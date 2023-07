Waarom moeit Benjamin Dalle (CD&V) zich met zwembaden Koewacht en Sas van Gent?

De zwembaden in de Zeeuws-Vlaamse grensgemeenten Koewacht en Sas van Gent hebben bij warm weer, niet voor het eerst, te maken met overlast door jonge gasten uit België. Recent heeft ook het vijf kilometer noordelijker gelegen Axel last van het fenomeen. Daarom zijn de zwembaden nu alleen toegankelijk voor bewoners uit eigen gemeente of buurgemeente, en dat geldt ook voor gemeenten net over de grens, zoals Zelzate. Benjamin Dalle (CD&V) noemde die maatregelen overdreven. Maar weet de Vlaamse minister van…

De zwembaden in de Zeeuws-Vlaamse grensgemeenten Koewacht en Sas van Gent hebben bij warm weer, niet voor het eerst, te maken met overlast door jonge gasten uit België. Recent heeft ook het vijf kilometer noordelijker gelegen Axel last van het fenomeen. Daarom zijn de zwembaden nu alleen toegankelijk voor bewoners uit eigen gemeente of buurgemeente, en dat geldt ook voor gemeenten net over de grens, zoals Zelzate. Benjamin Dalle (CD&V) noemde die maatregelen overdreven. Maar weet de Vlaamse minister van Brussel, Media en Jeugd wel waarover hij het heeft?

Nogal wat Vlamingen kennen Zeeuws-Vlaanderen amper of weten het niet goed te situeren. Het is nochtans eenvoudig. Geprangd tussen de noordelijke grenzen van Oost- en West-Vlaanderen en de Westerschelde liggen drie uitgestrekte gemeenten met veel landbouwgrond, her en der historische dorpen en één industriële kern rond het kanaal Gent-Terneuzen. Van Oost naar West zijn dat de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis.

Reserve-Belgen

Zeeuws-Vlamingen noemen zich graag ‘reserve-Belgen’, want Den Haag is letterlijk en vooral figuurlijk heel veraf en onder de zesentwintig regeringen Rutte (althans zo voelt dat aan) zijn steeds meer voorzieningen afgeschaft in deze krimpregio. Voor de belastingdienst, de kamer van Koophandel of een rechtbank, moet de Zeeuws-Vlaming al meteen de Westerschelde over, of liever onder, door de 6 kilometer lange toltunnel, naar Middelburg, Goes of zelfs nog verder.

Toch heeft zo’n wat ‘vergeten’ gebied ook zijn voordelen. Het leven is er zowaar nog gezapig. Er is ruimte zat. En iedereen zegt vriendelijk goeiedag op straat. Waar kom je dat nog tegen?

Koewacht in 1972: veel is er eigenlijk niet veranderd.

Tijdscapsule

Zeeuws-Vlaanderen? Je waant je er soms in een tijdscapsule van de jaren ’70 of ’80. En dat geldt zeker voor de gemeentelijke openluchtzwembaden daar. Waar die in België vaak in verval geraakten en gesloten werden of uitgebouwd tot grote tropische paradijzen door het bedrijf Lago, zijn er in Sas Van Gent, Koewacht of Axel nog vintage, relatief kleine zwembaden, kleedhokjes, ploeterbadje, ligweide, een geïmproviseerde snackbar voor een frietje of een frisco en een paar vriendelijke vrijwilligers die je nog geen 4 euro toegangsgeld aanrekenen.

Het spreekt vanzelf dat zulke infrastructuur geen grote groepen van heinde en verre aan kan. Nog los van het feit of die al dan niet rel komen schoppen. De drie genoemde zwembaden behoren allemaal tot de gemeente Terneuzen. En die gemeente heeft nu besloten alleen zwemgasten toe te laten toe te laten uit de eigen gemeente of een buurgemeente. Ook als dat een Belgische buurgemeente is.

Bovendien zullen de (weinige) toezichters uitgerust worden met een bodycam. Dat kan er op wijzen dat het gepleegde wangedrag al van zulke ernstige aard is dat de gemeente hard bewijsmateriaal wil om de daders te identificeren en juridisch aan te pakken.

Benjamin Dalle

Benjamin Dalle noemt de maatregelen disproportioneel en overdreven. Los van de vraag waarom een minister uit Brussel zich bemoeit met maatregelen die in Nederland genomen worden, gaat hij te ver als hij zegt dat Terneuzen de boel ‘dicht timmert’. Zo dichtgetimmerd is dat helemaal niet als je bedenkt dat Terneuzen een heel uitgestrekte gemeente is en grenst aan de gemeente Hulst in het oosten en de gemeente Sluis in het westen.

Dat betekent dus dat héél Zeeuws-Vlaanderen met al zijn dorpskernen, gehuchten en buurtschappen kan komen zwemmen in Terneuzen. Doe daar nog wat Belgische grensgemeenten bij, en dat zwembad in Koewacht van 4 op 2,5 meter zit al vol genoeg om er ook niet nog eens een hoop testosteron van dieper in België bij te moeten nemen.

Dreigende sluiting

Zowel in Koewacht als Sas Van Gent zijn er bovendien zorgen over de staat van de zwembaden zelf. In Koewacht is de polyester bak van het bad eigenlijk aan vervanging toe. In Sas van Gent beweegt het zwembad dan weer mee met de golfslag van de scheepvaart op het kanaal Gent-Terneuzen, al zou de betonnen constructie daar op voorzien zijn.

De voormalige wethouder verantwoordelijk voor de zwembaden vroeg zich al af of het nog de moeite is om de zwembaden open te houden. Hij rekende zelfs al uit dat de sluiting ervan de gemeente jaarlijks 313.000 euro zou opleveren. Huidig wethouder Lazlo van de Voorde moet wachten tot 2025, want pas dan staat de toekomst van de zwembaden weer op de politieke agenda. Laat ons hopen voor de Zeeuwen en hun buren dat de beslissing niet negatief beïnvloed wordt door krapuultjes uit La Belgique.