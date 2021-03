Waarom ik volgende week wél lesgeef

Antigone en Kreon. Ongetwijfeld het bekendste verhaal over een individu dat zich principieel afzet tegen een onzinnige overheidsbeslissing. Nadat Kreon de macht had gegrepen in het antieke Thebe, verbood hij iedereen om het lijk van zijn neef Polyneikes te begraven. De jongeman had voor de tegenpartij gekozen en was gesneuveld in een tweegevecht met zijn broer.

Hun Facebookstatus zou vandaag de dag zonder enige twijfel ‘ingewikkeld’ zijn. Maar goed. Antigone besloot om het lichaam van haar broer toch een waardige begrafenis te gunnen. Kreon komt daar uiteraard achter en besluit zijn nichtje levend te laten begraven. Geen alternatieve straffen in de oudheid, zoveel is duidelijk.

Geen afstandsonderwijs, wel opschorting van de lessen

In de schoot van de federale en de regionale regeringen werd afgelopen week beslist de paasvakantie met een week te verlengen. Geen afstandsonderwijs, de lessen worden zowel fysiek als digitaal opgeschort. Gevolg: een oorverdovende stilte in de Vlaamse leraarskamer. Werkelijk niemand meer krijgt er kop noch staart aan.

De leerkrachten mochten wel vernemen dat zij niet in aanmerking komen voor snelle vaccinatie, wegens niet essentieel genoeg. Lesgeven in aftandse en dus slecht geventileerde lokalen aan mogelijke dragers van dat vermaledijde virus? Toezicht houden bij leerlingen die ‘s middags in hun lokaal aan het eten zijn? Moet allemaal kunnen met een luizig mondmasker en wat alcoholspray.

Scholen waren nooit de motor van het virus

Dat afgelopen schooljaar duizenden collega’s zich dubbel geplooid hebben om de dramatische leerachterstand van ons jonge volkje weg te werken, lijkt van geen enkele tel meer. Dat honderden directeurs samen met hun ondersteunend en opvoedend personeel werkelijk alles gegeven hebben om dat in zo veilig mogelijke omstandigheden te laten gebeuren, evenmin. Nochtans met resultaat. Scholen zijn nooit de motor van het virus geweest en dat is in hoge mate te danken aan de inspanningen van al deze gemotiveerde mensen.

En dan dit. Het overlegcomité komt samen en besluit om, tegen alle adviezen van experten in, de paasvakantie met een week te verlengen. Scholen die perfect ingespeeld zijn op afstandsonderwijs worden met een simpele pennentrek overruled. Lokale autonomie blijkt voor Brusselse beleidsmakers een holle slogan. Onderwijskwaliteit garanderen en verbeteren geen echte prioriteit.

Politiek theater beneden alle peil

Het daaropvolgende politieke theater is al helemaal beneden alle peil. Waar Angela Merkel in staat is om simpelweg toe te geven dat ze een fout gemaakt heeft, lijken onze waarde dames en heren politici zich vooral te specialiseren in het doorschuiven van hete aardappels. Het ene niveau lust het andere niet en omgekeerd. Resultaat: wereldvreemde beslissingen die elk draagvlak bij de bevolking enkel lijken te doen krimpen.

Nu goed. Ik heb een besluit genomen. Antigone had gelijk. Zolang niemand rationeel en met argumenten onderbouwd kan vertellen waarom veilig afstandsonderwijs niet mag, krijgen mijn leerlingen volgende week les. Maar uitleggen wat Brussel afgelopen week beslist heeft, zal niet lukken.