specifiek de lessen Arabisch. Die zijn saai en houden zich onledig met grammatisch gekift. In de klaslokalen ontbreekt gedrukt lesmateriaal. Weinig scholen hebben een bibliotheek. De leraren Arabisch kennen de taal zelf onvoldoende. In de universiteiten van Groot-Arabië, om het zo te noemen, bezetten studenten met de zwakste kwalificaties de faculteiten Arabisch en religie. De leraren zijn zeer traditionalistisch. Een afranseling is pedagogische praktijk. Zestig procent van de leraren van Marokkaanse kinderen van tien hebben geen hoger onderwijs genoten. Alleen Bahrein heeft een lerarenschool voor de Arabische taal. De kinderen hebben een gloeiende hekel aan de lessen Arabisch. Nog niet 1% van de leraren leest in de klas een verhaal voor omdat het fijn is.

Thuis is er, ook omwille van analfabete ouders, geen tijd en geen zin voor een sprookje voor het slapen gaan. Slechts een kwart van de Arabische vaders en moeders doet die inspanning. In grote delen van het Westen is dat 70%. Als kind lezen voor het plezier is een hefboom voor latere goede schoolresultaten. Ook dat ontbreekt in Groot-Arabië. Naast het zwakke onderwijs gaapt de kloof tussen enerzijds het MSA — het Modern Standaard Arabisch, de taal van de overheid — en anderzijds de plaatselijke dialecten waarin de jeugd opgroeit.