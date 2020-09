Waarom Manuel Neuer de Gouden Bal 2020 verdient

Deze week starten alle topcompetities opnieuw. Amper drie weken geleden won Bayern München meer dan verdiend de Champions League tegen PSG. Dankzij doelman Manuel Neuer. Hij hield op verschillende momenten in de hem typerende stijl de PSG-spitsen Neymar en Mbappé van doelpunten. Met meer geluk dan wijsheid oordeelden sommige onnadenkende commentatoren. Zij hebben niets begrepen van de ‘kunst van het keepen’ en vooral niet van de wijze waarop Manuel Neuer het keepen zowel heeft gemoderniseerd als veranderd. Hij is de…

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Deze week starten alle topcompetities opnieuw. Amper drie weken geleden won Bayern München meer dan verdiend de Champions League tegen PSG. Dankzij doelman Manuel Neuer. Hij hield op verschillende momenten in de hem typerende stijl de PSG-spitsen Neymar en Mbappé van doelpunten.

Met meer geluk dan wijsheid oordeelden sommige onnadenkende commentatoren. Zij hebben niets begrepen van de ‘kunst van het keepen’ en vooral niet van de wijze waarop Manuel Neuer het keepen zowel heeft gemoderniseerd als veranderd. Hij is de complete doelman, de beste van de 21ste eeuw en mag stilaan zijn voet – en hand – naast de mysterieuze Lev Yashin zetten. En daarom verdient Manuer Neuer de Gouden Bal 2020. Ook al wordt die niet uitgereikt door de onkundige organisatoren van France Football.

Das Torwartspiel!

Duitsland – Argentinië, 13 juli 2014. Finale World Cup 2014 in Brazilië. Door een zeer scherpe tussenkomst verijdelde hij met een ‘boksbeweging’ boven het hoofd van de Argentijnse spits Higuain de openingstreffer. Hij hield zijn netten schoon tot in de 120ste minuut.

De meevoetballende doelman! Das Torwartspiel! Er werd tijdens het WK 2014 geschreven over het belang van de ‘participerende keeper’ en men trok een lijn van Yashin naar Neuer. Een citaat uit het weekblad Die Zeit: ‘Neuer hat das Spiel des letzten Mannes revolutioniert.’ Hij werd de veelzijdigste doelman van zijn tijd en de meest complete van de 21ste eeuw. Maar vooral: een noodzakelijke factor in het ‘balgeoriënteerde’ opbouwende spel dat zowel de Mannschaft als Bayern München het voorbije decennium ten tonele heeft gebracht.

Een kind van de Schalke Nordkurve

Het begon op een eigenaardige manier. In november 2006 draaide het vierkant bij Schalke 04. De fans protesteerden tijdens wedstrijden telkens op minuut 19 en seconde vier tegen de slechte prestaties. Daarmee verwezen ze naar het stichtingsjaar 1904 van hun favoriete club. Zo deden ze ook op speeldag tien bij de komst van Bayern. Uitgerekend in deze minuut trapten de Köningsblauen de 1-0 op het bord. Even later verdubbelde Schalke zelfs de stand. De jonge keeper Manuel Neuer verdedigde verrassend het doel ter vervanging van de ervaren Rost.

Hij loste net voor de pauze een slappe bal, met de 2-1 tot gevolg. Tien minuten in de tweede helft stonden de bordjes gelijk. Coach Slomka verdedigde hem tegen de media-aanvallen en hield het vertrouwen in zijn twintigjarige keeper. De week nadien won ‘Schalke-met-Neuer’ met 0-2 bij Borussia Mönchengladbach. Na de 0-1 spurtten tien spelers jubelend naar de bank om reservekeeper Rost te omhelzen. Neuer staarde vanop afstand naar dit statement.

De fans smaakten het evenmin en kozen voor hem partij omdat ze hem als een van hen beschouwde. Hij supporterde als kind voor Schalke 04, stond jaren in de Nordkurve en genoot van de sterke keepersopleiding van de club. Hij beslechtte het pleit in zijn voordeel, presteerde zo sterk dat hij de prijs van ‘beste Bundesligakeeper van het seizoen’ kreeg en greep net naast de landstitel.

Picasso & Michelangelo in één persoon

De tweede plaats gaf recht op deelname aan de Champions League en in november 2007 leerde Europa hem kennen in de achtste finale tijdens ‘de nacht van Porto’. Hij stopte alle – vooral onmogelijke – ballen en hield stand tot minuut 120. Na de 1-0 heen en de 1-0 terug verzorgde hij ook het strafschoppenspektakel en ranselde er twee uit zijn kooi. Die prestatie noemde hij later ‘de sleutel tot zijn loopbaan.’ In de media werd hij vergeleken met ‘Picasso en Michelangelo’. Schalkefans getuigden later over deze gebeurtenis: ‘Sommigen zagen Bruce Springsteen in Berlijn en spraken er hun hele leven over. Wij zagen Manuel Neuer in Porto en doen hetzelfde.’

Een volgende topmoment bij Schalke zou zijn loopbaan een aparte wending geven. Op speeldag 29 hield hij Bayern in München van de zege (0-1). Na afloop spurtte hij naar het de Schalkefancurve aan de hoekschopvlag en liet zich languit op de grond vallen. Daarmee imiteerde hij Oliver Kahn. Die deed in 2001 net hetzelfde nadat Bayern in de slotseconde de titel had afgesnoept van…Schalke 04. Neuer treurde toen op de staanplaatsen. Vijf weken later miste Bayern op zijn beurt op een haar na de titel als gevolg van de nederlaag tegen Schalke. De ultra’s van Bayern waren woest om de ‘provocatie’ van Neuer en zouden het hem niet vergeven.

Twee jaar later sloeg het nieuws in als een bom: Neuer verruilde ‘de club van zijn leven’ voor…Bayern. Net voor de halve finale van de DFB Pokal tussen…Bayern en Schalke. De fanatieke Bayernfans voerden in het stadion campagne tegen hem met spandoeken ‘Koan Neuer’ (geen Neuer) en hij kreeg schimpscheuten en bierbekers naar het hoofd geslingerd. Hij bewees zijn mentale kracht en hield opnieuw de nul op het bord (0-1). In de laatste match met Schalke 04 won hij zijn eerste trofee: 5-0 tegen Duisburg in de bekerfinale.

Rare jongens, die Bayernfans

Het duurde een tijd vooraleer hij het vertrouwen van de scherpslijpers had gewonnen. Ze legden hem een dwaze code op die hem verbood om overwinningen gemeenschappelijk te vieren. Hij had zich niet voor niets in het verleden denigrerend over de grootmacht uit München uitgelaten. Dat veranderde pas nadat hij in de halve finale van de Champions League in het Estadio Bernabeu van Real Madrid de strafschoppen stopte van de Ballon d’Or-winnaars Cristiano Ronaldo en Kaka. 2-1 in München, 2-1 in Madrid, Bayern door na penalty’s. Zijn ploegmaats accepteerden niet langer dat de ‘held van de avond’ afzijdig moest blijven en betrokken hem in de viering. Eén maand later ging de ‘Beker met Grote Oren’ de lucht in na de 2-1 zege tegen Borussia Dortmund.

Een jaar later schreef hij de triomf van zijn leven in zijn dagboek: World Cup Brazil 2014. De beste keeper van de wereld, de beste speler van het toernooi, wereldkampioen met de Mannschaft.

In de kwartfinale van het WK 2014 tussen Duitsland en Frankrijk braken bij een 1-0 achterstand in de laatste minuut Les Bleus nog één keer massaal uit. Benzema dribbelde zich uit het kluwen en trapte vanuit een schuine hoek binnen, zo dacht iedereen…Tot ze daar opnieuw was: die zwevende hand van Neuer. Bij om het even welke keeper eindigde die bal alsnog tegen de touwen, niet zo bij Manuel Neuer: het bleef 1-0.

De dominante doelman

Manuer Neuer is de dominante doelman, zoals de Mannschaft er blijkbaar per anderhalf decennium één kweekt: Sepp Maier, Harald Schumacher, Oliver Kahn. In deze lijn volgde Neuer. En toch ook niet: Maier, Schumacher en Kahn, dat waren in de eerste plaats krachtkeepers. Power, positie, de muil, het ego, de botsing. Neuer was eerder de alerte zwijger. Kijken en keepen. Zien, oordelen, handelen: zich groot maken bij één tegen één-situaties: afwachten tot voorbij de schijnbeweging bij een dribbel; de ultieme voetreflex op het ogenblik dat hij verslagen lijkt.

Wat hem vooral typeert, is die zwevende hand. Als de dalende of strakke bal hem dreigt te passeren, dan ontspringt die zwevende hand. Ze maakt zich langzaam los van het lichaam en krult in een diagonale boog om het ronde projectiel uit het doelvlak te ranselen. Hij lijkt verslagen, daar verschijnt de zwevende had op het toneel. De zwevende hand schijnt zelf te oordelen wanneer ze optreedt. Ze redt hem wanneer hij het laat afweten. Manuel Neuer. En daarom verdient hij, en niemand anders, de Gouden Bal van 2020.